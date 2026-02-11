2月11日、船橋競馬場で行われた11R・クイーン賞（Jpn3・4歳上牝・ダ1800m）は、松山弘平騎乗の1番人気、テンカジョウ（牝5・栗東・岡田稲男）が快勝した。2.1/2馬身差の2着に7番人気のマーブルマウンテン（牝5・大井・藤田輝信）、3着に2番人気のメモリアカフェ（牝4・美浦・柄崎将寿）が入った。勝ちタイムは1:54.8（稍重）。

松山弘平騎乗の1番人気、JRAのテンカジョウが交流重賞4勝目をマークした。直線では先に抜け出したメモリアカフェを目掛けて、テンカジョウ、大井のマーブルマウンテンが追いかけた。外から素晴らしい差し脚を繰り出したテンカジョウが抜け出し、鞍上も渾身のガッツポーズでゴール。人気に応える快勝だった。

テンカジョウ 14戦7勝

（牝5・栗東・岡田稲男）

父：サンダースノー

母：フィオレロ

母父：エンパイアメーカー

馬主：河内孝夫

生産者：杵臼牧場

【全着順】

1着 テンカジョウ 松山弘平

2着 マーブルマウンテン 山本聡哉

3着 メモリアカフェ C.ルメール

4着 アピーリングルック 大野拓弥

5着 ホーリーグレイル 矢野貴之

6着 ジゼル 岡村健司

7着 ブルーパッション 町田直希

8着 ライオットガール 岩田望来

9着 シンメルーブス 福原杏

10着 プラウドフレール 張田昂

11着 ウィルシャイン 本田正重

12着 ドナギニー 藤田凌

13着 リヴェルベロ 小杉亮