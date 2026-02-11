¤¢¤¤¤Î¤ê¡¢Ì¤ÍèÆüµ¡¢¥é¥ô¾åÅù¡¢º£Æü¹¥¤¡¢¤Í¤ë¤È¤ó¹È·ßÃÄ¡¢¥ª¥ª¥«¥ß¤Á¤ã¤ó¡¢¤¢¤¤¤ÎÎ¤¡Ä¡ÖÎø¥ê¥¢¡×¥½¥ó¥°TOP10È¯É½
¤â¤â¤¤¤í¥¯¥í¡¼¥Ð¡¼Z¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤ò¤Ä¤È¤á¤ëTOKYO FM¤Î¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡Ö¤â¤â¤¤¤í¥¯¥í¡¼¥Ð¡¼Z¤Î¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¡¦¥¯¥í¡¼¥Ð¡¼¡ªTOP10¡×¡ÊËè½µÆüÍË 16:00¡Á16:55¡Ë¡£¤â¤â¥¯¥í¤ÈÁ´¹ñ¤Î¥ê¥¹¥Ê¡¼¤¬°ì½ï¤Ëºî¤ë¡¢Áª¶Ê¥Æ¡¼¥ÞÊÌ¡Ö¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëTOP10¥Á¥ã¡¼¥È¡×²»³ÚÈÖÁÈ¤Ç¤¹¡£
2·î8Æü¡ÊÆü¡Ë¤ÎÊüÁ÷¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÄ°¤±¤Ð¥¥å¥ó¥¥å¥ó¡ª¡ØÎø¥ê¥¢¡Ù¥½¥ó¥°TOP10¡×¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¾¼ÏÂ¤«¤éÎáÏÂ¤Þ¤Ç¡¢Îø°¦¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¡¼¥·¥ç¡¼¡ÊÎø¥ê¥¢¡Ë¤òºÌ¤Ã¤Æ¤¤¿Ì¾¶Ê¤¬°ìÆ²¤Ë²ñ¤¹¤ëº£²ó¤Î¥é¥ó¥¥ó¥°¡£±ÇÁü¤È¤È¤â¤Ëµ²±¤Ë¹ï¤Þ¤ì¤¿¡È¤¢¤Î½Ö´Ö¡É¤ò»×¤¤½Ð¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë³Ú¶Ê¤¬ÊÂ¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£
¡ãº£½µ¤ÎTOP10¡ä
¡ÖÄ°¤±¤Ð¥¥å¥ó¥¥å¥ó¡ªÎø¥ê¥¢¥½¥ó¥°TOP10¡×
¡¦1°Ì¡§I WiSH¡ÖÌÀÆü¤Ø¤ÎÈâ¡×
¡¦2°Ì¡§¥µ¥¶¥ó¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¥º¡ÖTSUNAMI¡×
¡¦3°Ì¡§globe¡ÖLove again¡×
¡¦4°Ì¡§Ê¡»³²í¼£¡Öºùºä¡×
¡¦5°Ì¡§´öÅÄ¤ê¤é¡ÖÎøÉ÷¡×
¡¦6°Ì¡§Every Little Thing¡Öfragile¡×
¡¦7°Ì¡§Vaundy¡ÖÎøÉ÷¼Ù¤Ë¤Î¤»¤Æ¡×
¡¦8°Ì¡§Å´ÏÓ¥ß¥é¥¯¥ë¥Ù¥¤¥Ó¡¼¥º¡ÖTALK SHOW¡×
¡¦9°Ì¡§Backstreet Boys¡ÖI Want It That Way¡×
¡¦10°Ì¡§¥¹¥Ô¥Ã¥Ä¡Ö¥¹¥¿¡¼¥²¥¤¥¶¡¼¡×
¡ã¥Á¥ã¡¼¥ÈÁíÉ¾¡ä
¥¤¥ó¥È¥í¥Þ¥¨¥¹¥È¥í¡¦Æ£ÅÄÂÀÏº¤µ¤ó
º£²ó¤Î¡ÖÄ°¤±¤Ð¥¥å¥ó¥¥å¥ó¡ªÎø¥ê¥¢¥½¥ó¥°TOP10¡×¤Ï¡¢¾¼ÏÂ¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡Ö¤Í¤ë¤È¤ó¹È·ßÃÄ¡×¤«¤é¡¢2025Ç¯ÇÛ¿®¤Î¡Ö¥é¥Ö¾åÅù¡×¤Þ¤Ç¡¢7ºîÉÊ¤Î¥Æ¡¼¥Þ¥½¥ó¥°¤¬¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤Þ¤·¤¿¡£
35Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢Îø°¦¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¡¼¥·¥ç¡¼ÈÖÁÈ¤òºÌ¤Ã¤Æ¤¤¿Îò»Ë¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë·ë²Ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤¿³Ú¶Ê¤Ë¶¦ÄÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¡Ö¤â¤·¤«¤·¤Æ¡¢»ä¤Î¤³¤È¤ò²Î¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤â¡©¡×¤ÈÃ¯¤â¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤ëÅÀ¡£»þÂå¤ä¾ì½ê¡¢Ê¸²½¤È¤¤¤Ã¤¿¾ò·ï¤òÄ¶¤¨¤¿¡¢ÉáÊ×Åª¤ÊÎø°¦¤Î¸ÀÍÕ¤¬²Î»ì¤ËÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢globe¤Î¡ÖLove