高石あかりさん（高ははしごだか）主演・連続テレビ小説『ばけばけ』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）。第19週「ハナレル、シマス。」の第94回が２月12日に放送予定です。

【写真】錦織がヘブンにプレゼントしたのは…

朝ドラ通算113作目となる『ばけばけ』は、明治時代の松江を舞台に、怪奇文学作品集『怪談』で知られる小泉八雲の妻、セツをモデルにした物語。ヒロインの松野トキ役を高石あかりさん、夫で小泉八雲（ラフカディオ・ハーン）をモデルにしたレフカダ・ヘブン役をトミー・バストウさんが演じ、怪談を愛する夫婦の何気ない日常を描きます。

トキの父・司之介を岡部たかしさん、母・フミを池脇千鶴さん、トキの祖父 ・松野勘右衛門を小日向文世さん、ヘブンをサポートする錦織友一を吉沢 亮さんが演じます。

脚本はふじきみつ彦さんが担当。主題歌は、ハンバート ハンバートの『笑ったり転んだり』。ドラマの語り手で、トキとヘブンの日常を見守る蛇と蛙の声を、阿佐ヶ谷姉妹の渡辺江里子さんと木村美穂さんが担当しています。

＊以下２月12日放送回のネタバレを含みます。

＜あらすじ＞

ヘブン（トミー・バストウ）を松江に残らせるため、錦織（吉沢亮さん）は連日、あの手この手とアプローチを続ける。

一方、トキはサワ（円井わんさん）の言葉がずっと引っかかっていた。

気持ちが揺れる中、トキはタエ（北川景子さん）の元を訪れ、三之丞（板垣李光人さん）と再会する。

久しぶりに母と弟と過ごす時間に、トキの松江に残りたい思いが高まる。

そんなトキに、タエと三之丞がかけた言葉は？