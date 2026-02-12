バイエルンやフライブルクが4強進出! 日本人3選手所属のザンクト・パウリは敗退:DFBポカール準々決勝
DFBポカール準々決勝が11日に行われ、バイエルンがライプツィヒを2-0で退けた。
後半19分にFWハリー・ケインのPK弾で先制すると、同22分にはFWルイス・ディアスが追加点を奪取。ベンチスタートのDF伊藤洋輝はアディショナルタイム4分に投入され、そのまま試合は2-0で終了した。
10日にはフライブルクがヘルタ・ベルリン(2部)に勝利。延長前半にMF鈴木唯人のゴールで先制しながら追い付かれたが、1-1で突入したPK戦を5-4で制した。
また、日本人3選手が所属するザンクト・パウリは3日にレバークーゼンと対戦し、0-3で完封負け。DF安藤智哉は先発フル出場、同じくスタメンのMF藤田譲瑠チマは後半23分に途中交代となり、ベンチスタートのFW原大智は後半35分からの途中出場で新天地デビューを果たしている。
4日にホルシュタイン・キール(2部)と対決したシュツットガルトは3-0の快勝を飾り、準々決勝を突破した。
この結果、バイエルン、フライブルク、レバークーゼン、シュツットガルトがベスト4に進出。準決勝は4月21日と22日に開催される。
以下、試合結果
■準々決勝
(2月3日)
レバークーゼン 3-0 ザンクト・パウリ
(2月4日)
ホルシュタイン・キール(2部) 0-3 シュツットガルト
(2月10日)
ヘルタ・ベルリン(2部) 1-1(PK4-5)フライブルク
(2月11日)
バイエルン 2-0 ライプツィヒ
