ÀÐ¸¶²Æ¿¥¤Î2nd E.P¡ÖASOVIVA!!!¡×¥ê¥ê¡¼¥¹¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¥È¡¼¥¯¡õ¥·¡¼¥ë¸ò´¹²ñ¡×¡¢Å¹Æ¬¥Ñ¥Í¥ëÅ¸¡õÃêÁª²ñ¤Î³«ºÅ·èÄê¡ª¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÆÃÅµ²èÁü¤â¸ø³«¡ª
2026Ç¯3·î25Æü¤ËÈ¯Çä¤È¤Ê¤ë¡¢À¼Í¥¡¦¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ÎÀÐ¸¶²Æ¿¥¤Î2nd E.P¡ÖASOVIVA!!!¡×¡ÊÆÉ¤ß¡§¥¢¥½¥Ó¥Ð¡ËÈ¯Çä¤òµÇ°¤·¤¿¡¢¥ê¥ê¡¼¥¹¥¤¥Ù¥ó¥È¡¢Å¹Æ¬¥Ñ¥Í¥ëÅ¸¡¦ÃêÁª²ñ¤Î³«ºÅ¤¬·èÄê¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥Ï¥ó¥º¸ÂÄêÈ×ÆÃÅµ¤ÈË¡¿ÍÊÌ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÆÃÅµ¤Î²èÁü¤â¸ø³«¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡ÖASOVIVA!!!¡×¤Ï¡ÈÍ·¤Ó¾ì¡É¤È¡ÈVIVA¡É¤ò³Ý¤±¹ç¤ï¤»¤¿Â¤¸ì¤Ç¤¢¤ê¡¢¤ªº×¤ê´¶¤È¥¥å¡¼¥È¤µ¤òÍ»¹ç¤µ¤»¡¢ÌÀ¤ë¤¯Æø¤ä¤«¤ÊÀ¤³¦´Ñ¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¡¢¥ê¥¹¥Ê¡¼¤ÎÍ·¤Ó¾ì¤È¤Ê¤ë¤è¤¦¤ÊÁÛ¤¤¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëEP¡£¥Ý¥Ã¥×¤Ç¥Æ¥ó¥Ý´¶¤Î¤¢¤ë³Ú¶Ê¤òÃæ¿´¤Ë¹½À®¤µ¤ì¤¿º£ºî¤Ï¡¢2026Ç¯1·î¤«¤éÊüÁ÷¤ÎTV¥¢¥Ë¥á¡ØËâ²¦¤ÎÌ¼¤ÏÍ¥¤·¤¹¤®¤ë!!¡Ù¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¡ÖWe Can Do!!¡×¡¢TV¥¢¥Ë¥á¡ØÆ©ÌÀÃË¤È¿Í´Ö½÷¡Á¤½¤Î¤¦¤ÁÉ×ÉØ¤Ë¤Ê¤ë¤Õ¤¿¤ê¡Á¡Ù¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¡ÖÀ±´ã¶À¡×¤Î2¶Ê¤È¿·¶Ê3¶Ê¤ò¹ç¤ï¤»¤¿Á´5¶Ê¤¬¼ýÏ¿¤È¤Ê¤ë¡£
º£ºî¤ÎÈ¯Çä¤òµÇ°¤·¤¿¥ê¥ê¡¼¥¹¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡Ö¥È¡¼¥¯¡õ¥·¡¼¥ë¸ò´¹²ñ¡×¡£±þÊç·ôÇÛÉÛÂÐ¾Ý¤ÎÅ¹ÊÞ¤Ë¤Æ¡¢º£ºî¤Î¤´Í½Ìó¡ÊÁ´³ÛÆâ¶â¡Ë¤â¤·¤¯¤Ï¤´¹ØÆþ¤ò¤µ¤ì¤¿Êý¤Ë¥¤¥Ù¥ó¥È±þÊçÃêÁª·ô¤¬ÇÛÉÛ¤µ¤ì¤ë¡£°ì¿Í¤º¤Ä¥È¡¼¥¯¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¡¢´õË¾¼Ô¤ÏÀÐ¸¶²Æ¿¥¤È¥·¡¼¥ë¸ò´¹²ñ¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤â¤Ç¤¤ëÍ·¤Ó¿´¤Î¤¢¤ëËