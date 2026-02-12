レンタル高級車を橋のド真ん中に放置して帰宅、南野拓実ともにプレーした韓国代表FWに数々の疑惑

かつてオーストリアのレッドブル・ザルツブルクで南野拓実ともプレーした韓国代表FWファン・ヒチャンに、ある疑惑が浮上した。

2月12日、韓国メディア『ディスパッチ』の報道によると、ファン・ヒチャンは2024年、個人法人「BtheHC」名義で送迎サービス業者バハナ（UCK）と契約を締結したという。

【写真】韓国メディアの南野拓実評

バハナ（乙）がファン・ヒチャン側（甲）に車両を貸与する代わりに、ファン・ヒチャンがバハナのサービスを広報するという内容だった。

契約以降、バハナはファン・ヒチャン側に計22台の送迎用車両を提供。そのすべてがスーパーカーで、ウルス（ランボルギーニ）、SF90、プロサングエ（フェラーリ）などが含まれていた。

（写真提供＝OSEN）ファン・ヒチャン

報道によると、ファン・ヒチャンは契約期間中、借用車両で10回以上事故を起こしたとされる。主な被害はバンパー破損、ホイール破損、エンジン損傷、シート汚損などだ。

特に昨年5月31日には、プロサングエでソウルの永東大橋（ヨンドン大橋）に進入するも、燃料がほぼない状態で走行を続けたことにより、エンジンを損傷させたとされる。バハナ側に連絡した後、橋の中央付近に車を置き去りにしたまま現場を離れたという。

バハナ側は、ファン・ヒチャンが事故について一度も責任を負わず、保険処理に必要な自己負担金も支払わなかったと主張している。

これに対し、ファン・ヒチャンは、あるメディアとのインタビューで「明白な虚偽だ。現在、訴訟を進めており、契約解除に相当する理由がある。相手が悪意を持って虚偽内容で中傷している」と反論した。