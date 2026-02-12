明日からの旅行の準備をするため、リュックを取り出した飼い主さん。そこへ猫ちゃんがやってきて、リュックの上に腰を下ろしてしまい…？まるで飼い主さんが外出するのを阻止しようとしているかのような光景が、120万再生を超えて笑顔を届けることに。投稿を見た人からは「これは一緒に行く気満々ｗ」「可愛すぎて癒されました」とコメントが寄せられることとなりました。

飼い主さんが旅行の準備を始めると、コマルちゃんがやってきて…

Instagramアカウント『こむぎこまる』に投稿されたのは、旅行の準備をする飼い主さんを引き留める猫ちゃんの光景。ある日、飼い主さんは泊まりがけの旅行に行くための準備をしていたとのこと。リュックを取り出し、旅行のために必要なものを用意していたといいます。そこへやってきたのは、マンチカンのコマルちゃん。コマルちゃんは飼い主さんのリュックを見ると…なんと、リュックの上に座り込んでしまったのだとか！これでは旅行の準備が進められません。

しかし、コマルちゃんは飼い主さんの気持ちを知ってか知らずか、頑としてリュックの上から退こうとはしないのでした。

絶対にリュックに触らせたくないコマルちゃん

コマルちゃんにリュックの上に乗られてしまい、旅行の準備が中断してしまった飼い主さん。そこで、飼い主さんはささやかな抵抗をしてみることに。コマルちゃんの体を指でツンツンとつついてみたり、リュックに手を伸ばしてみたりします。

しかし、その度に飼い主さんはコマルちゃんに「ダメ！」と前足で制止されてしまったとのこと。飼い主さんが手を近づける度に、目にも止まらぬ速さで飼い主さんの手に前足を乗せるコマルちゃんの姿に、なんだか温かな笑いが込み上げてきます。

諦めない飼い主さんに、思わず「シャーッ」！

旅行の準備をする飼い主さんを引き留めるように、リュックの上に乗って飼い主さんの準備のお邪魔をするコマルちゃん。そんなコマルちゃんに負けじと飼い主さんも手を伸ばしますが、コマルちゃんは飼い主さんの手を前足で食い止めます。

そして、その攻防が何回か続いた結果…コマルちゃんはとうとう、「シャーッ」と怒った表情を見せたそう。

そんな必死に飼い主さんの手を止めようとするコマルちゃんの姿に、なんだか愛おしさを感じてしまうのでした。

旅行の準備をする飼い主さんを止めようとするコマルちゃんの光景には、「よっぽど出掛けさせたくないみたいですね」「怒ってても可愛い♡」とコメントが寄せられています。また、「旅行楽しんできてくださいね」と飼い主さんの安全な旅を祈る声も寄せられています。

Instagramアカウント『こむぎこまる』では、そんな飼い主さんのことが大好きなコマルちゃんたちの、癒やしと笑顔溢れる日常が投稿されていますよ。