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢Åìµþ¡¦Âçºå¡¦Ì¾¸Å²°¤Ç¤Î³«ºÅ¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢Å¹Æ¬¥Ñ¥Í¥ëÅ¸¡¦ÃêÁª²ñ¤Ï¡¢¥¢¥Ë¥á¥¤¥ÈÃÓÂÞÅ¹¤äAKIHABARA¥²¡¼¥Þ¡¼¥ºËÜÅ¹¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿Å¹ÊÞ¤Ç³«ºÅ¤¬·èÄê¡£º£ºî¤Î¹ØÆþ¼Ô¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿ÃêÁª²ñ¤Ç¤Ï¡¢ÆÃ¾Þ¤Ë¡ÖÄ¾É®¥µ¥¤¥óÆþ¤ê ¥Á¥§¥¡×¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤ë¤Û¤«¡¢¡ÖÅ¸¼¨¥Ñ¥Í¥ë¡×¤ä¡ÖLÈ½¥Ö¥í¥Þ¥¤¥É¡×¤Ê¤É¡¢¥Ï¥º¥ì¤Ê¤·¤ÎÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢FC²ñ°÷¡õ¤¤ã¤Ë¤á¸ÂÄê¾¦ÉÊ¤È¤Ê¤ë¡Ö¥Ï¥ó¥º¸ÂÄêÈ×¡×¤Î¸ÂÄê¥°¥Ã¥º²èÁü¤âÈ¯É½¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ÀÐ¸¶²Æ¿¥¤Î¥Ä¥¤¥ó¥Æ¡¼¥ë¤¬¤æ¤é¤æ¤é¤ÈÍÉ¤ì¤ë¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Ë¡¿ÍÊÌ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÆÃÅµ¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥Ý¥Ã¥×¤Ç¥¥å¡¼¥È¤Êº£ºî¤Î¥¢¡¼¥È¥ï¡¼¥¯¤ò³è¤«¤·¤¿¥°¥Ã¥º¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
³ÆË¡¿Í¤Ç¤ÎÍ½Ìó¤ä¡¢¥ê¥ê¡¼¥¹¥¤¥Ù¥ó¥È¡¢Å¹Æ¬¥Ñ¥Í¥ëÅ¸¡¢ÃêÁª²ñ»²²ÃÊýË¡¤Ê¤É¤Î¾ÜºÙ¤Ï¡¢ÀÐ¸¶²Æ¿¥¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëHP¡¦SNS¤Ç³ÎÇ§¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
¡ü¥ê¥ê¡¼¥¹¾ðÊó
2nd E.P
¡ÖASOVIVA!!!¡×
2026Ç¯3·î25ÆüÈ¯Çä
¡ÚÄÌ¾ïÈ×¡Ê°ìÈÌÎ®ÄÌ¾¦ÉÊ¡Ë¡Û
ÉÊÈÖ¡§PCCG-02497
²Á³Ê¡§¡ï3,000¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡Ú¥Ï¥ó¥º¸ÂÄêÈ×¡ÊFC²ñ°÷¡õ¤¤ã¤Ë¤á¸ÂÄê¾¦ÉÊ¡Ë¡Û
ÉÊÈÖ¡§SCCG-00192
²Á³Ê¡§¡ï6,500¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡ãCD¡ä
01.ASOBO-YO±¿Ì¿ÏÀ½øÀâ
ºî»ì¡§»ù¶Ì±«»Ò¡¡ºî¶Ê¡¦ÊÔ¶Ê¡§Kijibato
02.We Can Do!!
ºî»ì¡§¤Ä¤à¤®¤·¤ã¤Á¡¡ºî¶Ê¡§µ×²¼¿¿²»¡¢¤Ä¤à¤®¤·¤ã¤Á¡¡ÊÔ¶Ê¡§µ×²¼¿¿²»
