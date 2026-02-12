日米の共同訓練の一環でアメリカ軍岩国基地がオスプレイの拠点として運用されることについて。



基地機能強化に反対する住民団体は12日、安全性が確保されていないとして岩国基地を使用しないことを求めるよう岩国市に申し入れました。



申し入れたのは住民団体 瀬戸内ネットです。



11日に始まった日米の共同訓練ではアメリカ海兵隊のオスプレイ4機程度と陸上自衛隊のオスプレイ12機程度がアメリカ軍岩国基地を拠点に九州周辺での訓練に参加するとしています。





瀬戸内ネットは、陸上自衛隊のオスプレイは佐賀駐屯地の所属で九州周辺での訓練に岩国基地が使われる必然性はないと指摘。アメリカ政府が去年公表したオスプレイの報告書では機体の部品や装置に欠陥があるとの言及があり運用の安全性が確保されていないとして、岩国基地で使用しないことを国やアメリカ軍に求めるよう申し入れました。（瀬戸内ネット 久米慶典共同代表)「16機外来のオスプレイがやってくることは今までにない異常な事態。岩国基地が機能強化されて市民の安全が大きく損なわれる」市の担当者は、「岩国基地を使用しないよう求めることはしない」とした上で、引き続き、市民生活への影響が最小限となるよう求めていくとしています。