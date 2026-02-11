この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

脳科学者・茂木健一郎氏が指摘、「日本人の知性が伸び悩む」構造の盲点とは？カギは“人生の可動域”にあり

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

脳科学者の茂木健一郎氏が、自身のYouTubeチャンネル「茂木健一郎の脳の教養チャンネル」で「自分の『可動域』を広げることが、知性の充実につながる」と題した動画を公開。知性を高めるためには、人生における行動範囲や経験の幅、すなわち「可動域」を広げることが不可欠であると説いた。



動画で茂木氏は、まず知性が「可動域によって広げられる」という持論を提示。日本人の現状について「元々ね、日本人は別に賢い人たちがいるわけですけど」としながらも、多くの人がクイズ番組や資格試験といった限定的な分野での能力に終始しがちだと指摘した。その根本的な原因を「人生の可動域が狭いから」だと分析し、「狭いから、ちまちました知性になっちゃう」と自身の見解を述べた。



茂木氏は、歴史的な視点からヨーロッパの事例を挙げる。ヨーロッパで学問が発展した背景には、皮肉にも植民地支配によって世界へ進出し、物理的な「可動域」が広がったことがあると解説。イギリスが「七つの海に陽が沈むことない」と言われるほど広大な領域を支配した結果、多様な問題に対処するための様々な知性が必要になったと説明した。



現代において、過去の植民地支配を肯定するわけではないと前置きしつつ、この歴史から「可動域」の重要性を学ぶべきだと茂木氏は主張する。「グローバルに色んなこと仕掛けていくとか、色んなことやっていく」ことの価値を強調し、「たとえ失敗したとしても、その運動を志向する時点で全然違った知性の形になっていく」と語った。最後に「自分の可動域を上げると、自分の知性もそれだけ伸びていく」と視聴者に呼びかけ、自身の経験の幅を主体的に広げることの重要性を訴えた。