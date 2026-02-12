チョコ高騰でも安心＆節約！子どもと作れる簡単バレンタインレシピ8選〜調理時間10分以内
もうすぐバレンタイン。しかし最近は、板チョコひとつでも「ちょっと高いな…」と感じる機会が増えて、材料費が気になりますよね。
そこで今回は、できるだけお金をかけずに作れておいしい！ 簡単バレンタインレシピを厳選。
どれも10分以内で作れて、材料はスーパーで揃うものばかり。一度にたくさん作れるため、友チョコやばらまき用にもぴったりです。ぜひ参考にしてください。
■少ない材料で完成「チョコバウムクーヘン」の作り方
市販のバウムクーヘンに溶かしたチョコレートやカラースプレーなどをトッピングすれば、自家製デコバウムの出来上がり！材料費も時間も最低限で作れて、大量生産にもぴったりです。子どもと一緒に楽しく作れそうですね。
■10分以内で作れる！ 簡単バレンタインレシピ7選
「火を使わない」「混ぜるだけ」など難しい工程はありません。また、市販のお菓子をアレンジするといった簡単調理で、子どもと一緒に楽しく作れますよ。
コーンフレーク、刻んだナッツ、溶かしたチョコレートを混ぜて固めるだけ！ ザクザク食感がたまりません。スプーンでひと口大にまとめたり、容器で固めてカットしたり、型不要で作れるのもポイントです。
市販のウエハースにアーモンドダイス入りのチョコレートを塗り、もう1枚のウエハースではさめばOK。サクッ＆パリッとした食感でしっかりと食べ応えがあります。何段か重ねてミルフィーユのような見た目にしても良いですね。
輪切りのバナナをチョコがけすると、かわいくて食べやすい一品に。ココナッツロングやカラースプレーで自由にデコレーションしましょう。おしゃれなピックに刺したり、お弁当カップに入れたりして、ラッピングするとGOOD。
市販のプチシュークリームに砕いたチョコレートをはさんで、レンジでチンする簡単アレンジです。中のクリームは温められてトロトロに、そこにチョコが合わさって絶妙なハーモニーを奏でます。仕上げに粉糖を振るとおしゃれ感がUP。
SNSで話題の「チョコマシュマロ串」をおうちで再現！ マシュマロを竹串に刺し、チョコレートをたっぷりコーティングして冷やし固めるのがコツ。好きなデコレーションでかわいく仕上げましょう。持ち手があって食べやすく、パーティーにもおすすめです。
市販のミニドーナツにチョコレートをコーティングするだけなのに、手作り感と見栄えがUP！ チョコペンやカラースプレーを使ってデコると、よりキュートに。たくさん作って並べると、気分が盛り上がりそうですね。
市販の鈴カステラをチョコレート＆ココナッツファインでデコレーションします。リッチな味わいで、子どもから大人まで大満足。チョコレートはビターがイチオシです。ギフト用にはスティックに刺してロリポップにしても◎。
■手作りバレンタインは「部分的に」取り入れよう！
カカオ高騰や物価高の今でもバレンタインを楽しむコツは、「部分的な手作り」。ベースは市販品を上手に活用し、仕上げにひと手間加えることで、時間やコストを抑えつつ、手作りならではの温かみを演出できます。
また、身近な材料で作れるスイーツは節約になるだけでなく、子どもが最初から最後まで関われるのも魅力。「できた！」という達成感とともに、親子の思い出づくりにもつながります。
今年のバレンタインは、無理なく・楽しく・賢く節約。仕上げにおしゃれなラッピングを添えて、家族やお友だちにプレゼントしてみてくださいね。
(川原あやか)
チョコバウムクーヘン
【材料】（2人分）
チョコレート 60~80g
バームクーヘン(市販品) 1/2~1個
お好みのトッピング 適量
【下準備】
1、チョコレートは細かく刻む。
2、バウムクーヘンはひとくち大に切る。
【作り方】
1、耐熱ボウルにチョコレートを入れ、湯せんにかけて溶かす。
2、バウムクーヘンに(1)のチョコレートを適量つけ、オーブンペーパーの上にのせる。お好みのトッピングを飾って冷蔵庫で冷やし、器に盛る。(ヒント)調理時間に冷蔵庫で冷やす時間は含みません。
ザクザクチョココーンフレーク
コーンフレーク、刻んだナッツ、溶かしたチョコレートを混ぜて固めるだけ！ ザクザク食感がたまりません。スプーンでひと口大にまとめたり、容器で固めてカットしたり、型不要で作れるのもポイントです。
ウエハースのチョコサンド
市販のウエハースにアーモンドダイス入りのチョコレートを塗り、もう1枚のウエハースではさめばOK。サクッ＆パリッとした食感でしっかりと食べ応えがあります。何段か重ねてミルフィーユのような見た目にしても良いですね。
ひとくちチョコバナナ
輪切りのバナナをチョコがけすると、かわいくて食べやすい一品に。ココナッツロングやカラースプレーで自由にデコレーションしましょう。おしゃれなピックに刺したり、お弁当カップに入れたりして、ラッピングするとGOOD。
簡単チョコシュー
市販のプチシュークリームに砕いたチョコレートをはさんで、レンジでチンする簡単アレンジです。中のクリームは温められてトロトロに、そこにチョコが合わさって絶妙なハーモニーを奏でます。仕上げに粉糖を振るとおしゃれ感がUP。
チョコマシュマロ
SNSで話題の「チョコマシュマロ串」をおうちで再現！ マシュマロを竹串に刺し、チョコレートをたっぷりコーティングして冷やし固めるのがコツ。好きなデコレーションでかわいく仕上げましょう。持ち手があって食べやすく、パーティーにもおすすめです。
簡単ミニチョコドーナツ
市販のミニドーナツにチョコレートをコーティングするだけなのに、手作り感と見栄えがUP！ チョコペンやカラースプレーを使ってデコると、よりキュートに。たくさん作って並べると、気分が盛り上がりそうですね。
チョコカステラ
市販の鈴カステラをチョコレート＆ココナッツファインでデコレーションします。リッチな味わいで、子どもから大人まで大満足。チョコレートはビターがイチオシです。ギフト用にはスティックに刺してロリポップにしても◎。
■手作りバレンタインは「部分的に」取り入れよう！
カカオ高騰や物価高の今でもバレンタインを楽しむコツは、「部分的な手作り」。ベースは市販品を上手に活用し、仕上げにひと手間加えることで、時間やコストを抑えつつ、手作りならではの温かみを演出できます。
また、身近な材料で作れるスイーツは節約になるだけでなく、子どもが最初から最後まで関われるのも魅力。「できた！」という達成感とともに、親子の思い出づくりにもつながります。
今年のバレンタインは、無理なく・楽しく・賢く節約。仕上げにおしゃれなラッピングを添えて、家族やお友だちにプレゼントしてみてくださいね。
