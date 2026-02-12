「MOOMIN ARABIA」のムーミンバレーパーク限定デザイン第3弾「ムーミンバレーパーク オリジナルMOOMIN ARABIAマグ2026『SIMPLE JOY』」が、ムーミンバレーパーク内 はじまりの店、ムーミン谷の売店に登場！

コミックスから着想を得たテーブルウェアが、10,000個限定で販売されます☆

ムーミンバレーパーク オリジナルMOOMIN ARABIAマグ2026「SIMPLE JOY」

価格：4,400円（税込）

発売日：2026年2月28日（土）

限定数：10,000個

サイズ：約φ80×W110×H80mm

販売場所：ムーミンバレーパーク内 はじまりの店、ムーミン谷の売店

※多くの方が購入できるよう、転売目的での大量購入は控えてください

「ムーミンバレーパーク」から、北欧を代表する食器ブランド「MOOMIN ARABIA（ムーミン アラビア）」の、「ムーミンバレーパーク限定デザイン ムーミンバレーパーク オリジナルMOOMIN ARABIAマグ2026『SIMPLE JOY』」が登場！

待望の第3弾となる今作は、「ムーミン」のコミックスから着想を得て、ムーミン谷の日常に流れる静かでやさしいひとときを表現したデザインです。

2019年に発売された第1弾は、フィンランド国外の限定品として発売された唯一の「MOOMIN ARABIAムーミンマグ」として、世界中のファンから注目を集め、大好評を博しました。

第1弾は夕焼けのような淡い色合いの中を、「ムーミン」一家をはじめとした物語のキャラクターたちが走りだしているイラストが、2023年発売の第2弾は前作のデザインを踏襲しながら背景に小説『ムーミンパパの思い出』の挿絵からインスパイアされた夜のシーンをデザイン。

第3弾である今作はコンセプトが刷新されました。

ムーミン谷の仲間たちがそれぞれの過ごし方で、慌ただしさのない穏やかな一日を楽しむ様子が描かれ、何気ない日常にある喜びの大切さを伝えています。

また、バックスタンプには「ムーミンバレーパーク」のロゴが印字され、ボックスも「ムーミンバレーパーク」の限定デザイン。

装いも新たに登場する「ムーミンバレーパーク オリジナルMOOMIN ARABIAマグ2026『SIMPLE JOY』」は、「ムーミンバレーパーク」での思い出の品としてだけでなく、コレクションやギフトにもおすすめです☆

ストーリー

『Moomin and the Golden Tail (黄金のしっぽ)』

『The Conscientious Moomins (ムーミン谷のきままな暮らし)』

『Moomin Falls in Love (恋するムーミン)』

『Moomin Builds a House (家をたてよう)』

「ムーミンバレーパーク オリジナルMOOMIN ARABIAマグ2026『SIMPLE JOY』」は、これらのコミックスのオリジナルイラストから着想を得て生まれた、ムーミンバレーパーク限定のチャーミングなマグカップです。

ムーミン谷の日常に流れる、静かでやさしい魔法のようなひとときが表現されています。

バックスタンプにはムーミンバレーパークのロゴが入り、より限定感を引き立てています。

※バックスタンプはこちらのマグ限定の仕様です

思い思いに日常を過ごす「ムーミン」や「スナフキン」、「ムーミンパパ」「ムーミンママ」たちと一緒にゆっくりとした時間を過ごしたくなるマグ！

「ムーミンバレーパーク オリジナルMOOMIN ARABIAマグ2026『SIMPLE JOY』」は、2026年2月28日（土）より、ムーミンバレーパーク内 はじまりの店、ムーミン谷の売店にて販売開始です。

Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.

The post 10,000個限定！ムーミンバレーパーク オリジナルMOOMIN ARABIAマグ2026「SIMPLE JOY」 appeared first on Dtimes.