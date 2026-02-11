一部改良＆受注再開に反響集まる！

スズキは2026年1月30日、四輪駆動車「ジムニーノマド」の一部仕様変更を発表し、同日から受注を再開しました。

発売は同年7月1日を予定しており、待ち望んでいた人にとっては具体的な日付が示された形です。

今回の改良は、派手な方向転換ではなく、日常での使いやすさと安全性を底上げする内容が中心となっており、これらのニュースにネット上では多くの反響が集まっています。

「ジムニー」の系譜は1970年に始まり、ラダーフレームとリジッドアクスル式サスペンションという骨格を守り続けてきました。

悪路に強い走破性と、扱いやすいコンパクトさの両立が評価され、半世紀以上にわたって支持を集めています。

現行モデルは2018年に約20年ぶりのフルモデルチェンジを受け、歴代4代目となりました。

四角く無骨なフォルムは、流行に寄せるよりも道具としての合理性を優先した結果で、今もブランドの顔として認識されています。

現在は軽自動車のジムニー、普通車3ドアの「ジムニーシエラ」、そして5ドアのジムニーノマドという構成です。

その中でジムニーノマドは、2025年1月30日に発表されたロングボディ仕様として登場し、受注開始からわずか数日でオーダーストップになるほどの反響を呼びました。

そして2026年1月30日に注文受付が再開され、同時に装備面の見直しが行われています。

具体的には、衝突被害軽減ブレーキ「デュアルセンサーブレーキサポートII」の採用や車線逸脱抑制機能の標準装備化、さらにアダプティブクルーズコントロール（全車速追従機能付）やマルチインフォメーションカラーディスプレイ、「スズキコネクト」への対応などが加わり、安心感と利便性の両面が強化されました。

ボディサイズは全長3890mm×全幅1645mm×全高1725mm、ホイールベースは2590mm、最低地上高は210mmです。

3ドアのジムニーシエラからホイールベースを340mm延長したことで、後席の足元に余裕が生まれています。

外観ではガンメタリック塗装のフロントグリルやLEDヘッドランプ、15インチアルミホイールを装着し、ボディカラーは新色の「グラナイトグレーメタリック」を含む全7色から選べます。

内装はブラック基調で、撥水加工のファブリックシートや本革巻きステアリング、エアコン周りとインナードアハンドルのメッキ加飾により、実用車でありながら質感にも配慮されています。

装備面ではフルオートエアコン、キーレスプッシュスタートシステム、電動格納式リモコンドアミラー、前席シートヒーターを備え、メーターには自発光メーターとマルチインフォメーションディスプレイを採用しています。

バックアイカメラ付ディスプレイオーディオとスズキコネクト対応通信機はオプション設定です。

ラゲッジ容量は4名乗車時で211リットル、床面長は590mmと、ジムニーシエラよりも余裕があり、リアシートを前に倒せばさらに広い荷室を活用できます。

安全面では「スズキ セーフティ サポート」を搭載し、衝突被害軽減ブレーキには「デュアルセンサーブレーキサポートII」を採用しています。

4速AT車は全車速追従機能付アダプティブクルーズコントロール（ACC）や後方誤発進抑制機能にも対応します。

パワートレインは最高出力101PS、最大トルク130Nmを発生する1.5リッター直列4気筒自然吸気エンジンで、駆動方式は全車パートタイム4WD、トランスミッションは5速MTと4速ATが用意されます。

価格（消費税込み）はジムニーノマド FCが292万6000円で、1グレード構成ながらジムニーシリーズの最上位に位置づけられています。

なお、今回の受注再開についての説明によると、納車順はお申し込み順ではなく、抽選になるとのことです。

抽選申し込み受付期間は、2026年1月30日から2月28日までとし、全国のスズキ販売店店頭で申し込みが受付けられます。

ネット上ではさまざまな反応も見られ、「やっと受注再開で一安心です」「待ってました」「オーダー入れました」という声が集まっています。

また、「価格は高いけど装備を見ると納得ですね」「安全装備が充実したのはうれしいです」と評価する書き込みもあります。

一方で「値上げしちゃって残念」「納期がどうなるのかだけ心配です」といった声も見られました。