¡Ø¤ª¥³¥á¤Î½÷¡Ù¥¹¥Ô¥ó¥ª¥Õ¥É¥é¥Þ¡¢¼ç±é¡¦º´ÌîÍ¦ÅÍ¤¬M!LK¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î±öùõÂÀÃÒ¤È¶¦±é¡ª
¾¾ÅèºÚ¡¹»Ò¼ç±é¤Î¼Ò²ñÇÉÄË²÷¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¥É¥é¥Þ¡Ø¤ª¥³¥á¤Î½÷¡Ý¹ñÀÇ¶É»ñÎÁÄ´ºº²Ý¡¦»¨¹ñ¼¼¡Ý¡Ù¤«¤é¡¢¡Ö¥¶¥Ã¥³¥¯¡×¥á¥ó¥Ð¡¼¤ò¿¼·¡¤ê¤¹¤ë¥¹¥Ô¥ó¥ª¥Õ¥É¥é¥Þ¡Ø¤ª¥³¥á¤ÎµÙÆü¡Ù¤¬ÃÂÀ¸¡£
ËÜÆü2·î12Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤«¤é¡¢º´ÌîÍ¦ÅÍ¼ç±é¤ÎÂè2ÃÆ¡ÖºûÌî¹Ì°ìÊÔ¡×¤ÎÇÛ¿®¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¡£º´Ìî¤ÈM!LK¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¡¦±ö粼ÂÀÃÒ¤Î¶¦±é¤Ç¡¢ºûÌî¤Î¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤ò¿¼·¡¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Åìµþ¹ñÀÇ¶É»ñÎÁÄ´ºº²Ý¡ÊÄÌ¾Î¡¦¥³¥á¡ËÆâ¤Ë¿·Àß¤µ¤ì¤¿¥É¥é¥Þ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤ÎÉô½ð¡¦Ê£»¨¹ñÀÇ»ö°Æ½èÍý¼¼¡ÊÄÌ¾Î¡¦¥¶¥Ã¥³¥¯¡Ë¤òÉñÂæ¤Ë¡¢¾¾Åè±é¤¸¤ëÉÒÏÓ¹ñÀÇÄ´ºº´±¡¦ÊÆÅÄÀµ»Ò¤¬¡¢¸ÄÀ¤¢¤Õ¤ì¤ëÃç´Ö¤¿¤Á¤È°ÆÁÃ¦ÀÇ¼Ô¤òÀ®ÇÔ¤·¤Æ¤¤¤¯¡Ø¤ª¥³¥á¤Î½÷¡Ý¹ñÀÇ¶É»ñÎÁÄ´ºº²Ý¡¦»¨¹ñ¼¼¡Ý¡Ù¡£
Àµ»Ò¤Ï¡ÖÀµ¤·¤¯½¸¤á¤Æ¡¢Àµ¤·¤¯»È¤¦¡×¤È¤¤¤¦¿®Ç°¤Î¤â¤È¡¢ÅìÂçÂ´¤ÎºâÌ³¾Ê¥¥ã¥ê¥¢¤Ç¿ô»ú¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ê¥¹¥È¡¦ºûÌî¹Ì°ì¡Êº´ÌîÍ¦ÅÍ¡Ë¡¢¿Í¿´¾¸°®½Ñ¤ÎÅ·ºÍ¡¦É¶Í¥¹á¡ÊÄ¹ßÀ¤Í¤ë¡Ë¡¢¶¯±¿¤À¤±¤¬¼è¤êÊÁ¤Î¼¼Ä¹¡¦¸ÅÄ®Ëºî¡Ê¹â¶¶¹î¼Â¡Ë¡¢¤½¤·¤Æ¡¢¤«¤Ä¤Æ¤Ï¡È¥¬¥µÆþ¤ì¤ÎËâ½÷¡É¤È¶²¤ì¤é¤ì¤¿ÈÓÅçºîµ×»Ò¡ÊÂçÃÏ¿¿±û¡Ë¤È¡¢¸ÄÀÇÉÂ·¤¤¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤È¤â¤Ë°ÆÁÃ¦ÀÇ¼Ô¤¿¤Á¤ËÂç¤Ê¤¿¤ò¿¶¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤ó¤Ê¡Ø¤ª¥³¥á¤Î½÷¡Ù¤«¤éÃÂÀ¸¤·¤¿¡¢¥¶¥Ã¥³¥¯¥á¥ó¥Ð¡¼¤ò¿¼·¡¤ê¤¹¤ëTELASA¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¥¹¥Ô¥ó¥ª¥Õ¥É¥é¥Þ¡Ø¤ª¥³¥á¤ÎµÙÆü¡Ù¡£Àä»¿ÇÛ¿®Ãæ¤ÎÂè1ÃÆ¡ÖÈÓÅçºîµ×»ÒÊÔ¡×¤ËÂ³¤¡¢Âè2ÃÆ¤È¤Ê¤ëº´ÌîÍ¦ÅÍ¼ç±é¤Î¡ÖºûÌî¹Ì°ìÊÔ¡×¤ÎÆÈÀêÇÛ¿®¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡£
