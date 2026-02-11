「トーマス・フランクは退任する」わずか８か月で終焉。降格圏目前のトッテナムが発表「結果とパフォーマンスを踏まえ変更が必要だと結論づけた」
「トーマス・フランクは本日付で退任する」
現地２月11日、トッテナムは指揮官の交代を発表した。
「トーマスは2025年６月に就任し、私たちは共に未来を築くために必要な時間と支援を提供することを確約してきた」
クラブはそう伝える。「しかしながら、結果とパフォーマンスを踏まえて、理事会は今シーズン、この時点で変更が必要だと結論づけた」とのことだ。
10日のプレミアリーグ第26節で、トッテナムはニューカッスルとホームで対戦。45＋５分に先制を許し、64分にアーチー・グレイの得点で同点に追いつくも、その４分後に失点し、１−２で敗れた。
これでリーグ戦では８戦未勝利。16位に後退し、降格圏の18位・ウェストハムとは勝点５差だ。
危機的状況に決断したクラブは、「在任期間中、トーマスは揺るぎない献身で行動し、クラブの発展のために全力を尽くしてくれた」とし、「彼の貢献に感謝するとともに、今後の活躍を心より祈っている」と別れの挨拶をした。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「意味不明」「きっついな」優勝の立役者だった日本代表MFがまさか！指揮官苦言→“３戦連続出番なし”にネット騒然「冬に出なきゃだった」「昨季は中心選手だったのに悲しい」
現地２月11日、トッテナムは指揮官の交代を発表した。
「トーマスは2025年６月に就任し、私たちは共に未来を築くために必要な時間と支援を提供することを確約してきた」
クラブはそう伝える。「しかしながら、結果とパフォーマンスを踏まえて、理事会は今シーズン、この時点で変更が必要だと結論づけた」とのことだ。
10日のプレミアリーグ第26節で、トッテナムはニューカッスルとホームで対戦。45＋５分に先制を許し、64分にアーチー・グレイの得点で同点に追いつくも、その４分後に失点し、１−２で敗れた。
これでリーグ戦では８戦未勝利。16位に後退し、降格圏の18位・ウェストハムとは勝点５差だ。
危機的状況に決断したクラブは、「在任期間中、トーマスは揺るぎない献身で行動し、クラブの発展のために全力を尽くしてくれた」とし、「彼の貢献に感謝するとともに、今後の活躍を心より祈っている」と別れの挨拶をした。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「意味不明」「きっついな」優勝の立役者だった日本代表MFがまさか！指揮官苦言→“３戦連続出番なし”にネット騒然「冬に出なきゃだった」「昨季は中心選手だったのに悲しい」