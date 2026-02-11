永野が“郷ひろみの後継者”にMrs. GREEN APPLEを指名した理由「紅白観てびっくりしたんですよ」

世の中の“妙にひっかかること”を論じて、偉大な哲学者ニーチェのように“それっぽい言葉”を残す番組『永野＆くるまのひっかかりニーチェ』。

2月10日（火）に放送された同番組では、永野が『NHK紅白歌合戦』に出演したスターについて、突拍子もないことを言い始め…。

【映像】「1歩が信じられないくらいデカい」郷ひろみ

“アイドルの応援の仕方”に関する議論から、永野は自身が心酔するスター・郷ひろみの話題を切り出した。

永野は、郷のことをアーティストでありながら「ずっと郷ひろみ（という偶像）であり続けている」“アイドル”でもあると評する。

2025年大晦日に放送された『NHK紅白歌合戦』についても「観ましたよ。たまんなかったよ」と触れた永野。郷のパフォーマンスを何度も繰り返し観たと明かすと、「あれがアイドルですよね」と称賛した。

さらに永野は、「俺ミセスにびっくりしたんですよ」と同じく『紅白』に出演していたMrs. GREEN APPLEのメンバーの様子に言及。

郷が『2億4千万の瞳−エキゾチック・ジャパン−』を歌っている間、Mrs. GREEN APPLEのキーボード担当・藤澤涼架が「ほかと面構えが違う」と感じたそうで、「『郷さん、俺これから受け継ぎます』って顔してんの」と勝手な解釈を語る。

これにはくるま（令和ロマン）も「受け継ぐ顔!?」と笑い出してしまった。

永野は「最後、郷さんがハイタッチしていくとき、（藤澤が）最後に構えてたの」とパフォーマンス後の一コマにも注目したようで、「ハイタッチしたあと、郷さんと1回見つめ合っていた」と2人の間に特別な空気が流れていたと主張する。

そして、「だからミセスだと思うよ、今後“郷ひろみを背負う”のは」と突飛な持論を口にした。