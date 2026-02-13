スピードスケート男子５００メートル日本記録保持者の新濱立也（２９）＝高崎健康福祉大職＝が１４日に出場する。２０２４年３月に練習中の骨折、２５年４月には交通事故による顔面骨折を乗り越え、２大会連続出場を果たした。苦しい時期を支えたのは妻で、カーリング女子の五輪メダリスト、ロコ・ソラーレの吉田夕梨花（３２）。自身の出場がかなわなかったミラノ五輪で、夫に思いを託す。（取材・構成＝富張 萌黄）

吉田の目には涙が浮かんでいた。昨年１２月、全日本選手権が行われた長野エムウェーブまで足を伸ばし、夫・新濱が五輪切符を手中に収めた瞬間を見届けた。「どういう気持ちでアイス（リンク）に乗ったかなとか、そんなことを考えていたらあっという間に（レースが）終わっていた。かっこよかったです」。５００メートルを３４秒４０で滑り抜け２位。ここまでの道のりを思い返すには、足りないタイムだった。

２４年３月、新濱はドイツで練習中に転倒し腰椎を骨折。さらに昨年４月には沖縄・石垣島合宿で、自転車でトレーニング中に交通事故に遭った。左上顎骨壁（ひだりじょうがくこつへき）骨折、左膝部挫創などの大けが。選手としてだけではなく、人として生命の危機に直面した。吉田が「生きていてくれてよかった」と漏らすほどの大事故だった。

五輪まで１年を切ったタイミング。夫はすぐにリハビリ、トレーニングを再開した。「私は応援するしかない」。そっとそばで祈り続けた。同じアスリートとして「自分の目標をクリアしていく姿を見られた。すごい精神力だな」と驚かされた。妻としては「心配せずに行っておいで」と夫を信じて、代表選考会に送り出した。

２年前に結婚し、夫婦として臨む初五輪は、現地で見守る予定だ。考えを巡らせてから「（この先）オリンピック（のこと）を忘れないように、瞬間を覚えていてほしい。あと、本当にけがをしないで。無事で帰ってきて。それだけでいいや」と言った。２人の思いを乗せた３５秒弱の戦い。新濱家にとって、奇跡の五輪が始まる。

◆新濱 立也（しんはま・たつや）１９９６年７月１１日、北海道・別海町生まれ。２９歳。釧路商―高崎健康福祉大出身。高崎健康福祉大職。小学１年で本格的にスピードスケートを始め、２０１９年３月のＷ杯最終戦の男子５００メートルで３３秒７９の日本新記録をマーク。世界スプリント選手権は２０年に日本勢３３年ぶりの総合優勝。１８３センチ、９１キロ。

◆吉田 夕梨花（よしだ・ゆりか）１９９３年７月７日、北海道北見市出身。３２歳。５歳から競技を始める。４人制のロコ・ソラーレに創設時の２０１０年から所属し、リードを務める。１６年世界選手権銀メダル。五輪は１８年平昌大会で日本史上初メダルとなる銅、２２年北京大会で銀メダル。