大型犬が何も知らずにリビングに入ったら、7ヶ月ぶりに帰省したお姉ちゃんがいて…？大型犬のリアクションが反響を呼び、投稿は記事執筆時点で13万回再生を突破。「可愛い」「嬉しいが爆発」「シッポ取れちゃいそう笑」といった声が寄せられています。

【動画：大型犬に内緒で『７ヶ月ぶりに帰省した姉』→サプライズで登場した結果…『想像を超えるリアクション』】

7ヶ月ぶりに帰省したお姉ちゃんがいたら…

TikTokアカウント「hanako2.26」に投稿されたのは、お姉ちゃんが7ヶ月ぶりに帰省してゴールデンレトリバーの「ハナコ」ちゃんと再会した時の様子です。

お姉ちゃんはハナコちゃんをびっくりさせようと思って、ハナコちゃんがいない隙にリビングに入ったそう。そしてソファに座ってスマホをいじりながら待っていると、ハナコちゃんがリビングにやってきました。

大型犬が想像以上に大喜び！

ハナコちゃんはお姉ちゃんの姿を見ると、「あれ？突然お姉ちゃんが現れた！」と大喜び。しっぽを振りながら寄ってきて、「スマホじゃなくて私を見て！」とばかりに服の袖をくわえて引っ張り始めたそう。さっそく甘えん坊全開です！

さらにハナコちゃんは千切れそうなほどしっぽを振りながら、お姉ちゃんに飛びついて熱烈歓迎してくれたとか。嬉しすぎておしりまでフリフリしているところが可愛くて、思わず笑ってしまいます。

愛にあふれた光景にほっこり

その後もハナコちゃんの興奮はなかなかおさまらず、ソファに飛び乗ってお姉ちゃんにじゃれついたり、再び服の袖を引っ張ったりして大はしゃぎ！ハナコちゃんは大きな体で全力の愛情表現をしてくるので、お姉ちゃんは受け止めるのが大変そうですが、それ以上に幸せそうです。

これからもお姉ちゃんが帰省するたびに、ハナコちゃんは想像以上に喜びを爆発させながら、「おかえりなさい」を伝えてくれることでしょう。愛にあふれた光景は、多くの人の心をほっこりさせてくれることとなりました。

この投稿には「可愛すぎる」「最上級の喜びっぷりｗ」「お尻振ってるやんｗ」「もはや赤ちゃんばりの甘え方」といったコメントが寄せられています。

ハナコちゃんの可愛い姿やご家族との愛にあふれた日常をもっと見たい方は、TikTokアカウント「hanako2.26」をチェックしてくださいね。

写真・動画提供：TikTokアカウント「hanako2.26」さま

執筆：森下咲

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。