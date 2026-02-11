JR西日本は、特別企画乗車券の発売・見直しを実施する。

4月1日購入分から、「WESTER ポイント特急券」と「WESTERポイントアップグレード（グリーン）」に、北陸新幹線（敦賀〜糸魚川駅間）や特急サンダーバード・しらさぎ＋北陸新幹線（敦賀〜富山駅間）を、「WESTER ポイント特典チケットレス」に快速マリンライナーの一部区間（岡山〜児島・坂出・高松駅間、高松〜児島・坂出駅間）を設定する。また、山陽新幹線や特急列車の商品は、シーズン料金を適用した発売額に見直す。

3月14日利用分から、「北陸・関西チケットレス」「北陸・関西チケットレス（早特７）」に、新しく北陸新幹線としらさぎを利用できる米原・長浜発着を追加する。「北陸・関西チケットレス」には、グリーン車用を追加する。

「スーパー早特きっぷ」は、山陽・九州新幹線に跨る一部区間の販売を終了する。大分・長崎発着のみ、発売期間を延長する。

おとなび会員向け商品、J-WESTカード会員向け「eきっぷ」と「eチケットレス特急券」の3商品、「スーパー早特21」、「立山黒部アルペンきっぷ」、一部の通年・期間限定商品の発売を終了する。