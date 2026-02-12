メダル獲得後の浮気謝罪も実らず　ノルウェー選手の涙に“元カノ”は拒否「今の彼を許すのは難しい。こんな状況はつらい」【冬季五輪】

元彼女に対する浮気を謝罪したレグライド(C)Getty Imgaes

「3か月前、僕は人生最大の過ちを犯し、彼女を裏切ってしまった」

メダルを手にしながらの涙の訴えは瞬く間に世界に広まった。

発信者となったのは、現地時間2月10日に行われたミラノ・コルティナ五輪のバイアスロン男子20キロで銅メダルを手にしたストゥルラホルム・レグライド（ノルウェー）だ。母国の公共放送『NRK』で全国中継されたフラッシュインタビューに応じた28歳は、質問を遮るように、「僕は彼女しか見えていない。ここ数日、スポーツは二の次だった」と吐露。自身が大会直前に浮気をし、「最愛の人」とした女性との関係が悪化していたことを公にしたのだ。

「彼女を取り戻すために全力を尽くすべきだと思った」――批判を覚悟で訴えた懺悔の想い。しかし、そんな切実な訴えも虚しく、彼の復縁は実らなかったようだ。母国紙『VG』の独自取材に応じた渦中の“元カノ”は「今の彼を許すのは難しい。たとえ、世界中の前で私に対する愛の告白をした後だろうと」とキッパリ。さらに世界的に存在をさらされたことに、「私自身はこんな状況に陥ることを選んだわけじゃないし、こんな状況に陥るのはつらい」と証言。レグライドに対する不満をぶちまけている。