決算マイナス・インパクト銘柄 【東証プライム】寄付 … ＩＨＩ、ホンダ、ＳＵＭＣＯ (2月10日発表分)
―決算で売られた銘柄！ 下落率ランキング―
企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。
以下に挙げたのは、決算発表が「マイナス・インパクト」となった可能性のある東証プライムの銘柄である。株価が決算発表前日の2月9日から10日の決算発表を経て12日9時27分現在、水準を切り下げている銘柄を下落率の大きい順にランキングした。
■決算マイナス・インパクト銘柄
コード 銘柄名 市場 下落率 発表日 決算期 経常変化率
<7172> ＪＩＡ 東Ｐ -14.38 2/10 本決算 18.32
<3105> 日清紡ＨＤ 東Ｐ -9.06 2/10 本決算 -26.69
<4401> ＡＤＥＫＡ 東Ｐ -8.54 2/10 3Q 2.44
<2607> 不二製油 東Ｐ -8.21 2/10 3Q 黒転
<2533> オエノンＨＤ 東Ｐ -8.12 2/10 本決算 -6.78
<1414> ショーボンド 東Ｐ -7.62 2/10 上期 -3.95
<6753> シャープ 東Ｐ -7.47 2/10 3Q 5643.44
<6779> 日電波 東Ｐ -6.88 2/10 3Q -46.17
<6584> 三桜工 東Ｐ -6.35 2/10 3Q -13.42
<6458> 新晃工 東Ｐ -5.93 2/10 3Q -11.21
<2445> タカミヤ 東Ｐ -5.72 2/10 3Q 55.00
<6794> フォスター 東Ｐ -4.41 2/10 3Q -5.59
<4092> 日本化 東Ｐ -4.14 2/10 3Q -41.22
<3402> 東レ 東Ｐ -4.06 2/10 3Q -30.64
<4680> ラウンドワン 東Ｐ -3.87 2/10 3Q 8.53
<6197> ソラスト 東Ｐ -3.81 2/10 3Q 2.24
<7868> 広済堂ＨＤ 東Ｐ -3.74 2/10 3Q -22.11
<8088> 岩谷産 東Ｐ -3.61 2/10 3Q -20.98
<6544> Ｊエレベータ 東Ｐ -3.44 2/10 3Q 28.05
<7309> シマノ 東Ｐ -3.21 2/10 本決算 19.08
<3436> ＳＵＭＣＯ 東Ｐ -3.07 2/10 本決算 －
<9644> タナベＣＧ 東Ｐ -2.92 2/10 3Q 12.40
<1852> 浅沼組 東Ｐ -2.81 2/10 3Q 31.22
<5331> ノリタケ 東Ｐ -2.71 2/10 3Q -1.71
<2733> あらた 東Ｐ -2.70 2/10 3Q -14.96
<5232> 住友大阪 東Ｐ -2.67 2/10 3Q 36.39
<3151> バイタルＫＳ 東Ｐ -2.62 2/10 3Q 4.25
<2267> ヤクルト 東Ｐ -2.44 2/10 3Q -19.04
<6620> 宮越ＨＤ 東Ｐ -2.38 2/10 3Q -72.75
<7421> カッパクリエ 東Ｐ -2.29 2/10 3Q -37.52
<5901> 洋缶ＨＤ 東Ｐ -2.24 2/10 3Q 32.94
<5076> インフロニア 東Ｐ -2.20 2/10 3Q 129.68
<6381> アネスト岩田 東Ｐ -2.20 2/10 3Q -9.23
<5122> オカモト 東Ｐ -2.11 2/10 3Q -26.29
<7734> 理計器 東Ｐ -2.06 2/10 3Q 7.20
<7552> ハピネット 東Ｐ -1.99 2/10 3Q 34.31
<3431> 宮地エンジ 東Ｐ -1.94 2/10 3Q -52.25
<2209> 井村屋Ｇ 東Ｐ -1.77 2/10 3Q 18.82
<8252> 丸井Ｇ 東Ｐ -1.67 2/10 3Q 13.91
<7267> ホンダ 東Ｐ -1.65 2/10 3Q -37.03
<2211> 不二家 東Ｐ -1.64 2/10 本決算 1.14
<7226> 極東開発 東Ｐ -1.62 2/10 3Q 48.01
<4218> ニチバン 東Ｐ -1.50 2/10 3Q -21.76
<9336> 大栄環境 東Ｐ -1.44 2/10 3Q -5.50
<3708> 特種東海 東Ｐ -1.39 2/10 3Q 4.29
<7013> ＩＨＩ 東Ｐ -1.28 2/10 3Q 3.80
<8093> 極東貿易 東Ｐ -1.23 2/10 3Q 24.62
<8037> カメイ 東Ｐ -1.06 2/10 3Q 3.21
<4931> 新日本製薬 東Ｐ -1.05 2/10 1Q -0.90
<9142> ＪＲ九州 東Ｐ -0.97 2/10 3Q 26.22
※下落率は「決算発表前日の終値を基準とした12日9時27分株価の変化率」。下落率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。
「1Q」は第1四半期決算。「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。
株探ニュース