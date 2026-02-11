¡Ö¤½¤ì¤Ã¤Æº§³èÍÑ¤ÎÉþ¤Ç¤¹¤«¡©¡×Æ±Î½¤ÎÌµ±óÎ¸¤Ê¸ÀÍÕ¤Ë42ºÐ½÷À¤¬Á¯¤ä¤«¤ÊÀÚ¤êÊÖ¤·¡ª¡¡ÉÔ´ïÍÑÃË½÷¤Î¶»¥¥å¥óÊª¸ì¤¬»Ï¤Þ¤ë¡ÚÌ¡²è¡Û
ºÐ¤ò½Å¤Í¤Æ¤â¡ÖÎø¤ò¤·¤¿¤¤¡×¤È»×¤¦µ¤»ý¤Á¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£Ì¡²è²È¡¦ÏÂÅÄ¥Õ¥ß¹¾¤µ¤ó¤ÎºîÉÊ¡Øº§³è¤È¥ß¥·¥ó¡¡¤â¤¦°ìÅÙÎø¤¬¤·¤¿¤¤¤±¤É¤á¤ó¤É¤¯¤µ¤¤µ¤¤â¤¹¤ë¡Ù¤Ï¡¢42ºÐ¤Î½÷À¡¦¾®¿Ë¾½¤¬º§³è¤ËÊ³Æ®¤¹¤ëÊª¸ì¤Ç¤¹¡£Æ±ºî¤ÎÈ´¿è¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¡ÖÂè2ÏÃ¢¡×¤Ç¤Ï¡¢¼ç¿Í¸ø¤ÎÁ¡ºÙ¤Ê¿´¶¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Æ±ºî¤ÏX¡ÊµìTwitter¡Ë¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤ë¤È¡¢Ìó3,500¤Î¤¤¤¤¤Í¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÌ¡²è¡Û¡Øº§³è¤È¥ß¥·¥ó¡¡¤â¤¦°ìÅÙÎø¤¬¤·¤¿¤¤¤±¤É¤á¤ó¤É¤¯¤µ¤¤µ¤¤â¤¹¤ë¡¡Âè2ÏÃ¢¡Ù¡ÊÁ´ÊÔ¤òÆÉ¤à¡Ë
¾½¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤â¤ÈÊ·°Ïµ¤¤Î°ã¤¦¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤òÃå¤Æ½Ð¼Ò¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤ÏÀèÆü¡¢¤ªÄ¾¤·²°¤Ç½¤Íý¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡£¼þ°Ï¤Î½÷ÀÆ±Î½¤«¤é¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤ÎÉ¾²Á¤Ï¾å¡¹¤Ç¡¢¾½¼«¿È¤â½¤Íý¤Ç¡ÖÂç»ö¤Ë¤·¤¿¤¯¤Ê¤ëÉþ¤Ã¤Æ¤¢¤ë¤ó¤À¤Ê¡×¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤³¤ËÃËÀÆ±Î½¤¬¡Öº§³èÍÑ¤Ç¤¹¤«¡¼¡©¡×¤È¿Ò¤Í¤Æ¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¸å¡¢ÃËÀÆ±Î½¤Ï¡Ö¥¹¥¤¥Þ¥»¥ó¾éÃÌ¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÂ³¤±¤Æ¸À¤¦¤â¤Î¤Î¡¢¾½¤Ï¡Ö¤¨¤¨¡¢ÃËµù¤êÍÑ¤Ç¤¹¡×¤Èµ£Á³¤È¸À¤¤Êü¤Á¤½¤Î¾ì¤òµî¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¾½¤Ï¡Ö¤É¤¦»×¤ï¤ì¤Æ¤â¹½¤ï¤Ê¤¤¡×¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤éµ¢¤êÆ»¤Ë¾Æ¤Ä»¤òÇã¤¤¤Ë¹Ô¤¯¤È¡¢¶öÁ³¤Ë¤â¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤òÄ¾¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤ªÄ¾¤·²°¤ÎÅ¹¼ç¡¦å¯»³¤ÈºÆ²ñ¤·¤Þ¤¹¡£¾½¤Èå¯»³¤Ï°ÊÁ°¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥¢¥×¥ê¤ÇÃÎ¤ê¹ç¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢å¯»³¤òº¾µ½»Õ¤È»×¤¤¹þ¤ß¥Ö¥í¥Ã¥¯¤·¤¿²áµî¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Æ±¤¸³¤³°¥É¥é¥Þ¤¬¼ñÌ£¤Î2¿Í¤Ï¡¢¾Æ¤Ä»¤òÂÔ¤Ä´Ö²ñÏÃ¤ò¸ò¤ï¤·¤Þ¤¹¡£¾½¤Ï²ñÏÃ¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¡¢»×¤ï¤º¡Öå¯»³¤µ¤ó¤È¾Æ¤Ä»¿©¤Ù¤Ê¤¬¤é¤¤¤Ã¤·¤ç¤Ë±Ç²è¤ä¥É¥é¥Þ¤ò¸«¤é¤ì¤¿¤é³Ú¤·¤¤¤À¤í¤¦¤Ê¡×¤ÈÁÛÁü¤¹¤ë¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
¤½¤Î¸å¡¢å¯»³¤Ï»ÅÎ©¤Æ¤¿¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿Ò¤Í¤Þ¤¹¡£¾½¤Ï¡Öº§³èÍÑ¤ÎÉþ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡Ä¡×¤ÈÅú¤¨¤ë¤È¡¢å¯»³¤Ï¡Ö¿¿·õ¤Ë·ëº§Áê¼ê¤òÃµ¤·¤Æ¤ë¤ó¤À¤Í¡¡¤¸¤ã¡¼º§³è¤¬¤ó¤Ð¤Ã¤Æ¤Í¡ª¡×¤È¸À¤¤¤½¤Î¾ì¤òÎ©¤Áµî¤ê¤Þ¤¹¡£
¾½¤Ï¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤Î¤ªÎé¤â¸À¤¨¤Ì¤Þ¤Þ¡¢¡Ö¿ÍÀ¸¤Ï¤½¤ó¤Ê¤Ë¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤¤¡×¤È´¶¤¸¤ë¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
