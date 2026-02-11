ニューヨーク・ニックス vs インディアナ・ペイサーズ

日付：2026年2月11日（水）

開催地：マディソン・スクエア・ガーデン（New York）

最終スコア：ニューヨーク・ニックス 134 - 137 インディアナ・ペイサーズ

NBAのニューヨーク・ニックス対インディアナ・ペイサーズがマディソン・スクエア・ガーデン（New York）で行われた。

第1クォーターはニューヨーク・ニックスがリードし33-32で終了する。

第2クォーターはニューヨーク・ニックスが試合を有利に運び69-63で終了する。

第3クォーターはインディアナ・ペイサーズが逆転し93-94で終了する。

第4クォーターは両チーム拮抗したが、わずかにニューヨーク・ニックスがリードし124-124で終了する。

オーバータイム1回目はインディアナ・ペイサーズが試合を有利に運び134-137で終了する。

試合はインディアナ・ペイサーズの勝利となった。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-02-11 12:45:04 更新