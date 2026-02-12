【スターバックス：SAKURAコレクション2026】 2月16日20時～ オンラインストア先行販売 ※店頭販売は2月18日～

スターバックス コーヒー ジャパンは、春にちなんだ季節グッズ「SAKURAコレクション2026」のオンラインストア先行販売を2月16日20時より実施する。

「SAKURAコレクション2026」は、スターバックス リザーブ ロースタリー 東京で展開される新グッズ。春らしい桜デザインのステンレスボトル、マグ、グラス、キーホルダーなど、この季節限定アイテムがラインナップされる。

それぞれの商品は東京・目黒川の情景などからインスパイアされたものとのこと。春の季節の非日常を味わえるアイテムに仕上がっている。

□スターバックス「SAKURA2026」のページ

スターバックス リザーブ ステンレスボトル ルビーピンク サクラ2026 355ml 6,000円

スターバックス リザーブ ステンレスボトル ライトグラデーション サクラ2026 473ml 6,300円

スターバックス リザーブ ステンレスタンブラー ダークピンク サクラ2026 473ml 6,300円

スターバックス リザーブ ステンレスボトル ブルーグレー サクラ2026 591ml 6,400円

スターバックス リザーブ マグ ラスターピンク サクラ2026 355ml 4,200円

スターバックス リザーブ マグ ラスターブルー サクラ2026 355ml 4,200円

スターバックス リザーブ マグ キャスク ハンドルカッパーカラー 355ml 3,700円

スターバックス リザーブ シリアルマグ オーロラピンク サクラ2026 355ml 4,100円

スターバックス リザーブ ハンドルグラスマグピンクボトム サクラ2026 355ml 3,600円

スターバックス リザーブ ダブルウォールグラス ペタル サクラ2026 296ml 4,000円

スターバックス リザーブ レザーキーホルダー ピンクマグカップ サクラ2026 4,000円

(C) 2026 Starbucks Coffee Company. All rights reserved.