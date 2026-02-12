3歳になってもやんちゃで、お兄ちゃん猫に絡む末っ子猫さん。その姿に既視感を覚えたという飼い主さんが、3年前の子猫時代の姿を見てみたところ…？

話題となっている投稿には「昔と変わらなーいw可愛すぎる♡」「当時癒されてましたが、まさか今でもしてるとはw」といったコメントが寄せられ、爆笑してしまう視聴者さんが続出しています。

【動画：お兄ちゃん猫に絡むやんちゃ猫→『３年前』と比べてみると…『既視感のある光景』に爆笑】

既視感を覚える光景

YouTubeチャンネル『ぽてこゆこめ。』に投稿されたのは、3歳になったばかりの「こたつ」くんの現在と子猫時代を比較した動画です。まだまだ先輩たちの手を焼かせてしまうようで…。

この日も、こたつくんはお腹を見せながら、兄貴分の「ぽてち」くんに絡んでいたそう。ぽてちくんも仕方なさそうに付き合ってあげていたそうですが、その様子に飼い主さんは既視感を覚え、過去のある投稿を見返してみたといいます。

3年経っているのにデジャヴすぎる！

映ったのは今から3年前、子猫時代の姿です。小さいながらもぽてちくんに果敢に挑むこたつくんは2本足で立ち上がると、短いおててをちょこちょこと動かして愛らしすぎる空振りパンチを連発。意を決して飛びかかるも、あえなく瞬殺されていたのだとか。

そして時は戻り、つい先日の様子を見てみると…。ぽてちくんを前にして、全く同じ動作をするこたつくんの姿が！体格も成長しているのに一発も当たらないパンチも、仰向けで軽くあしらわれている姿まで完全一致。飼い主さんも思わずツッコんだこの姿、変わってほしくないと願ってしまいます。

変わらない姿と成長

他にも、「うなぎ」ちゃんが怒るまで追い回すしつこさや、パパさんが大好きで赤ちゃん化する姿も変わらないそう。容姿に貫禄がついたように、体力やパワフルさに関しては、変わらずどころかパワーアップしているといいます。

一方で、お姉様ふたりには過去に強めに叱られた経験から、決して逆らわず距離を間違えず…。女帝の「こゆき」ちゃんから少し気を許されるほどには、成長もしているこたつくんなのでした。

投稿には「こたつのやんちゃぶりは3年経っても変わらずですねw」「こたちゃん、子猫の時から変わってないとこ可愛いです♡」「こゆ姫との距離感が面白すぎましたwこたつくん賢い！」「この2人は怒っても大丈夫ってわかってるのね！」「大人しくなるにはまだかかりそう…」といったコメントが寄せられました。

YouTubeチャンネル『ぽてこゆこめ。』では、5匹の可愛いもふもふ猫さんたちの日常の様子が投稿されています。何事にも全力なこたつくんのおもしろシーンも、たくさん観ることができますよ。

写真・動画提供:YouTubeチャンネル「ぽてこゆこめ。」さま

執筆∶くるみ

編集∶ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。