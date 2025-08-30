Amazonにてアイ・オー・データのゲーミングモニター「GigaCrysta EX-GCU271HXAB」が特別価格で販売されている。期間は2月25日23時45分まで。

本商品は、160Hz高速リフレッシュレートに対応したAHVAパネル搭載4Kゲーミングモニター。1秒間に160回映像を書き換えるので、一般的な60Hzのディスプレイより、2.6倍高速に映像を表示させることになり、なめらかで美しい映像を表示できる。特に、FPSなどのスピード感あふれるゲームなどに適している。

また、HDMI2.1規格のVRR機能に対応しており、PS5のスペック（4K＆120Hz）も余すところなく体験できる。ゲームプレイ中のフレームレートの変化に合わせ、モニターのリフレッシュレートを同期させることで、スムーズでティアリング（画像のずれ）のない快適な映像でゲームを楽しむことができる。

さらに、広視野角AHVAパネルを採用。見る位置や角度による色やコントラストの変化が少なく、どこから見ても映像をくっきりと鮮やかに映し出すことができる。また、広視野角で色鮮やかながら、応答速度も速いため、動きの激しいゲームでも快適にプレイできる。

オーバードライブ機能をONにすると、画面の応答速度を向上させることが可能。動きの速いシーンの残像感を低減し、動きの激しい映像やゲームでもクッキリした映像が楽しめる。

なお、セール品の売り切れ、セール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっているのを確認の上購入いただきたい。

IODATA ゲーミングモニター 27インチ GigaCrysta 160Hz 1ms AHVAパネル「EX-GCU271HXAB」