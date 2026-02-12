『探偵！ナイトスクープ』（テレビ朝日系）が2月6日に放送され、キッチンのわずかな隙間に入り込んだ娘の大切なおもちゃを救出する様子が描かれた。

【映像】“1ミリの隙間”から救出する瞬間（実際の映像）

視聴者から寄せられた依頼にもとづいて、探偵局長が部下の探偵たちを野に放ち、世のため、人のため、公序良俗・安寧秩序を守るべく、この世のあらゆる事どもを徹底的に調査追求する同番組。今回の「娘のおもちゃが1ミリの隙間に！」は、兵庫県の女性（32）から寄せられた次のような依頼だ。

『2歳の長女のおもちゃ、「アンパンマンのキッズタブレット」について依頼をさせていただきます。そのタブレットは“付属のシート”をセットすると音楽が鳴ったり、アンパンマンが話をしたり、娘は毎日楽しく遊んでいたのだが、先日、晩御飯の支度でちょっと目を離した隙に、娘がタブレットの命ともいえる“付属のシート”をキッチンと床にある1ミリの隙間に入れて遊んでいたのです。気が付いた時には12枚中7枚が隙間の中に…。夫が必死に頑張って、何とか5枚は救出したものの、残り2枚が出てこない。どうか、この1ミリの隙間からシートを救い出してもらえないだろうか』

この依頼を受け、せいや探偵が調査を開始した。現場となるキッチンと床の隙間はわずか1ミリ。さっそく夫が用意した紙を使って誘い出そうとしたが、紙が破れて中に残ってしまった。その紙の残骸は「2号」と呼ばれていた。

せいや探偵は、針金をすだれ状に束ねた「3号」を製作して救出に挑んだ。手応えを感じて引き上げると、出てきたのはおもちゃのシートではなく、夫が残した「2号（紙くず）」だった。その後、なんとか1枚のシートの救出には成功したものの、最後の1枚がどうしても取れない。さらにプラスチック製の「4号」を投入するも難航した。

そこで、リフォーム会社に電話で助言を求めた。プロのアドバイスに従い、キッチンのカバー（蹴込み板）を外してファイバースコープを入れると、ついに奥に眠る最後のシートを発見。隙間が広がったことで、最終的にはせいや探偵が手を突っ込んで掴み出し、無事に救出に成功した。

スタジオに戻ったせいや探偵は、隙間との格闘を振り返り、「手応えがあると思って1時間くらい戦っていた相手が、実はシートではなく、2号の死骸だった」と明かした。