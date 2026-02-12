卓球の「WTTスターコンテンダー・チェンナイ」は12日からインド・チェンナイで本戦が開幕する。日本からは多くの選手がエントリーしており、優勝争いには注目が集まっている。

そんな中、予選から出場した18歳の選手が本戦進出を決め、さらなる活躍に期待が高まっている。

■日本の実力者が多く参戦

今大会の女子シングルスでは、世界ランキング14位の大藤沙月（ミキハウス）が第1シード、同16位の長粼美柚（木下アビエル神奈川）が第2シードに入った。木原美悠（トップおとめピンポンズ名古屋）、佐藤瞳（日本ペイントグループ）、平野美宇（木下グループ）といった実力者も名を連ねており、日本勢の活躍が期待される。

そうした中、予選からエントリーしたのが世界ランキング264位の青木咲智（四天王寺高）。2025年のアジアユース選手権ではU19シングルスとダブルスの2冠に輝いた18歳は、シニアの舞台でも存在感を発揮しようとしている。

青木は11日に行われた予選ラウンドで、地元のインド選手と2試合を戦い、初戦は3－0のストレート勝ち。続く2戦目も3－2で競り勝ち、本戦進出を決めた。

本戦1回戦では、世界ランキング67位の梁夏銀（韓国）との対戦が決定。相手は2015年の世界卓球で許虵（中国）との混合ダブルスをで金メダルを獲得した実績を持つ、経験豊富な31歳。18歳の青木にとっては実力を試される一戦となる。

さらに、2回戦に進めば第1シードの大藤との対戦が控えている。日本ペイントマレッツでチームメイトでもある両者は、7、8日に行われたTリーグの公式戦ではダブルスでペアを組んでおり、3学年上の大藤とのシングルスでの対決が実現すれば、青木にとって大きな挑戦となる。

日本勢による優勝争いが期待される今大会で、予選から挑んでいる青木。18歳の注目株が、インド・チェンナイの地でさらなる存在感を示せるかに注目が集まる。