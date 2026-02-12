莉那（提供写真）

【モデルプレス＝2026/02/12】元ばんばんざいの流那（るな）の妹・莉那（りな）が、ツインプラネットへ所属したことがわかった。2月12日、事務所の公式サイトにて発表された。

◆莉那、ツインプラネット所属発表


公式サイトでは「この度、“莉那（読み：りな）”がツインプラネットに所属したことをご報告いたします」と発表。莉那は「これを機にSNSをはじめ、新しいチャレンジをたくさんして、より多くの皆さんにとって憧れの存在になれるように精一杯頑張ります！」と意気込み、「これからも応援のほどよろしくお願いいたします」としている。

◆莉那プロフィール


2008年12月23日生まれ。2026年、高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。テグ編」に参加し、等身大の飾らないキャラクターで注目を集めた。（modelpress編集部）

◆莉那コメント


この度、私、莉那は2026年2月12日より株式会社TWIN PLANET＜ツインプラネット＞に所属することになりました！これを機にSNSをはじめ、新しいチャレンジをたくさんして、より多くの皆さんにとって憧れの存在になれるように精一杯頑張ります！これからも応援のほどよろしくお願いいたします。