again¡×¤äBackstreet Boys¤Î¡ÖI Want It That Way¡×¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¥ê¥ê¡¼¥¹¤«¤é20Ç¯°Ê¾å·Ð¤Ã¤¿¸å¤Ë¥Æ¡¼¥Þ¥½¥ó¥°¤È¤·¤Æµ¯ÍÑ¤µ¤ì¤¿³Ú¶Ê¤¬¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤¿¤³¤È¤â°õ¾ÝÅª¤Ç¤¹¡£
À¤Âå¤òÄ¶¤¨¤Æ°¦¤µ¤ìÂ³¤±¤ë³Ú¶Ê¤¬¡¢Îø°¦¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¡¼¥·¥ç¡¼¤ÈÈó¾ï¤ËÁêÀ¤¬ÎÉ¤¤¤³¤È¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¥É¥é¥Þ¥Á¥Ã¥¯¤ÊÈÖÁÈ±ÇÁü¤È¡¢Ä°¤¼ê¼«¿È¤ÎÎø°¦¤Î»×¤¤½Ð¤ò½Å¤Í¹ç¤ï¤»¤ÆÄ°¤¤¿¤¯¤Ê¤ë¡Ä¡Ä¤½¤ó¤Ê³Ú¶Ê¤¬Â·¤Ã¤¿¡¢¥¥å¥ó¤È¶»¤òÄù¤á¤Ä¤±¤ëTOP10¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¼¡²ó2·î15Æü¤ÎÊüÁ÷¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡¢¡ÖÅ·»È¤Î²»¿§¡ª¡Ø¥¨¥ó¥¸¥§¥ë¡Ù¥½¥ó¥°TOP10¡×¤Ç¤¹¡£
----------------------------------------------------
¤³¤ÎÆü¤ÎÊüÁ÷¤òradiko¥¿¥¤¥à¥Õ¥ê¡¼¤ÇÄ°¤¯ http://www.tfm.co.jp/link.php?id=7121
¢¨ÊüÁ÷¥¨¥ê¥¢³°¤ÎÊý¤Ï¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥à²ñ°÷¤ÎÅÐÏ¿¤Ç¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
----------------------------------------------------
¡ãÈÖÁÈ³µÍ×¡ä
ÈÖÁÈÌ¾¡§¤â¤â¤¤¤í¥¯¥í¡¼¥Ð¡¼Z¤Î¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¡¦¥¯¥í¡¼¥Ð¡¼¡ªTOP10
ÊüÁ÷Æü»þ¡§Ëè½µÆüÍË 16:00¡Á16:55
¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡§¤â¤â¤¤¤í¥¯¥í¡¼¥Ð¡¼Z¡¢À¶ÌîÌÐ¼ù
2·î8Æü¡ÊÆü¡Ë¤ÎÊüÁ÷¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÄ°¤±¤Ð¥¥å¥ó¥¥å¥ó¡ª¡ØÎø¥ê¥¢¡Ù¥½¥ó¥°TOP10¡×¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¢¨¼Ì¿¿¤Ï¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¹
¡½¡½¾¼ÏÂ¤«¤éÎáÏÂ¤Þ¤Ç¡¢Îø°¦¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¡¼¥·¥ç¡¼¡ÊÎø¥ê¥¢¡Ë¤òºÌ¤Ã¤Æ¤¤¿Ì¾¶Ê¤¬°ìÆ²¤Ë²ñ¤¹¤ëº£²ó¤Î¥é¥ó¥¥ó¥°¡£±ÇÁü¤È¤È¤â¤Ëµ²±¤Ë¹ï¤Þ¤ì¤¿¡È¤¢¤Î½Ö´Ö¡É¤ò»×¤¤½Ð¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë³Ú¶Ê¤¬ÊÂ¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£
¡ãº£½µ¤ÎTOP10¡ä
¡ÖÄ°¤±¤Ð¥¥å¥ó¥¥å¥ó¡ªÎø¥ê¥¢¥½¥ó¥°TOP10¡×
¡¦1°Ì¡§I WiSH¡ÖÌÀÆü¤Ø¤ÎÈâ¡×
¡¦2°Ì¡§¥µ¥¶¥ó¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¥º¡ÖTSUNAMI¡×
¡¦3°Ì¡§globe¡ÖLove again¡×
¡¦4°Ì¡§Ê¡»³²í¼£¡Öºùºä¡×
¡¦5°Ì¡§´öÅÄ¤ê¤é¡ÖÎøÉ÷¡×
¡¦6°Ì¡§Every Little Thing¡Öfragile¡×
¡¦7°Ì¡§Vaundy¡ÖÎøÉ÷¼Ù¤Ë¤Î¤»¤Æ¡×
¡¦8°Ì¡§Å´ÏÓ¥ß¥é¥¯¥ë¥Ù¥¤¥Ó¡¼¥º¡ÖTALK SHOW¡×
