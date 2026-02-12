（豊成アナウンサー）

「みなさん、こんなお守り見たことはありますか？森本さん、いかがですか？」



（森本アナウンサー）

「すごく気になっていたんですが、初めて見ました」



（豊成アナウンサー）

「実は今、レース素材で作られた、お守りが全国的に人気なんです」

「レースだけに『見通しが良くなる』という意味合いもあるそうで、さっそく県内の神社を取材しました」

（豊成アナウンサー）

「神社の境内は空気が澄んでいて、心が落ち着きますね」



やってきたのは、鳴門市の大麻比古神社。

（豊成アナウンサー）

「あ！ここにありました『麗守』と書かれています」



レース素材に刺繍をあしらった、その名も「麗守」。



ミントグリーンとペールピンクのカラーリングが、どこか儚さも感じるお守りで、中央には神紋である麻の葉の模様が。

（豊成アナウンサー）

「レース素材で光を通すので、なんだか見通しがよくなりそうなお守り」

「見た目が可愛らしいので、つい身近に置きたくなる存在になりそう」



このお守りがSNSで「かわいい！」と話題になり、今、人気が高まってきています。

（大麻比古神社・岩野孝能 禰宜）

「このお守りを受けた方が発信していただいて、さらに多くの方の目に入り、興味を持っていただけるのは嬉しく思っています」



2025年12月に誕生したばかりですが、その魅力はすでに全国に広がりつつあります。

（大麻比古神社・岩野孝能 禰宜）

「ご自身用はもちろん、友人に向けての贈り物として、遠方の方から足を運んでくれる方も増えてきている」

「お守りを受けていただいた方が、ますます身も心も清らかになって、大事に思ってもらえるお守りになってもらえれば」

（豊成アナウンサー）

「次にやってきたのは徳島市の快神社。こちらにもレースのお守りがあると聞いて来たんですが、花の装飾があったり華やか」

「いろんなおみくじがあったり、こちらにはバラの装飾や傘、こんな神社みたことない」



徳島市にある快神社は、病気平癒にご利益があるとされ、種類豊富な御朱印や物珍しいおみくじを求めて、海外から訪れる人もいるんだとか。

（豊成アナウンサー）

「神社の前に『おまもり』って書いている。こちらかも」

「こんにちは、こちらにレースのお守りがあるときいてやってきた」



（快神社・山下釈道 宮司）

「こちらです、ご覧ください」

快神社では約7年前からレースのお守りを置いていて、現在は、季節によって異なる約20種類が並んでいます。

（豊成アナウンサー）

「今年が丙午のということで、馬の刺繍があしらわれています」

「見ているだけで、何事もウマくいくような勇気を与えてくれます」

これからの時期にピッタリなこの桜のお守り、実は、ある仕掛けがあるんです。



お守りにスマホをかざすと…。

（豊成アナウンサー）

「ピコンって出てきました！これHPですか？」



内蔵のICチップからHPにアクセスして、神社の最新情報をチェックできます。

（快神社・山下釈道 宮司）

「これからの神社は、少子高齢化で地域の人たちが減ってきてますので、大勢の参拝者を寄せる神社になっていくべきと思っています」

「このお守りは、われわれの願いも達成してくれている。やっていて良かった」

先を見通す「レースお守り」が、神社の未来も明るく照らしてくれるかも？



このブーム、まだまだ目が離せません。



（豊成アナウンサー）

「どちらの神社にも共通したのが、お守りを授かった方がSNSで発信して、それがだんだん広がって県外や海外からも訪れている」

「県内のレースお守りについてお伝えしました」