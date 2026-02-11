コウケンテツ直伝『海鮮スンドゥブチゲ』シーフードミックスでだし不要。簡単で本格味

冷凍シーフードミックスで、気負わず作れる〈海鮮スンドゥブチゲ〉。 特別な材料は使わず、家にある調味料でOK。魚介のだしがきいたスープに、キムチの辛みとコクが加わり、箸がどんどん進みます。

あつあつのスープに具だくさんで、食べごたえも十分。手軽さとおいしさを、どちらも欲張れる一品です。

『海鮮スンドゥブチゲ』のレシピ

材料（2人分）

冷凍シーフードミックス……1袋（150〜200g）

玉ねぎ……1/2個（約100g）

大豆もやし……1/2袋（約100g）

にら……3〜4本

白菜キムチ……100g

絹ごし豆腐……1丁（約300g）

卵……1個

〈A〉

にんにく……1かけ分

しょうがのすりおろし……1かけ分

しょうゆ……大さじ2

コチュジャン……大さじ2

ごま油……大さじ1

酒……1/2カップ

作り方

（1）下ごしらえをする

シーフードミックスは水でさっと洗って解凍し、水けをきる。玉ねぎは縦に薄切りにする。にらは長さ4〜5cmに切る。

（2）キムチを炒めてから煮る

鍋にごま油を中火で熱し、キムチ、〈A〉を入れてさっと炒める。水2カップと酒を加え、強火で煮立たせる。シーフードミックス、玉ねぎ、大豆もやしを加え、中火で5分ほど煮る。

（3）にらと豆腐を加えて仕上げる

にらを加え、豆腐をスプーンでざっくりとすくって全体に加え、2〜3分煮る。中央に卵を落とし入れ、好みの堅さになるまで煮る。

家にあるもので、韓国料理のスンドゥブチゲが楽しめるのがうれしいところ。あつあつなので、やけどに気をつけてどうぞ♪

（『オレンジページ』2026年2月2日号より）