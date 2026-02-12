プレミアリーグ 25/26の第26節 アストンビラとブライトンの試合が、2月12日04:30にヴィラ・パークにて行われた。

アストンビラはオリー・ワトキンス（FW）、エミリアーノ・ブエンディア（MF）、モーガン・ロジャース（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するブライトンは三笘 薫（MF）、ダニー・ウェルベック（FW）、パスカル・グロス（MF）らが先発に名を連ねた。

22分、ブライトンが選手交代を行う。カルロス・バレバ（MF）からジェイムズ・ミルナー（MF）に交代した。

ここで前半終了。0-0の同点でハーフタイムを迎えた。

60分、アストンビラは同時に2人を交代。エミリアーノ・ブエンディア（MF）、ジェイドン・サンチョ（FW）に代わりロス・バークリー（MF）、レオン・ベイリー（FW）がピッチに入る。

62分、ブライトンが選手交代を行う。ヤンポール・ファンヘッケ（DF）に代わりオリビエ・ボスカリ（DF）が出場。なお、この交代は負傷によるものとみられる。

74分、アストンビラは同時に2人を交代。オリー・ワトキンス（FW）、アマドゥ・オナナ（MF）に代わりAlysson（FW）、タミー・アブラハム（FW）がピッチに入る。

80分、ブライトンは同時に2人を交代。ダニー・ウェルベック（FW）、ディエゴ・ゴメス（MF）に代わりチャランポス・コストウラス（FW）、ハリー・ハウエル（MF）がピッチに入る。

81分、ブライトンが選手交代を行う。三笘 薫（MF）からヤンクバ・ミンテ（FW）に交代した。

84分、アストンビラが選手交代を行う。ドゥグラス・ルイス（MF）からビクトル・リンデロフ（DF）に交代した。

後半終了間際の86分、ついに均衡が崩れる。ブライトンの選手によるオウンゴールによりアストンビラが先制する。

以降は試合は動かず、アストンビラが1-0で勝利した。

なお、ブライトンに所属する三笘 薫（MF）は先発し81分までプレーした。

2026-02-12 06:40:16 更新