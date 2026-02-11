「【推しの子】」第3期オープニングを徹底考察―台湾メディア

台湾メディアの女子漾にこのほど、「『【推しの子】』第3期オープニングを徹底考察」と題した記事が掲載された。

記事は、「『【推しの子】』は、赤坂アカ原作、横槍メンゴ作画による漫画作品が原作。物語は『アイドル産業』を軸に、星野アイの双子の子どもであるアクアとルビーの視点から、華やかな芸能界の裏にある残酷な真実を描き出す。同作はサスペンス、家族愛、復讐（ふくしゅう）、そして夢といった要素が複雑に絡み合い、ステージ上の輝きと暗黒の現実が同時に描写される。アニメ放送後は世界的に大きな反響を呼び、人物描写の深さと緊張感のある展開から、近年屈指の話題作と評されている」と紹介した。

その上で、「第3期のオープニング映像は、本当に細部まで作り込まれていると感じる。原作後半の展開を思わせる暗示が随所に散りばめられており、一見さりげないカットの一つ一つが強い緊張感を放っている」として以下のように考察した。

まず、「冒頭では、黒川あかねが高級化粧品を冷たく払い落とし、MEMちょは華やかな衣装や宝飾品を投げ捨てている。この場面は『外から求められる理想像』に応え続けることへの疲弊と否定を象徴しているように見える。世間の期待に合わせて着飾る行為は、彼女たち自身にとってもはや愚かで自分を失う行為だと感じられるのかもしれない」と述べた。

次に、「有馬かなの『展示室』には、B小町の初ライブ衣装、アクアとキャッチボールをしたグローブとボール、さらには舞台劇『東京ブレイド』の盟刀までが並べられている。いずれも、かなが胸の奥に秘めてきた大切な記憶だ。しかし、その中心にいる彼女自身は、展示物の一つのようにショーケースに収められ、瞳は虚ろで光を失っている。これは、芸能人が長年にわたり人生を大衆に晒し続け『人』としての実感を失っていくことを象徴していると考えられる。その後に流れる涙と彼女の衣装が喪服に近い点も、原作中の重苦しい会話シーンを暗示しているように思われる」とした。

また、「場面は苺プロダクションの社長・斉藤ミヤコへと切り替わり、酒、たばこ、そして巨大な腐敗したイチゴが映し出される。これは、斉藤が所属タレントや双子に決して見せないもう一つの顔だ。その場面のタッチは、アイが亡くなった瞬間の静止画を想起させ、不穏な印象を与える。腐った苺は、前社長・壱護（いちご）への感情を象徴しているのかもしれない。たとえそれが腐敗し、苦しいものであっても、なお捨てきれないのだ」と論じた。

さらに、「『笑って見せても』という楽曲の歌詞に重ねて映るルビーの表情は、明らかに笑っていない。浴槽にはルビーのような宝石と『嘘』という文字があふれ、彼女がうそで自分を包み込まなければ、アイドルとしての輝きを保てないことを暗示している。この描写は、原作最終回で、浴室で涙を流すルビーにミヤコ社長が寄り添う場面とも呼応している」と言及した。

このほか、「赤い壁一面に貼られたアイの写真の中にある初期B小町の集合写真では、アイ以外のメンバーの顔が黒く塗りつぶされており、強烈な不気味さを放っている。これらの写真はすべてアイドルとしてのアイであり、母親としての姿は一枚も存在しない。ルビーの中の母親像は、天童寺（てんどうじ）さりなの時代から更新されておらず、床一面に散らばるアイの縫いぐるみは『憧れ』が次第に『呪い』へと変質していく過程を象徴している。彼女の母への執着は、すでに病的な領域へ踏み込んでいるようにも見える」と分析した。

そして、「総じて『【推しの子】』第3期のオープニングは、まさに細部に爆弾が詰め込まれたような作品だ。各キャラクターのカットには心理や伏線が隠されており、何度も停止や巻き戻しをしながら見るほど不気味さと切なさが増していく。同作の最大の魅力は、アイドルの輝きと残酷な現実が常に表裏一体として描かれている点にある。これは単なるオープニング映像ではなく、視聴者の心を強く突き刺し、物語の核心を先回りして突きつけてくる『予告』だと言えるだろう」と結んだ。（翻訳・編集/岩田）