夏帆、初恋の相手役で“ほっこり探偵ミステリー”に登場！＜探偵さん、リュック開いてますよ＞

松田龍平主演の新感覚ほっこりミステリー『探偵さん、リュック開いてますよ』。

本日2月13日（金）放送の第6話には、主人公・一ノ瀬洋輔（松田）の初恋の相手役として夏帆が登場。これまでとはひと味違う“ラブストーリー”に？

【映像】最新話はTVerで無料見逃し配信中！

『海街diary』での日本アカデミー賞優秀助演女優賞をはじめ数々の賞を受賞し、2025年には主演作『じゃあ、あんたが作ってみろよ』で社会現象を巻き起こすほどの大ヒットを記録。先日、第50回エランドール賞に輝くなど、大きな注目を集めている夏帆。

夏帆の役どころは、洋輔の高校時代の同級生で、現在は人気女優として活躍する神林リカ。洋輔の初恋のお相手でもあるリカに、高校卒業以来の再会を果たして恋が再燃する？

久々に会った洋輔をドギマギさせるほどのあざと可愛さ全開のリカを夏帆が魅力たっぷりに演じる。

◆横浜デートからのバックハグ!?

本作らしからぬキュンシーンも満載の今回。

相談を受ける流れから、洋輔とリカはお洒落なカフェで高校時代の思い出話に花を咲かせたり、横浜中華街でランチを楽しんだり、クレープを一緒に食べたり…気づけばさながら横浜デートに。

興味津々で西ヶ谷温泉を飛び出して密かに尾行していた清水としのり（大倉孝二）＆南香澄（片山友希）も、これまで見たことがない洋輔の様子に大興奮する。

そして極めつきは、洋輔がリカの手を握ってタクシーに乗り込み、さらにバックハグ!? 一体2人の間に何が起きるのか？

また、洋輔の淡い恋の真相も明らかになっていく。高校時代、洋輔がリカからもらったラブレターに何も返事をしなかった背景には“禁断の発明品”が関係していた…。

◆探偵さんが恋の三角関係に!?

高校時代、洋輔はリカからラブレターを受け取ったのだが、なぜか当時、洋輔は返事もしないまま2人は別々の道を歩み、それっきりに。

そんななか、22年ぶりに再会する機会が突如、洋輔に訪れる。

きっかけは、お笑い芸人・三四郎の小宮浩信と相田周二が番組MC役を務める“思い出の人”に再会するテレビ番組。洋輔はリカが会いたかった人として呼ばれることに。

そこでラブレターの返事をしなかったことをMCから突っ込まれた洋輔は、極度の緊張からか黙り込んでしまう。洋輔は何かを抱え込んでいる様子で…。

感動の対面とはかけ離れた形ではあったが、これを機にリカから連絡をもらい、プライベートで、しかも横浜で会うことになる。

実は、リカは夫・タカシ（中島歩）の行動を怪しんでいて、洋輔に素行調査をお願いするのだが、洋輔は友人として協力することを快諾。相談を受けるなかで、洋輔とリカの心の距離はどんどん近づき…微笑み合う2人は、まるで恋人のよう？

ところがその矢先、洋輔とリカが楽しそうに歩いていると夫・タカシと思わぬ場所で遭遇してしまう。

「何してんだよ」――リカに詰め寄るタカシ。胸キュンデートの雰囲気が一変し、探偵さん×リカ×タカシのまさかの恋の三角関係が勃発する。

本作初の恋愛ドキドキ＆ハラハラの展開はどうなるのか？