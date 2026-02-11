「美人過ぎてモデルかと思った」24歳モーグル女子への“反響”続々…「カッコいいし可愛いしーーー！！！」【冬季五輪】

決勝進出を決めた中尾春香への反響が続々と寄せられた(C)Getty Images

ミラノ・コルティナ五輪は現地時間2月10日、フリースタイルスキー女子モーグルの予選が行われ、日本代表の中尾春香が74.71点を記録して7位通過。決勝進出を決めている。

日本のファンは中尾が滑り終わった競技直後の姿にも注目。ゴーグルを外して笑顔を見せると、カメラに向かって「ハートマーク」を送った24歳。SNS上では「美人過ぎてモデルかと思った、、、」「中尾春香ちゃんかわえー」「ループかっこよかった そしてめっちゃ可愛い」「中尾春香ちゃんカッコいいし可愛いしーーー！！！」と、大きな反響が寄せられた。

また、自身のインスタグラムでは、競技を行う様子だけでなく、プライベート感のある写真も投稿するなど、ファンを喜ばせている。

決勝の舞台ではどんな滑りを見せてくれるのか。中尾は、1998年の長野五輪金メダリストで、02年のソルトレークシティー五輪でも銅メダルに輝いた里谷多英さん以来となる同種目で日本女子2人目の表彰台を目指す。