03. Yummy!Yummy!
ºî»ì¡§¤Ä¤à¤®¤·¤ã¤Á¡¡ºî¶Ê¡§ÅÄÊÕË¾¡¢gratia¡¡ÊÔ¶Ê¡§ÅÄÊÕË¾
04.À±´ã¶À
ºî»ì¡§»ù¶Ì±«»Ò¡¡ºî¶Ê¡¦ÊÔ¶Ê¡§º´Æ£½ã°ì¡Êfhána¡Ë
05.Little Humming Love
ºî»ì¡§»ù¶Ì±«»Ò¡¢¤Ä¤à¤®¤·¤ã¤Á¡¡ºî¶Ê¡§YHEL¡¡ÊÔ¶Ê¡§ÆàÎÉÍª¼ù
¥Ï¥ó¥º¸ÂÄêÈ×ÆÃÅµ
¡¦¥Ï¥ó¥º¸ÂÄêÈ×ÆÃÊÌ»ÅÍÍ
¡¦¸ÂÄê¥°¥Ã¥ºÉÕÂ°¡¡¢¨¾ÜºÙ¸åÆü²ò¶Ø
¶¦ÄÌÆÃÅµ
¡¦ÆÃÅµBlu-ray [Music Video¡ÜMaking Movie]
Ë¡¿ÍÊÌ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÆÃÅµ
https://lnk.to/asoviva
¡¦Á´¹ñ¥¢¥Ë¥á¥¤¥È¡ÊÄÌÈÎ´Þ¤à¡Ë¡§56Ð´Ì¥Ð¥Ã¥¸¡Ü¥ß¥Ë¥Õ¥©¥È¡Ê86Ð¡ß54Ð¡Ë
¡¦Amazon¡§LÈ½¥Ö¥í¥Þ¥¤¥É
¡¦¤¤ã¤Ë¤á¡§LÈ½¥Ö¥í¥Þ¥¤¥É
¡¦¥²¡¼¥Þ¡¼¥º¡§56mm´Ì¥Ð¥Ã¥¸¡ÜLÈ½¥Ö¥í¥Þ¥¤¥É
¡¦¥½¥Õ¥Þ¥Ã¥×¡¦¥¢¥Ë¥á¥¬¡§¥Ö¥í¥Þ¥¤¥É¡ÊLÈ½¡Ë¡Ü¥¢¥¯¥ê¥ë¥³¡¼¥¹¥¿¡¼¡Ê76mm¡Ë
¡¦¤È¤é¤Î¤¢¤Ê¡§´Ì¥Ð¥Ã¥¸¡Ê´Ý·Á¡¦57mm¡Ë
¡¦³ÚÅ·¥Ö¥Ã¥¯¥¹¡§¥¢¥¯¥ê¥ë¥¡¼¥Û¥ë¥À¡¼5cm
¥Ñ¥Í¥ëÅ¸¡õÃêÁª²ñ
ÀÐ¸¶²Æ¿¥¡¡2ndE.P ¡ÖASOVIVA!!!¡×¤òÂÐ¾ÝÅ¹ÊÞ¤ªÇã¤¤¾å¤²¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ªµÒÍÍ¤Ï¡¢ÃêÁª²ñ¤Ë¤´»²²Ã¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£ÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ1Ëç¤´¹ØÆþ¤Ç¡¡ÃêÁª²ñ¤Ë1²ó¤´»²²Ã¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¢¨Ìµ¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹
³«ºÅ´ü´Ö¡§2026Ç¯3·î24Æü¡Ê²Ð¡Ë¡Á4·î5Æü¡ÊÆü¡Ë
ÂÐ¾ÝÅ¹ÊÞ¡¡
¡Ú¥Ñ¥Í¥ëÅ¸¡õÃêÁª²ñ¡Û
¡¦¥¢¥Ë¥á¥¤¥È ÃÓÂÞËÜÅ¹
¡¦¥¢¥Ë¥á¥¤¥È Ì¾¸Å²°
¡¦¥¢¥Ë¥á¥¤¥È ½©ÍÕ¸¶£±¹æ´Û
¡¦¥¢¥Ë¥á¥¤¥È ÂçºåÆüËÜ¶¶
¡¦¥¢¥Ë¥á¥¤¥È ²£ÉÍ¥Ó¥Ö¥ì
¡¦¥¢¥Ë¥á¥¤¥ÈÄÌÈÎ
¡¦AKIHABARA¥²¡¼¥Þ¡¼¥ºËÜÅ¹
¡¦¥²¡¼¥Þ¡¼¥º ¤Ê¤ó¤ÐÅ¹
¡¦¥²¡¼¥Þ¡¼¥º Ì¾¸Å²°Å¹
¡¦¥²¡¼¥Þ¡¼¥º ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×
¢¨AKIHABARA¥²¡¼¥Þ¡¼¥ºËÜÅ¹¡¢¥²¡¼¥Þ¡¼¥º¤Ê¤ó¤ÐÅ¹¡¢¥²¡¼¥Þ¡¼¥ºÌ¾¸Å²°Å¹¤Î¥Ñ¥Í¥ëÅ¸¤Ï2026Ç¯3·î24Æü¡Ê²Ð¡Ë¡Á3·î29Æü¡ÊÆü¡Ë¤Þ¤Ç¤ÎÅ¸¼¨¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¥¢¥Ë¥á¥¤¥ÈÄÌÈÎ¡¢¥²¡¼¥Þ¡¼¥º¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï2026Ç¯3·î18Æü¡Ê¿å¡Ë¤Þ¤Ç¤´Í½Ìó¤Î¤ªµÒÍÍ¤¬ÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ÃêÁª²ñ ·ÊÉÊÆâÍÆ
