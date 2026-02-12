みかんの皮がさわやかジャムに変身！1月に最も読まれた「コラム」の記事は？【月間ランキングTOP5】

みかんの皮で1品完成！「コラム」「インタビュー」の人気記事は？

クックパッドニュースでは、プロの料理家や栄養士の方、ほか料理に関連する話題の専門家によるさまざまなコラムやインタビューの記事を配信しています。多くの記事の中で、2026年1月に特に注目度が高かったTOP5をご紹介！普段捨ててしまう「みかんの皮」を活用したレシピや、少ない材料で作れるドーナツレシピの調理レポートが注目されていました。

第5位：SNSで話題「ケンタッキー炊き込みご飯」作ってみた



SNSで話題になった、ケンタッキーのチキンを入れる炊き込みご飯。編集部メンバーが実際に作ってみたら、想像以上のおいしさに驚き！チキンの旨みがご飯全体に染み込んで、意外にもマイルドで食べやすい味わいです。余ったチキンのリメイクにもおすすめですよ。

第4位：殿堂入り！鶏むね肉のクリスピー唐揚げ



リーズナブルな鶏むね肉で唐揚げを作りたいけど、パサつきが気になる…そんなお悩みを解決する殿堂入りレシピをご紹介。つくれぽ2,800件超の人気レシピは、むね肉なのにジューシーでサクサクの衣が楽しめます。冷めてもおいしいから、お弁当にもぴったりです。

第3位：材料3つのオールドファッション、作ってみた



卵もバターも使わず、ホットケーキミックスと片栗粉、はちみつだけで作るオールドファッションレシピの実食レポートが3位にランクイン。お店で売っているようなきれいな割れ目ができて、ザクザクした食感に感動！ほんのりとはちみつの甘みが広がる素朴な味わいで、どんな飲み物とも合いそうです。

第2位：みかんの皮がさわやかジャムに変身



普段は捨ててしまうみかんの皮が、さわやかな柑橘ジャムに変身するレシピを試してみました。「本当においしいの？」と思いながら調理してみたら、出来上がったジャムはやさしい甘さが口いっぱいに広がり、あとを引くおいしさ。程よい酸味とジャムの甘さがヨーグルトによく合って、ちょっと得した気分になれました。

第1位：飾ったままではダメ！鏡開きの意味と由来とは



1月のコラム記事で最も読まれたのは、鏡開きの意味と由来をご紹介した記事でした。年神様をお送りして、お正月をひと区切りさせる大切な行事。鏡餅を「切る」ではなく「開く」という表現に込められた意味を、きちんと子どもたちにも伝えていきたいですね。

（TEXT：菱路子）