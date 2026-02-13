前代未聞の“恋人公募”は成功!?　米リュージュ女子選手が告白した600件のDMが届く衝撃の結果「競技が終わった後は楽しむ」【冬季五輪】

リュージュ代表として今五輪に参戦中のカークビー(C)Getty Images

世間の耳目を集めた“恋人公募”は、はたして凄まじい反響を生んだ。現地時間2月10日、ミラノ・コルティナ冬季五輪に参戦中の女子リュージュ米代表であるソフィア・カークビーは、米誌『Womens Health』のインタビューで、自身がSNSでデート相手を募ったところ600人からDMが届いたと明らかにした。

前代未聞の公表だった。開会式前の2月5日に自身のインスタグラムを更新したカークビーは、「オリンピック選手とデートしたい人はいますか？」と発信。「オリンピック選手で良い相手が見つからなければ、ファンとデートするのもいい」と一般人を含めて、大会期間中にデートに行ける人を募ったのである。

ともすれば、「競技に集中しろ」などと批判を頂戴しかねない。しかし、彼女の投稿には、それ以上に「興味がある」と反響が殺到。多くの男性からデートに意欲を示すメッセージが集まったという。

SNSで「既婚の女性たち、女友だち、そして独身の仲間たち。私は彼女たちのためにそこにいたい。彼女たちが私を通して間接的に体験できるようにしたいと思った」と企画理由を明かしたカークビー。人との出会いにポジティブな24歳は、米誌『Womens Health』においても「とにかくチャンスを掴んで、人と会って、どんな展開になるか見てみようというのが私の考え方」と告白。そして、次のように明かしている。

「ここにいるアスリートたちは、みんなスケジュールがタイトで、自分の競技に全力で取り組んでいるわ。でも、すごく社交的なところもある。選手村はフレンドリーな雰囲気が溢れていて、他の国の選手とも会うのを楽しみにしている感じもある。選手たちは、特に競技が終わった後は、楽しむことを望んでいると思う」