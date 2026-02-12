北朝鮮の金正恩総書記の娘について、韓国の情報機関は「後継者として内定した段階に入った」との見方を明らかにしました。

韓国の情報機関「国家情報院」は12日、金総書記のジュエ氏とみられる娘について「後継者として授業を受けている段階から内定した段階に入った」と分析していることを明らかにしました。

分析の根拠として、ジュエ氏が軍の記念行事や金一族の象徴である錦繍山太陽宮殿を訪れ、北朝鮮国内での存在感が際立っていることや、一部の政策に直接意見を述べている様子が確認されていることなどを挙げています。

一方、アメリカとの関係をめぐっては、北朝鮮が政策などに不満を示しながらもトランプ大統領への非難を控えていることから、「条件が整えば対話に応じる可能性がある」とみているとしています。

◇

このニュースについて、日本テレビ報道局・小栗泉特別解説委員に聞きます。

■ジュエ氏が“後継者内定”か

──確かに、ジュエ氏はよく金総書記とカメラの前に現れると思っていたんですが、これで決まりなんですか？

あくまでもこれは韓国の大統領直属の情報機関が示した分析で、本当のところは分かりません。

ただ、北朝鮮政治が専門の慶応義塾大学・礒粼敦仁教授は、「ほかにきょうだいがいるかなど、誰も分からないけれど、彼女だけが表舞台に出てきていることが重要で、市民は彼女を後継者だと感じている」と話しています。

■なぜこのタイミング？

──仮に内定が事実だとすると、なぜこのタイミングなんでしょうか？正恩氏の身に何か起きているのでしょうか？

いえ、国家情報院によると、正恩氏は糖尿病を抱えるなど一時期、体調の問題が指摘されていましたが、現在は大きな異常はないということです。

礒粼教授は、これまで北朝鮮は建国以来ずっと金一族の男性が指導者を務めていたため、もし彼女を後継者にと考えているとしたら、「初の女性最高指導者となるので、時間をかけて十分な浸透をはかろうとしているのでは」と指摘し、「正恩氏はまだ続けていくが、世襲での王朝的な体制を続けるために、早いうちから念には念を入れて準備している」と見ています。

■背景に正恩氏の苦い経験が関係？

その背景について、ソウル支局の横田支局長は正恩氏自身の苦い経験が関係しているとしています。

というのも正恩氏が表舞台に出てきてから、父である、当時の金正日総書記が亡くなるまでの期間が短くて、自身が後継者となってから実際に権力を掌握できるまでに苦労もあった。

それだけに、今回は、早くから後継者としてジュエ氏をアピールしようとしているのでは、ということでした。