東京ディズニーシーでは、2026年4月15日から6月30日までの期間、“食で世界を巡る”をテーマとしたスペシャルイベント“東京ディズニーシー・フード＆ワイン・フェスティバル2026”を開催！

開催3年目となる今回は、東京ディズニーシー25周年の祝祭感を象徴する“ジュビリーブルー”を取り入れたデコレーションがパーク各所に登場し、より華やかな雰囲気でゲストを迎え入れます。

アメリカンウォーターフロントにある「ニューヨーク・デリ」では、ディズニー＆ピクサー映画『レミーのおいしいレストラン』をテーマにしたスペシャルメニューが2026年4月8日より先行販売されます。

ニューヨーク・デリ“東京ディズニーシー・フード＆ワイン・フェスティバル2026”スペシャルメニュー

販売期間：2026年4月8日から2026年9月14日

販売場所：アメリカンウォーターフロント「ニューヨーク・デリ」

「東京ディズニーシー・フード＆ワイン・フェスティバル」イベント期間中、ニューヨーク・デリの店内には『レミーのおいしいレストラン』をテーマにした特別な装飾が施されます。

映画の世界観に浸りながら、シェフのレミーが作る料理からインスピレーションを受けた食べ応えのあるメニューを堪能できます。

定番のサンドウィッチに加え、デザートやアルコールドリンクもフェスティバルならではの特別な装いに変わります。

スペシャルセット

価格：1,530円

セット内容：スペシャルラタトゥイユサンド（ハム＆ハニーマスタード、エッグ）、フレンチフライポテト、ソフトドリンクのチョイス

ハニーマスタードでマリネしたハムとタマゴサラダ、そして映画の象徴的な料理であるラタトゥイユを贅沢にサンドしています。

一口ごとに異なる味わいと食感が楽しめる、満足感たっぷりのサンドウィッチです。

チーズケーキ、ミックスベリーソース

価格：750円

販売期間：2026年4月8日から2026年6月30日

濃厚なチーズケーキに、甘酸っぱいミックスベリーソースを添えたデザートです。

コック帽をかぶったレミーのシルエットの形をしたチョコがデコレーションされており、見た目にも可愛らしい一皿に仕上げられています。

鶏のコンフィ、アッシュ・パルマンティエ

価格：700円

販売期間：2026年4月8日から2026年6月30日

柔らかく煮込んだ鶏のコンフィに、ボロネーゼとポテト、チーズをかけて焼き上げたフランスの家庭料理風メニューです。

アクセントにバゲットと豆が添えられており、焼いたチーズとポテトの相性は子供から大人まで幅広く好まれる味わいです。

ワインカクテル（赤ワイン＆レモネード）

価格：880円

販売期間：2026年4月10日から2026年6月30日

※アルコールドリンク

レモネードと赤ワインを合わせ、美しい夕焼けをイメージしたワインカクテルです。

酸味と甘味のバランスが絶妙で、爽やかな飲み心地が食事の味を一層引き立てます。

映画の舞台であるフランスを感じさせる料理の数々は、フェスティバルで巡る食の旅にぴったりのラインナップ！

レミーと一緒に、25周年の特別な東京ディズニーシーで美味しい思い出を積み上げてください。

ニューヨーク・デリ「東京ディズニーシー・フード＆ワイン・フェスティバル」スペシャルメニューの紹介でした。

価格やデザイン、発売日、販売店舗等は予告なく変更になる場合があります。

また、品切れや販売終了となる場合があります。

一部のメニュー・スーベニアは販売終了日以降も販売を延長する可能性があります。

レストランにより営業時間が異なります。

また、混雑状況や天候、その他の理由により、ご案内を早めに終了、閉店する場合があります。

