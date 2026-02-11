コウケンテツ直伝『海鮮スンドゥブチゲ』シーフードミックスでだし不要。簡単で本格味
冷凍シーフードミックスで、気負わず作れる〈海鮮スンドゥブチゲ〉。 特別な材料は使わず、家にある調味料でOK。魚介のだしがきいたスープに、キムチの辛みとコクが加わり、箸がどんどん進みます。
あつあつのスープに具だくさんで、食べごたえも十分。手軽さとおいしさを、どちらも欲張れる一品です。
『海鮮スンドゥブチゲ』のレシピ
材料（2人分）
冷凍シーフードミックス……1袋（150〜200g）
玉ねぎ……1/2個（約100g）
大豆もやし……1/2袋（約100g）
にら……3〜4本
白菜キムチ……100g
絹ごし豆腐……1丁（約300g）
卵……1個
〈A〉
にんにく……1かけ分
しょうがのすりおろし……1かけ分
しょうゆ……大さじ2
コチュジャン……大さじ2
ごま油……大さじ1
酒……1/2カップ
作り方
（1）下ごしらえをする
シーフードミックスは水でさっと洗って解凍し、水けをきる。玉ねぎは縦に薄切りにする。にらは長さ4〜5cmに切る。
（2）キムチを炒めてから煮る
鍋にごま油を中火で熱し、キムチ、〈A〉を入れてさっと炒める。水2カップと酒を加え、強火で煮立たせる。シーフードミックス、玉ねぎ、大豆もやしを加え、中火で5分ほど煮る。
（3）にらと豆腐を加えて仕上げる
にらを加え、豆腐をスプーンでざっくりとすくって全体に加え、2〜3分煮る。中央に卵を落とし入れ、好みの堅さになるまで煮る。
家にあるもので、韓国料理のスンドゥブチゲが楽しめるのがうれしいところ。あつあつなので、やけどに気をつけてどうぞ♪
教えてくれたのは…
コウ ケンテツコウ ケンテツ
料理家
詳細はこちら
食材のよさを生かした手軽な家庭料理の数々が人気の料理家。YouTube公式チャンネル「Koh Kentetsu Kitchen」で秘伝のレシピを公開中。高1、中1、小2の1男2女の父。