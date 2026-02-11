広島カープ小園海斗選手の妻・渡辺リサ、美脚際立つコート姿披露 娘と買い物ショットに「娘ちゃん可愛い」「レベチな美しさ」の声
【モデルプレス＝2026/02/11】TikTokやYouTubeなどでインフルエンサーとして活躍する“2児の母”渡辺リサが2月10日、自身のInstagramを更新。娘との買い物中の写真を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】カープ小園選手の23歳美人妻「レベチな美しさ」話題の親子写真
渡辺は「今年も可愛いSLYのコートちゃんヲリのハナマルパーソナルカラー」とつづり、自身に似合う淡いグリーングレーのコートを主役にしたコーディネートを披露。すらりと伸びた美しい脚が映えるコート姿で、お揃いのダウンコートを着た幼い娘2人との微笑ましい買い物の様子を投稿している。
この投稿は「脚が綺麗すぎる」「一緒にショッピングする娘ちゃん可愛い」「レベチな美しさ」「素敵なコート」「抜群に可愛い」「スタイル抜群」と反響を呼んでいる。
渡辺は2019年3月、当時交際していた男性との間に授かった第1子となる女児を出産。その後、2021年1月に相手を公表せずに結婚を発表し、9月には第2子となる女児を出産した。2022年11月には、夫がプロ野球・広島東洋カープの小園海斗選手であることを明かしている。（modelpress編集部）
◆渡辺リサ、美脚輝くコート姿で娘とショッピング
◆渡辺リサの投稿に反響
