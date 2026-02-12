五十嵐ハル、新曲「デッドエンド」×TVアニメ『デッドアカウント』 スペシャルコラボレーションMV公開！

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

シンガーソングライター：五十嵐ハルの新曲「デッドエンド」のアニメコラボレーションミュージックビデオが公開された。

新曲「デッドエンド」はTVアニメ『デッドアカウント』のOPテーマ。『デッドアカウント』は渡辺静先生により講談社『マガジンポケット』で連載中の漫画作品で、炎上系配信者として活動していた主人公がとあるきっかけで能力に目覚め、デジタル化してしまった幽霊を祓う新時代の霊媒師になることから始まる“現代式の除霊バトルアクション”が描かれている。2026年1月10日（土）よりテレビ朝日系全国24局ネット“IMAnimation”枠で絶賛放送中。

今回のコラボミュージックビデオはアニメの本編映像を軸に構成され、TVアニメの物語と楽曲「デッドエンド」の歌詞がシンクロした映像作品となっている。ぜひ五十嵐ハルのオフィシャルYouTubeチャンネルでチェックしてほしい。

また、『デッドアカウント』の原作者：渡辺静先生書き下ろしイラストを使用したトレカサイズカードが抽選で50名様にあたる楽曲シェアキャンペーンが開催中。50枚の内1枚にはTVアニメ『デッドアカウント』の主人公：縁城蒼吏を演じる岡本信彦氏のサインが含まれている。詳しい応募方法は五十嵐ハルofficial infoのXアカウントをチェックしよう。

●リリース情報

TVアニメ「デッドアカウント」OPテーマ

『デッドエンド』

作詞/作曲：五十嵐ハル 編曲：五十嵐ハル/石田勇喜

配信リンクはこちら

https://HaruIgarashi.lnk.to/Dead_end

楽曲シェアキャンペーン

2月4日20時〜2月17日23時59分

応募〆切：2月18日23時59分

お好きなストリーミングサービスから楽曲をXにシェアして楽曲の感想と共にハッシュタグ #五十嵐ハル、#デドアカOPを付けて投稿。投稿のスクショ画像を応募フォームからご応募いただいた方の中から抽選でプレゼント！

応募フォーム

https://krs.bz/columbia/m/deadend3

景品

描きおろしイラストを使用したトレカサイズカード×50枚

※1枚岡本信彦様サイン入り

●作品情報

TVアニメ『デッドアカウント』



テレビ朝日系全国24局ネット“IMAnimation”枠：2026年1月10日(土)より毎週土曜夜11時30分〜放送開始

※放送日時は編成の都合等により変更となる場合がございます。予めご了承下さい。

配信情報

先行配信

毎週土曜深夜0時〜

Lemino／U-NEXT／アニメタイムズ／アニメ放題

一般配信

毎週火曜深夜0時〜 以降順次開始

ABEMA、Amazon Prime Video、AnimeFesta、DMM TV、d アニメストア、FOD、Hulu、J:COM STREAM、milplus、music.jp、Pontaパス、TELASA、TVer、カンテレドーガ、ディズニープラス、ニコニコ（ニコニコ生放送／ニコニコチャンネル）、バンダイチャンネル、ビデオマーケット、ふらっと動画

※配信開始日時・配信期間は配信サービスによって異なる場合がございます。取扱いは配信サービスにてご確認ください。

＜五十嵐ハル プロフィール＞

出身:福島県 好きなアーティスト:RADWIMPS

作詞・作曲・編曲・歌唱・イラスト・動画編集・MV制作の全てをこなすシンガーソングライター。

高校生からバンド活動を行い解散時期にDTMを始める。

生活の中での憂鬱な気持ちを吐き出したいという思いが曲作りのきっかけとなった。

元警察官。特技は料理（ビーフシチュー・唐揚げ）。

©︎渡辺静・講談社／「デッドアカウント」製作委員会