ËÜºî¤Ç¤Ï¡¢º´Ìî¤ÈM!LK¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¡¦±ö粼ÂÀÃÒ¤¬¶¦±é¡£ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢±Ç²è¡Ø3DÈà½÷ ¥ê¥¢¥ë¥¬¡¼¥ë¡Ù¡Ê2018Ç¯¡Ë°ÊÍè8Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¶¦±é¤ò²Ì¤¿¤¹2¿Í¤ËÃíÌÜ¤À¡£
¢¡ºûÌî¤¬µÙÆü¤Ë¥Ô¥é¥Æ¥£¥¹¤ÎÌµÎÁÂÎ¸³¥ì¥Ã¥¹¥ó¤Ø¡ª
¡Ø¤ª¥³¥á¤ÎµÙÆü¡ÙºûÌî¹Ì°ìÊÔ¤Ç¤Ï¡¢µÙÆü¤ÎºûÌî¤ÎÍÍ»Ò¤¬ÉÁ¤«¤ì¤ë¡£
Í¥¹á¤Ë´«¤á¤é¤ì¡¢ºûÌî¤ÏÃËÀÀìÍÑ¤Î¡Ö¥Ô¥é¥Æ¥£¥¹¤¿¤í¤¦¡×¤ÇÌµÎÁ¥ì¥Ã¥¹¥ó¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤Ë¡£
Ä¶¥Ï¥¤¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ê¥¤¥ó¥¹¥È¥é¥¯¥¿¡¼¡¦µÈÂ¼¥¿¥í¥¦¡Ê±ö粼¡Ë¤Î¥Þ¥ó¥Ä¡¼¥Þ¥ó¥ì¥Ã¥¹¥ó¤ò¼õ¤±¤ëºûÌî¤À¤¬¡¢Æüº¢¤«¤éÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¸¥à¤Î¶Ú¥È¥ì¤È¤Ï°ã¤¦Æ°¤¤ËÂç¶ìÀï¡£»×¤ï¤º¶ìÌå¤ÎÉ½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤ë¡£
¤½¤Î¸å¤â¡¢¡Ö¥¤¥¤¤¸¤ã¡Á¤ó¡ª¡×¤È¥¿¥í¥¦¤ËÀ¹¤ê¾å¤²¤é¤ì¤Ê¤¬¤é¤Ê¤ó¤È¤«¥ì¥Ã¥¹¥ó¤ò½ª¤¨¤¿ºûÌî¤À¤¬¡¢¤Õ¤È¥¿¥í¥¦¤Î»ý¤ÁÊª¤Ë°ãÏÂ´¶¤ò³Ð¤¨¤Æ¡Ä¡£
´°Á´µÙÆü¥â¡¼¥É¤Ç¥Ô¥é¥Æ¥£¥¹¤ËÎå¤àºûÌî¤¬³Ð¤¨¤¿¤³¤Î°ãÏÂ´¶¤Ï¡¢ÃÎ¼±ÉÔÂ¤Î¸Ä¿Í»ö¶È¼ç¤¬´Ù¤ê¤¬¤Á¤Ê²á¤Á¤Ç¡Ä¡£¤Ï¤¿¤·¤Æ¥¿¥í¥¦¤Ë¤Ï¡¢¤É¤ó¤ÊÌäÂê¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¡©
¤½¤·¤ÆËÜºî¤Î¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¤Î¤ß¤É¤³¤í¤Ï¡¢º´Ìî¤È±ö粼¤Îµ®½Å¤Ê¶¦±é¡£Âç¥Ù¥Æ¥é¥ó¤ÎÀèÇÚ¤¿¤Á¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤Æ»£±Æ¤ËÎ×¤ó¤Ç¤¤¤ëËÜÊÔ¤ÈÈæ¤Ù¡¢µ¤¿´ÃÎ¤ì¤¿M!LK¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤Î¶¦±é¤Ç¡¢¾¯¤·¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤¿ÍÍ»Ò¤ò¸«¤»¤ëº´Ìî¡£°ìÊý¡¢±ö粼¤Ï¥Ï¥¤¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ê¥¤¥ó¥¹¥È¥é¥¯¥¿¡¼¤È¤¤¤¦ÌòÊÁ¤òÁ´ÎÏ¤ÇÂÎ¸½¤¹¤ë¡£
ËþÌÌ¤Î¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤Ê¤¬¤éÂçÀ¼¤ÇÀ¹¤ê¾å¤²¤ë±ö粼¤È¡¢¤½¤ó¤ÊÈà¤Ë¥¿¥¸¥¿¥¸¤Ë¤Ê¤ëº´Ìî¡Ä2¿Í¤ÎÂ©¤Î¹ç¤Ã¤¿³Ý¤±¹ç¤¤¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤ë¡£