¡¦ÆÃ¾Þ¡§Ä¾É®¥µ¥¤¥óÆþ¤ê ¥Á¥§¥ ³ÆÅ¹1Ì¾
¡¦A¾Þ¡§MV»£±Æ¥«¥Ã¥È A4¥Ñ¥Í¥ë¡¡¡ÊÁ´8¼ï ³¨ÊÁ¤Ï¥é¥ó¥À¥à¡Ë¡¡¢¨Å¸¼¨¥Ñ¥Í¥ë¤Î¤ªÅÏ¤·¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦B¾Þ¡§LÈ½¥Ö¥í¥Þ¥¤¥É
¢¨¥Ï¥º¥ìÌµ¤·¡ª
¢¨A¾Þ Á´8¼ï ³¨ÊÁ¤Ï¥é¥ó¥À¥à¤Ç¡¢Å¹Æ¬Ê¬¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤ÏÅ¸¼¨´ü´Ö½ªÎ»¸å¤Î¤ªÅÏ¤·¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Ãí°Õ»ö¹à
¢¨ÆÃÅµ¤ÏÌµ¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨»Üºö¤Ë´Ø¤ï¤ë·ÊÉÊÅù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Âè»°¼Ô¤Ø¤Î¾ùÅÏ¡¦¥ª¡¼¥¯¥·¥ç¥óÅù¤ÎÅ¾Çä¤ò¶Ø»ß¤È¤µ¤»¤ÆÄº¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ÜºÙ¤ÏÂÐ¾ÝÅ¹ÊÞ¤Ø¤´Ï¢Íí¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨¸½ÃÊ³¬¤Ç¤Ï¼Â»Ü¤ÎÊý¸þ¤Ç½àÈ÷¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹¤Ê¤É¤Î´¶À÷¾É¤Î¾õ¶·¤òÃí»ë¤·¤Ê¤¬¤éÂÐ±þ¤ò¿Ê¤á¤Æ»²¤ê¤Þ¤¹¡£º£¸å¤Î¾õ¶·¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¡¢±ä´ü¤Þ¤¿¤ÏÃæ»ß¡¢¤Þ¤¿¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥óÆâÍÆ¤ÎÊÑ¹¹¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯²ÄÇ½À¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·¾ðÊó¤Ï¡¢HPµÚ¤ÓSNSÅù¤ÇÈ¯É½¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¥È¡¼¥¯¡õ¥·¡¼¥ë¸ò´¹²ñ
ÀÐ¸¶²Æ¿¥¡¡2ndE.P ¡ÖASOVIVA!!!¡×¤òÂÐ¾ÝÅ¹ÊÞ¤Ç¤´Í½Ìó¡ÊÁ´³ÛÆâ¶â¡Ë¤â¤·¤¯¤Ï¤´¹ØÆþ¤µ¤ì¤¿¤ªµÒÍÍ¤Ë¥¤¥Ù¥ó¥È±þÊçÃêÁª·ô¤ò¤ªÅÏ¤·¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£±þÊç·ôµºÜ¤Î¥µ¥¤¥È¤è¤ê¡¢É¬Í×»ö¹à¤òÆþÎÏ¤·¡¢¿½¤·¹þ¤ß´ü´ÖÆâ¤Ë¤´±þÊç¤¯¤À¤µ¤¤¡£ÅöÁªÈ¯É½¤ÏÅöÁª¥á¡¼¥ëÁ÷¿®¤ò¤â¤Ã¤ÆÂå¤¨¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
5·î4Æü¡Ê·î½Ë¡Ë¡Ú½Ð±é¡§ÀÐ¸¶²Æ¿¥¡Û
¡ÚÅìµþ²ñ¾ì¡ÛAKIHABARA¥²¡¼¥Þ¡¼¥ºËÜÅ¹£¶F ¥¤¥Ù¥ó¥È¥¹¥Ú¡¼¥¹
