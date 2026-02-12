グランド ハイアット 東京は、いちごが主役のスイーツ＆セイボリーに猫のモチーフを散りばめた「ストロベリー＆キャット アフタヌーンティー」を2月1日から3月31日まで開催する。

スイーツは、猫型にくり抜いたチョコレートとチョコレートスポンジを重ねたチョコレートケーキ、いちごガナッシュを挟んで手作業で猫の表情を描いたマカロン、ビターチョコレートの表情豊かな猫をあしらった「ホワイトチョコレートムース」など全6種類。セイボリーは、いちごで色付けしたパンに猫の足跡の焼き印を入れたサンドイッチ、トーストしたタルティーヌに紅芯大根やビーツ、ゴートチーズを重ねたミルフィーユ、いちご・はちみつ・ミントを合わせたアーモンドミルクのデザートスープなど6種類をそろえる。スコーンはストロベリーチョコレートとプレーンの2種類で、クロテッドクリームといちごジャムを添えて提供する。飲み物は紅茶、カフェラテ、カプチーノなどを好きなだけ楽しめる。

場所は2階オールデイダイニング「フレンチ キッチン」。提供時間は午後3時から5時までの平日2時間制、土休日90分制。料金は7,150円、グラスシャンパン1杯付が8,800円。税込、サービス料別。