チョコバウムクーヘン【材料】（2人分）チョコレート 60~80gバームクーヘン(市販品) 1/2~1個お好みのトッピング 適量【下準備】1、チョコレートは細かく刻む。2、バウムクーヘンはひとくち大に切る。【作り方】1、耐熱ボウルにチョコレートを入れ、湯せんにかけて溶かす。2、バウムクーヘンに(1)のチョコレートを適量つけ、オーブンペーパーの上にのせる。お好みのトッピングを飾って冷蔵庫で冷やし、器に盛る。(ヒント)調理時間に冷蔵庫で冷やす時間は含みません。