―決算で売られた銘柄！ 下落率ランキング―

　企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。

　以下に挙げたのは、決算発表が「マイナス・インパクト」となった可能性のある東証プライムの銘柄である。株価が決算発表前日の2月9日から10日の決算発表を経て12日9時27分現在、水準を切り下げている銘柄を下落率の大きい順にランキングした。

■決算マイナス・インパクト銘柄

コード　銘柄名　　　　市場　　下落率 　発表日　決算期　経常変化率

<7172> ＪＩＡ 　　　　東Ｐ 　 -14.38 　　2/10　本決算　　　 18.32
<3105> 日清紡ＨＤ 　　東Ｐ　　 -9.06 　　2/10　本決算　　　-26.69
<4401> ＡＤＥＫＡ 　　東Ｐ　　 -8.54 　　2/10　　　3Q　　　　2.44
<2607> 不二製油 　　　東Ｐ　　 -8.21 　　2/10　　　3Q　　　　黒転
<2533> オエノンＨＤ 　東Ｐ　　 -8.12 　　2/10　本決算　　　 -6.78

<1414> ショーボンド 　東Ｐ　　 -7.62 　　2/10　　上期　　　 -3.95
<6753> シャープ 　　　東Ｐ　　 -7.47 　　2/10　　　3Q　　 5643.44
<6779> 日電波 　　　　東Ｐ　　 -6.88 　　2/10　　　3Q　　　-46.17
<6584> 三桜工 　　　　東Ｐ　　 -6.35 　　2/10　　　3Q　　　-13.42
<6458> 新晃工 　　　　東Ｐ　　 -5.93 　　2/10　　　3Q　　　-11.21

<2445> タカミヤ 　　　東Ｐ　　 -5.72 　　2/10　　　3Q　　　 55.00
<6794> フォスター 　　東Ｐ　　 -4.41 　　2/10　　　3Q　　　 -5.59
<4092> 日本化 　　　　東Ｐ　　 -4.14 　　2/10　　　3Q　　　-41.22
<3402> 東レ 　　　　　東Ｐ　　 -4.06 　　2/10　　　3Q　　　-30.64
<4680> ラウンドワン 　東Ｐ　　 -3.87 　　2/10　　　3Q　　　　8.53

<6197> ソラスト 　　　東Ｐ　　 -3.81 　　2/10　　　3Q　　　　2.24
<7868> 広済堂ＨＤ 　　東Ｐ　　 -3.74 　　2/10　　　3Q　　　-22.11
<8088> 岩谷産 　　　　東Ｐ　　 -3.61 　　2/10　　　3Q　　　-20.98
<6544> Ｊエレベータ 　東Ｐ　　 -3.44 　　2/10　　　3Q　　　 28.05
<7309> シマノ 　　　　東Ｐ　　 -3.21 　　2/10　本決算　　　 19.08

<3436> ＳＵＭＣＯ 　　東Ｐ　　 -3.07 　　2/10　本決算　　　　　－
<9644> タナベＣＧ 　　東Ｐ　　 -2.92 　　2/10　　　3Q　　　 12.40
<1852> 浅沼組 　　　　東Ｐ　　 -2.81 　　2/10　　　3Q　　　 31.22
<5331> ノリタケ 　　　東Ｐ　　 -2.71 　　2/10　　　3Q　　　 -1.71
<2733> あらた 　　　　東Ｐ　　 -2.70 　　2/10　　　3Q　　　-14.96

<5232> 住友大阪 　　　東Ｐ　　 -2.67 　　2/10　　　3Q　　　 36.39
<3151> バイタルＫＳ 　東Ｐ　　 -2.62 　　2/10　　　3Q　　　　4.25
<2267> ヤクルト 　　　東Ｐ　　 -2.44 　　2/10　　　3Q　　　-19.04
<6620> 宮越ＨＤ 　　　東Ｐ　　 -2.38 　　2/10　　　3Q　　　-72.75
<7421> カッパクリエ 　東Ｐ　　 -2.29 　　2/10　　　3Q　　　-37.52

<5901> 洋缶ＨＤ 　　　東Ｐ　　 -2.24 　　2/10　　　3Q　　　 32.94
<5076> インフロニア 　東Ｐ　　 -2.20 　　2/10　　　3Q　　　129.68
<6381> アネスト岩田 　東Ｐ　　 -2.20 　　2/10　　　3Q　　　 -9.23
<5122> オカモト 　　　東Ｐ　　 -2.11 　　2/10　　　3Q　　　-26.29
<7734> 理計器 　　　　東Ｐ　　 -2.06 　　2/10　　　3Q　　　　7.20

<7552> ハピネット 　　東Ｐ　　 -1.99 　　2/10　　　3Q　　　 34.31
<3431> 宮地エンジ 　　東Ｐ　　 -1.94 　　2/10　　　3Q　　　-52.25
<2209> 井村屋Ｇ 　　　東Ｐ　　 -1.77 　　2/10　　　3Q　　　 18.82
<8252> 丸井Ｇ 　　　　東Ｐ　　 -1.67 　　2/10　　　3Q　　　 13.91
<7267> ホンダ 　　　　東Ｐ　　 -1.65 　　2/10　　　3Q　　　-37.03

<2211> 不二家 　　　　東Ｐ　　 -1.64 　　2/10　本決算　　　　1.14
<7226> 極東開発 　　　東Ｐ　　 -1.62 　　2/10　　　3Q　　　 48.01
<4218> ニチバン 　　　東Ｐ　　 -1.50 　　2/10　　　3Q　　　-21.76
<9336> 大栄環境 　　　東Ｐ　　 -1.44 　　2/10　　　3Q　　　 -5.50
<3708> 特種東海 　　　東Ｐ　　 -1.39 　　2/10　　　3Q　　　　4.29

<7013> ＩＨＩ 　　　　東Ｐ　　 -1.28 　　2/10　　　3Q　　　　3.80
<8093> 極東貿易 　　　東Ｐ　　 -1.23 　　2/10　　　3Q　　　 24.62
<8037> カメイ 　　　　東Ｐ　　 -1.06 　　2/10　　　3Q　　　　3.21
<4931> 新日本製薬 　　東Ｐ　　 -1.05 　　2/10　　　1Q　　　 -0.90
<9142> ＪＲ九州 　　　東Ｐ　　 -0.97 　　2/10　　　3Q　　　 26.22

※下落率は「決算発表前日の終値を基準とした12日9時27分株価の変化率」。下落率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。
「1Q」は第1四半期決算。「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。

株探ニュース