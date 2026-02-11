スバル「新フォレスター」予約開始！

2025年4月の発表以来、好調な受注を維持しているスバルのミドルサイズSUV「フォレスター」。

現行モデルが生産上限に達したことを受けて、2026年春頃の発表予定の改良モデル（C型）の先行予約がスバルの販売店ですでに開始しています。

スバル販売店によると、今回の改良では、ラインアップの最適化と共に、ターボエンジンの魅力をより幅広い層に提案する新グレード「Touring（ツーリング）」の設定が大きな柱となっているとのことです。

一体どのようなモデルに進化するのでしょうか。

新たに設定されたツーリングおよびツーリング EXは、1.8リッター水平対向直噴ターボエンジンを搭載し、スバルらしい「運転の愉しさ」と、厳選された装備による「高いバリュー」を両立させたモデルです。

内外装には、過度な装飾を抑えたシンプルな色調のスタンダードデザインを採用し、エクステリアでは、フロントグリルやバンパーガード、サイドクラッディングに無塗装ブラックの加飾を施し、SUV本来のタフな力強さを表現しました。

足元には、ダークメタリック塗装と切削光輝を組み合わせた18インチアルミホイールを標準装備し、精悍な印象を強めています。

インテリアは、ブラックまたはプラチナの2種類から選択が可能で、どちらもブルーステッチを施したファブリック／トリコットシートが組み合わせました。さらに、本革巻のステアリングホイールや、シルバーステッチをあしらった合成皮革のシフトブーツなど、シンプルながらも質感にこだわった仕上がりとなっています。

機能面では、運転席10ウェイ・助手席8ウェイのパワーシートをはじめ、ドライバーモニタリングシステム、ナビゲーション機能、ETC2.0車載器キットなどがすべて標準装備に含まれています。

上位のツーリングEXには、高度運転支援システム「アイサイトX」に加え、12.3インチのフル液晶メーターが搭載され、より先進的で安全なドライブをサポートします。

一方、アイサイトXを搭載しないツーリングには、ホワイトリング照明をあしらった4.2インチマルチインフォメーションディスプレイ付ルミネセントメーターが備わります。

加えて、今回の年次改良では、ユーザーがより検討しやすいよう、売れ筋のアイサイトX搭載モデルを中心にグレード展開が統合されました。これにより、従来の「プレミアム S：HEV」（ストロングハイブリッド車）やアイサイトX非搭載の「スポーツ」（ターボ車）などはラインアップから外れています。

そして、全車共通の改良点として、スマートリヤビューミラーの画質向上が図られ、より精彩な画面で後方の安全確認が可能になりました。また、ワイヤレスチャージャーの給電機能が強化され、スマートフォンの充電環境など、日常の使い勝手も底上げされています。

さらに、ストロングハイブリッド（S：HEV）モデルでは、AC100V／1500Wのアクセサリーコンセントが全車標準装備となり、アウトドアや災害時の非常用電源としての実用性が大幅に高まりました。

※ ※ ※

2026年春発表予定のフォレスターの価格（消費税込、以下同）は、新たなターボ車のツーリングが385万円、ツーリングEXが399万3000万円という戦略的な価格設定がなされており、シリーズの中でもっとも手に届きやすい価格帯を担います。

また、既存の「スポーツEX」（419万1000万円）や「スポーツEX ブラックセレクション」（430万1000万円）の価格は従来型から据え置かれました。

一方で、ストロングハイブリッド（S：HEV）モデルについては、アクセサリーコンセントの標準装備化などに伴い、従来型から一律4万4000円アップしており、「プレミアム S：HEV EX」が464万2000万円、「X-BREAK S：HEV EX」が452万1000万円となっています。

ただし、アイサイトX非搭載の「X-BREAK S：HEV」に関しては、コンセントの標準化に加えてパワーシートやハンズフリーパワーリヤゲートといった大幅な装備拡充が図られたことで、437万8000万円に設定されました。

「2025-2026 日本カー・オブ・ザ・イヤー」を受賞し、その完成度が高く評価されているフォレスターに新たに加わったツーリングは、スバル伝統のターボ性能をより身近に、スマートに愉しみたいユーザーにとって、極めて魅力的な選択肢となるでしょう。