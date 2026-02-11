今日の朝ドラ見た？ 日常の話題のひとつに最適な朝ドラ（連続テレビ小説）に関する著書を2冊上梓し、毎日レビューを続けて10年超えの著者による「読んだらもっと朝ドラが見たくなる」「誰かと話したくなる」連載です。本日は、第93回（2026年2月11日放送）の「ばけばけ」レビューです。（ライター 木俣 冬）

家族と友達、どっちが大切？

今週はずっと画面が薄暗い。

川の向こうで貧しい暮らしをしていたときのようなセピア調。

せっかく城側に来て、透明感のあるきれいな画面になっていたのに。トキ（高石あかり、「高」の表記は、正確には「はしごだか」）たちの気分の表れのようにくすんでいる。

錦織（吉沢亮）がヘブン（トミー・バストウ）の家の玄関にいる。手前にうっすら何かの影のようなものがかぶっていて、不思議な画になっている。

さみしげに帰っていく錦織。

トキは鏡に映るヘブンに話しかける。

トキとヘブンは別々の部屋にいる。

「やはりやめる しませんか、松江 残る しませんか」

「熊本に 錦織さん いません」

トキはヘブンのいる部屋に入って「一番大切な方ですよね ヘブンさんにとって」と説得しようとする。

同じ部屋に入るのはちゃんと話し合おうとしている印だろう。違う部屋に逃げるのは話をしたくない気持ちのときだと思う。

「錦織さん友達、一番友達」とヘブンは言うが、「But 家族 ない」

なかなかドライな考え方である。ヘブンにとって家族が最上級で、友達はそのあとになるようだ。

ヘブンは布団に入って寝てしまう。布団に丸まった姿が、トキの意見を拒絶しているように見える。

主題歌が切なく聞こえる第93回。「君の隣歩くから」 錦織の隣を歩いてあげてほしい。

とはいえ、彼には妻もたぶん子もいると思うのだが。

翌朝、錦織が迎えに来ない。

また怒っているのではないかと思うと、やたら元気な声でやって来た。

生徒たちを手伝わせ、大量の荷物をもってきた。

くまの毛皮をかつぐ錦織。あったかグッズを集めてきたのだ。これでどんなに寒くても大丈夫。

しかし、なんというか、錦織は有無を言わせぬ行動に出ていて、それは痛ましく見える。

続きはこちら（ダイヤモンド・オンラインへの会員登録が必要な場合があります）