ÆÉ¼Ô¤«¤é¤Ï¡Ö¼ç¿Í¸ø¤¬¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×¡ÖÆ±¤¸¼ñÌ£Æ±»Î¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤è¤Í¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬µó¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Çºî¼Ô¤ÎÏÂÅÄ¥Õ¥ß¹¾¤µ¤ó¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£
»×¤¤¤Ä¤¤ÇÆþ¤ì¤¿¡Ö¾Æ¤Ä»¡×¤Ïº£¸å¤Î½ÅÍ×¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ë
¡½¤Ê¤¼º§³è¤ÈÍÎÉþ¤ËÍí¤á¤¿¤ªÏÃ¤òÁÏ¤í¤¦¤È¤ª¹Í¤¨¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«
¼Â²È¤¬ÍÎÉÊÅ¹¤À¤Ã¤¿¤Î¤È¡¢ÍÎÉþ¤òºî¤ë¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¡¦¥·¥ç¡¼¤¬Âç¹¥¤¤Ç¤è¤¯¤ß¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢ºÇ½é¤ÏÃæÇ¯ÃËÀ¤¬ÍÎÉþ¤òºî¤ëÏÃ¤òÉÁ¤³¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¸½Âå¤ÇÍÎÉþ¤ò»ÅÎ©¤Æ¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤Ã¤ÆÉáÄÌ¤Ê¤¤¤è¤Ê¡Ä¤È»×¤Ã¤Æ¡¢¤ªÄ¾¤·²°¤µ¤ó¤Ï¤É¤¦¤«¤Ê¡©¤È¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤Î»þÅÀ¤Ç¤Ï¡Öº§³è¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë½÷À¡×¤Ï¤ªµÒ¤µ¤ó¤Î°ì¿Í¤Ç¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤¬ºÛË¥¤È¤¤¤¦¥Ë¥Ã¥Á¤ÊÂêºà¤À¤Ã¤¿¤Î¤ÇÃ´ÅöÊÔ½¸¤µ¤ó¤«¤éOK¤¬½Ð¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤Û¤«¤Î°Æ¤ò¤¤¤í¤¤¤í¹Í¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¡¢¤³¤ì¤Ï¤É¤¦¤»Áª¤Ð¤ì¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡¢¤È»×¤Ã¤ÆºÇ¸å¤ËÅ¬Åö¤ËÉÕ¤±²Ã¤¨¤¿¡Ö¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥¢¥×¥ê¤ÇÃÎ¤ê¹ç¤Ã¤¿º¾µ½»Õ¤ÈÎø¤ò¤¹¤ëÏÃ¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤¬Ã´Åö¤µ¤ó¤ÎÌÜ¤ËÎ±¤Þ¤Ã¤Æ¡Ä¡£¤½¤ÎÏÃ¤ÈºÇ½é¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤ªÄ¾¤·²°¤µ¤ó¤ÎÏÃ¤¬¤¯¤Ã¤Ä¤¤¤Æ¡¢º§³è¤·¤Æ¤¤¤ë½÷À¤¬¼ç¿Í¸ø¤Ë¤Ê¤ê¡¢¸½ºß¤Î·Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡½ÆÃ¤Ë¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¥·¡¼¥ó¤Ê¤É¤¬¤¢¤ì¤Ð¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤
¤ª¸«¹ç¤¤¤Îµ¢¤ê¤Ë¡¢ÅÅ¼Ö¤ÎÃæ¤Ç¾½¤µ¤ó¤¬¡Ö¾Æ¤Ä»Çã¤Ã¤Æµ¢¤í¤¦¡×¤Ã¤Æ»×¤¦¥·¡¼¥ó¤¬ÃÏÌ£¤Ëµ¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ½é¤ÏÌµ¸À¤Î¥·¡¼¥ó¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Õ¤È»×¤¤¤Ä¤¤¤Æ¥â¥Î¥í¡¼¥°¤òÆþ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
·ù¤Ê¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¼«Ê¬¤Ç¼«Ê¬¤Îµ¡·ù¤ò¼è¤Ã¤Æ¤Ê¤ó¤È¤«¾è¤êÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÂç¿Í¤ÎÀ¸³è´¶¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Î¤¬½Ð¤¿µ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£¤¢¤È¡¢¾Æ¤Ä»¤Ï¤³¤Î¸å¤ÎÅ¸³«¤Ç¤â½ÅÍ×¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡½Æ±ºî¤Ïº£¸å¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÅ¸³«¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«
¿ÍÀ¸¤¬¤Ê¤ó¤À¤«¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿Âç¿Í¤ÎÃË½÷¤¬¡¢¤â¤¦°ìÅÙÎø¤¹¤ëÏÃ¤Ç¤¹¡£»ä¤Ê¤ê¤Î¡ÖÂç¿Í¤Î¶»¥¥å¥ó¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡×¤òÌÜ»Ø¤·¤ÆÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê³¤Àî ¤Þ¤³¤È¡¿Ì¡²è¼ý½¸²È¡Ë