½»½ê¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è³°¿ÀÅÄ1-14-7 ÊõÅÄ¥Ó¥ë
1²óÌÜ¡§13:00¡Ê12:30³«¾ì¡Ë/ÇÛÉÛÂÐ¾Ý¡§¥²¡¼¥Þ¡¼¥º
2²óÌÜ¡§15:00¡Ê14:30³«¾ì¡Ë/ÇÛÉÛÂÐ¾Ý¡§¥²¡¼¥Þ¡¼¥º
3²óÌÜ¡§17:00¡Ê16:30³«¾ì¡Ë/ÇÛÉÛÂÐ¾Ý¡§¥²¡¼¥Þ¡¼¥º
5·î9Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡Ú½Ð±é¡§ÀÐ¸¶²Æ¿¥¡Û
¡ÚÂçºå²ñ¾ì¡Û¥¢¥Ë¥á¥¤¥ÈÂçºåÆüËÜ¶¶ 5³¬¥¤¥Ù¥ó¥È¥Û¡¼¥ë
½»½ê¡§ÂçºåÉÜÂçºå»ÔÏ²Â®¶èÆüËÜ¶¶À¾1ÃúÌÜ1-3
1²óÌÜ¡§11:00¡Ê10:30³«¾ì¡Ë/ÇÛÉÛÂÐ¾Ý¡§¥¢¥Ë¥á¥¤¥È
2²óÌÜ¡§13:00¡Ê12:30³«¾ì¡Ë/ÇÛÉÛÂÐ¾Ý¡§¥¢¥Ë¥á¥¤¥È
¡ÚÌ¾¸Å²°²ñ¾ì¡ÛÂè»°ÂÀ¹Þ¥Ó¥ë 6F¥¤¥Ù¥ó¥È¥Õ¥í¥¢
½»½ê¡§°¦ÃÎ¸©Ì¾¸Å²°»ÔÃæÂ¼¶èÄØÄ®21-2 Âè»°ÂÀ¹Þ¥Ó¥ë6F
3²óÌÜ¡§17:30¡Ê17:00³«¾ì¡Ë/ÇÛÉÛÂÐ¾Ý¡§¥¢¥Ë¥á¥¤¥È
¢¨³Æ²ó¡¢½¸¹ç»þ´Ö¤ÏÊÌÅÓÅöÁª¥á¡¼¥ë¤Ë¤Æ¤´°ÆÆâ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¥·¡¼¥ë¸ò´¹²ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
ÅöÆü¡¢¤ª»þ´Ö¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤é¤ª°ì¿ÍÍÍ¤º¤Ä½çÈÖ¤Ë¡¢²Æ¿¥¤Á¤ã¤ó¤È¥·¡¼¥ë¸ò´¹²ñ¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
²Æ¿¥¤Á¤ã¤ó¤«¤é¤Ï¡¢Á´²ñ¾ì¶¦ÄÌ¤Î¡ÚASOVIVA!!!¡Û¥í¥´¥·¡¼¥ë¤ò³§¤µ¤Þ¤Ë¤ªÅÏ¤·¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤´»²²Ã¤Î³§¤µ¤Þ¤â¡¢¤´¼«¿È¤Ç¤ª»ý¤Á¤·¤¿¥·¡¼¥ë¤ò²Æ¿¥¤Á¤ã¤ó¤Ë¤ªÅÏ¤·¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢»×¤¤»×¤¤¤Î¥·¡¼¥ë¤ò¤ª»ý¤Á¤¯¤À¤µ¤¤¡£ÆÃ¤Ë¥·¡¼¥ë¤ò¤ªÅÏ¤·¤¹¤ë´õË¾¤¬¤Ê¤¤Êý¤Ï²Æ¿¥¤Á¤ã¤ó¤«¤é¥·¡¼¥ë¤ò¼õ¤±¼è¤ë¤À¤±¤Ç¤âOK¤Ç¤¹♬
¾°¡¢¤ªµÒÍÍ¤«¤é¤ªÅÏ¤·¤¹¤ë¥·¡¼¥ë¤Ï¡¢Îó¤ËÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤ë´Ö¤Ê¤É¤Ë¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬³ÎÇ§¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¥·¡¼¥ë¤Î³¨ÊÁ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¤´±óÎ¸¤¤¤¿¤À¤¯¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡Ê¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â¥µ¥¤¥º¤¬Âç¤¤¤¤â¤Î¤ä¸ø½øÎÉÂ¯¤ËÈ¿¤¹¤ë³¨ÊÁ¤Ê¤É¤Ï¤´±óÎ¸¤¤¤¿¤À¤¯²ÄÇ½À¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ë
