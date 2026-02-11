嵐の公式Instagramが更新。2010年10月6日リリースのシングル「Dear Snow」のジャケット写真が公開された。

■「Dear Snow」は二宮和也が出演した“男女逆転”『大奥』の主題歌

「Dear Snow」は、二宮和也が主演を務めた映画『大奥』の主題歌。ひとりの女将軍の下に美しき3,000人の男が仕えるという、従来の『大奥』とは真逆の“男女逆転”の世界観が大きな話題となった。原作は、よしながふみの同名漫画。映画では、二宮和也が大奥に上がる武士・水野祐之進、柴咲コウが徳川八代目将軍・吉宗を演じた。

ジャケット写真は、お城のセット風の和空間の中で、メンバー5人がキリリとこちらを見据えるもの。前列左から相葉雅紀、二宮和也、松本潤、後列に大野智と櫻井翔。『大奥』の主題歌ということで、二宮和也を残りのメンバー4人が囲むスタイルとなっている。なお、ジャケットの和空間は「Dear Snow」MVの舞台にもなっている。

雪をテーマにした儚い冬のバラードということで、メンバーのコーデはカジュアルなムードを感じさせつつも、総じて落ち着いたシックな味わい。松本潤のパープルのジャケットが色味的に鮮烈な印象を与えるが、紫は着物などにも多く使われてきた高貴な色ということで、和のムードとの相性が良いことから、まったく違和感を感じさせない。

コメント欄は「ニノのソロパートが好きすぎる」「まじでニノのソロ部分超絶好き」「ニノのソロが最高」と、二宮和也のソロパートを絶賛する声が多数。さらに「『大奥』映画観に行ったなぁ～」「ニノの切ない演技を思い出す」「小学生でママと観に行った大奥。当時は理解できんかったけど、ニノはかっこよかった」など、映画『大奥』についての発言も目立っている。また「Mステの紙吹雪を思い出します」「Mステの雪どさーが忘れられない」など『ミュージックステーション』出演時の演出についてのコメントも。「冬になると聴きたくなる曲」といった声も、多く書き込まれている。