¡¦9°Ì¡§Backstreet Boys¡ÖI Want It That Way¡×
¡¦10°Ì¡§¥¹¥Ô¥Ã¥Ä¡Ö¥¹¥¿¡¼¥²¥¤¥¶¡¼¡×
¡ã¥Á¥ã¡¼¥ÈÁíÉ¾¡ä
¥¤¥ó¥È¥í¥Þ¥¨¥¹¥È¥í¡¦Æ£ÅÄÂÀÏº¤µ¤ó
º£²ó¤Î¡ÖÄ°¤±¤Ð¥¥å¥ó¥¥å¥ó¡ªÎø¥ê¥¢¥½¥ó¥°TOP10¡×¤Ï¡¢¾¼ÏÂ¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡Ö¤Í¤ë¤È¤ó¹È·ßÃÄ¡×¤«¤é¡¢2025Ç¯ÇÛ¿®¤Î¡Ö¥é¥Ö¾åÅù¡×¤Þ¤Ç¡¢7ºîÉÊ¤Î¥Æ¡¼¥Þ¥½¥ó¥°¤¬¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤Þ¤·¤¿¡£
35Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢Îø°¦¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¡¼¥·¥ç¡¼ÈÖÁÈ¤òºÌ¤Ã¤Æ¤¤¿Îò»Ë¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë·ë²Ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤¿³Ú¶Ê¤Ë¶¦ÄÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¡Ö¤â¤·¤«¤·¤Æ¡¢»ä¤Î¤³¤È¤ò²Î¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤â¡©¡×¤ÈÃ¯¤â¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤ëÅÀ¡£»þÂå¤ä¾ì½ê¡¢Ê¸²½¤È¤¤¤Ã¤¿¾ò·ï¤òÄ¶¤¨¤¿¡¢ÉáÊ×Åª¤ÊÎø°¦¤Î¸ÀÍÕ¤¬²Î»ì¤ËÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢globe¤Î¡ÖLove again¡×¤äBackstreet Boys¤Î¡ÖI Want It That Way¡×¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¥ê¥ê¡¼¥¹¤«¤é20Ç¯°Ê¾å·Ð¤Ã¤¿¸å¤Ë¥Æ¡¼¥Þ¥½¥ó¥°¤È¤·¤Æµ¯ÍÑ¤µ¤ì¤¿³Ú¶Ê¤¬¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤¿¤³¤È¤â°õ¾ÝÅª¤Ç¤¹¡£
À¤Âå¤òÄ¶¤¨¤Æ°¦¤µ¤ìÂ³¤±¤ë³Ú¶Ê¤¬¡¢Îø°¦¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¡¼¥·¥ç¡¼¤ÈÈó¾ï¤ËÁêÀ¤¬ÎÉ¤¤¤³¤È¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¥É¥é¥Þ¥Á¥Ã¥¯¤ÊÈÖÁÈ±ÇÁü¤È¡¢Ä°¤¼ê¼«¿È¤ÎÎø°¦¤Î»×¤¤½Ð¤ò½Å¤Í¹ç¤ï¤»¤ÆÄ°¤¤¿¤¯¤Ê¤ë¡Ä¡Ä¤½¤ó¤Ê³Ú¶Ê¤¬Â·¤Ã¤¿¡¢¥¥å¥ó¤È¶»¤òÄù¤á¤Ä¤±¤ëTOP10¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¼¡²ó2·î15Æü¤ÎÊüÁ÷¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡¢¡ÖÅ·»È¤Î²»¿§¡ª¡Ø¥¨¥ó¥¸¥§¥ë¡Ù¥½¥ó¥°TOP10¡×¤Ç¤¹¡£
----------------------------------------------------
¤³¤ÎÆü¤ÎÊüÁ÷¤òradiko¥¿¥¤¥à¥Õ¥ê¡¼¤ÇÄ°¤¯ http://www.tfm.co.jp/link.php?id=7121
¢¨ÊüÁ÷¥¨¥ê¥¢³°¤ÎÊý¤Ï¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥à²ñ°÷¤ÎÅÐÏ¿¤Ç¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
----------------------------------------------------
¡ãÈÖÁÈ³µÍ×¡ä
ÈÖÁÈÌ¾¡§¤â¤â¤¤¤í¥¯¥í¡¼¥Ð¡¼Z¤Î¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¡¦¥¯¥í¡¼¥Ð¡¼¡ªTOP10
ÊüÁ÷Æü»þ¡§Ëè½µÆüÍË 16:00¡Á16:55
¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡§¤â¤â¤¤¤í¥¯¥í¡¼¥Ð¡¼Z¡¢À¶ÌîÌÐ¼ù
ÈÖÁÈWeb¥µ¥¤¥È¡§http://www.tfm.co.jp/clover/