±þÊçÄù¤áÀÚ¤ê¡§2026Ç¯4·î19Æü¡ÊÆü¡Ë23:59¤Þ¤Ç
ÅöÁª¥á¡¼¥ëÈ¯¿®¡§2026Ç¯4·î24Æü(¶â)Í½Äê
±þÊçÊýË¡¤Ë´Ø¤·¤Þ¤·¤Æ
ÂÐ¾Ý¡§Á´¹ñ¥¢¥Ë¥á¥¤¥È¡ÊÄÌÈÎ´Þ¤à¡Ë¡¢¥²¡¼¥Þ¡¼¥ºÁ´Å¹¡Ê¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×´Þ¤à¡Ë
ÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¤Î¤¤¤º¤ì¤«¤ò¤´Í½Ìó(Á´³ÛÆâ¶â)¤â¤·¤¯¤Ï¡¢¤´¹ØÆþÄº¤¤Þ¤·¤¿¤ªµÒÍÍ¤Ë¡¢¥·¥ê¥¢¥ë¥Ê¥ó¥Ð¡¼Æþ¤ê¤Î±þÊç·ô¤ò¤ªÅÏ¤·Ã×¤·¤Þ¤¹¡£±þÊçÍ×¹à¤Ë½¾¤Ã¤Æ¤´±þÊç¤¯¤À¤µ¤¤¡£
±þÊç·ô¤ÎÇÛÉÛ´ü´Ö¡§2026Ç¯2·î10Æü¡Ê²Ð¡ËÅ¹ÊÞ³«Å¹»þ¤è¤ê¡ÊÄÌÈÎ¤Ï²ò¶Ø»þ¤è¤ê¡Ë
¢¨ÅöÁªÈ¯É½¤ÏÅöÁª¥á¡¼¥ëÁ÷¿®¤ò¤â¤Ã¤ÆÂå¤¨¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¢¨ÄÌÈÎ¤Ç¤Î±þÊç·ôÇÛÉÛ´ü´Ö¤Ï¡¢³ÆË¡¿Í°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢³ÆË¡¿Í¤ÎHP¤ò¤´³ÎÇ§²¼¤µ¤¤¡£
¢¨±þÊç·ô¤ÏÌµ¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè¡¢ÇÛÉÛ½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨1¥·¥ê¥¢¥ë¤Ë¤Ä¤±þÊçÂÐ¾Ý¤Î²ó¤Ë£±·ï¤´±þÊç¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤´´õË¾¤Î²ó¤ò¤ªÁª¤Ó¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨¥ê¥ê¡¼¥¹¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î±þÊç¾ÜºÙ¤äÃí°Õ»ö¹à¤Ï¡¢²¼µHP¤è¤ê¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤
http://ishiharakaori.com/info/
¥Ç¥¸¥¿¥ë¥·¥ó¥°¥ë
¡ÖWe Can Do!!¡×ÀÐ¸¶²Æ¿¥
ºî»ì¡§¤Ä¤à¤®¤·¤ã¤Á¡¡ºî¶Ê¡§µ×²¼¿¿²»¡¢¤Ä¤à¤®¤·¤ã¤Á¡¡ÊÔ¶Ê¡§µ×²¼¿¿²»
2026Ç¯1·î8Æü¡ÊÌÚ¡Ë0¡§00¡Á ÇÛ¿®¥ê¥ê¡¼¥¹
ÇÛ¿®¥ê¥ó¥¯¤Ï¤³¤Á¤é
https://lnk.to/we_can_do
¡ÖÀ±´ã¶À¡×¡¿ÀÐ¸¶²Æ¿¥
ºî»ì¡§»ù¶Ì±«»Ò»á¡¡ºî¶Ê¡¦ÊÔ¶Ê¡§º´Æ£½ã°ì»á¡Êfhána¡Ë
2026Ç¯1·î8Æü¡ÊÌÚ¡Ë0¡§00¡Á ÇÛ¿®¥ê¥ê¡¼¥¹
ÇÛ¿®¥ê¥ó¥¯¤Ï¤³¤Á¤é
https://lnk.to/hoshi_megane
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
ÀÐ¸¶²Æ¿¥¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È
http://ishiharakaori.com