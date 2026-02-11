MV Chart Forcus

毎週更新される「YouTube Music Charts」ウィークリー ミュージック ビデオ ランキングより、MVをはじめとした音楽関連の新着動画から上位10作品／楽曲を取り上げ、ランキング化＆レビューしていく連載「MV Chart Focus」。1月30日～2月5日のウィークリー新着のTOP10は以下の通り（※1）。

1位：HANA「Cold Night」MV2位：Snow Man「STARS」MV3位：MAZZEL「BANQUET BANG」MV4位：Mrs. GREEN APPLE「若井滉斗と藤澤涼架がlulu.弾いてみた」5位：ずっと真夜中でいいのに。「メディアノーチェ」MV6位：柿崎ユウタ「月が綺麗ねと言われたい！」MV7位：Mr.Children「Again」from『CDTVライブ！ライブ！』8位：日向坂46「クリフハンガー」from『LAWSON 50th Anniversary presents Special LIVE』9位：XG「HYPNOTIZE」Live Performance10位：優里・川崎鷹也「世界が終わりました」acoustic ver

CHIKAを中心に描かれる物語、現代的なエンパワーメントの形

今週の1位は、HANAの新曲「Cold Night」のMVだ。TVアニメ『メダリスト』第2期（テレビ朝日系）オープニング主題歌となっているこの曲。自分を芯から肯定できずに葛藤しながらも、夢を決して諦めずに繰り返し挑戦し続ける力強い歌詞には、フィギュアスケートを思わせるモチーフや表現が登場したり、実に熱くドラマチックなメッセージが詰め込まれている。ギターのシンプルなコードストロークとエレクトロニックなドラムを軸としたパワフルかつエモーショナルなサウンド、キャッチーに盛り上がっていく展開には、ケイティ・ペリーの「Teenage Dream」など2000年代のポップスを彷彿とさせる。応援歌のように響く声を合わせたチャントや、シンプルでシンガロングもしやすそうなメロディラインも印象的だ。

というと、いかにもアニメのために当て書きしたように思えるかもしれないけれど、当然ながらHANAにもHANAの物語があり、このMVはむしろその物語の側面をしっかりと伝えるものになっている。今回の主役となるのはCHIKA。メンバー全員が映し出される冒頭のシーンを経て、CHIKAがひとり鏡に向き合ってため息をつく場面から始まるこのMVは、彼女が挫折や孤独、自己不信に悩みながら自分らしいパフォーマンスを手に入れ、満面の笑みを見せて終わる。きらびやかなステージ上でのパフォーマンスと、プライベートな部屋の様子をテレビの画面に見立てたセットで並べて物語を進めるギミックは手作り感があってキュート。パフォーマンスの力強さとよい対比になっている。

そうした物語の全体が、メンバーたちがポップコーンやドリンクを持ってソファに集まって観る映画（“思い出のビデオ”と言うべきか）という仕立てになっているのも興味深い。CHIKAが歩んできた物語を祝福しつつ、1stアルバムのリリースや初の全国ホールツアーの開催を控えたタイミングで、ガールズグループオーディションプロジェクト『No No Girls』を経てHANAになった彼女たちの歩みを振り返っているかのようでもある。と同時に、オーディションを通じてメンバーそれぞれのバックグラウンドを知ったうえで彼女たちを応援するHONEYs（HANAのファンの呼称）も同じように感情移入しながらこのMVを観ることになる。という意味で、CHIKAたちの物語が映画館で上映される作品ではなく、テレビから流れる番組として描かれているのは必然性があるだろう（テレビを部屋に見立てるというアイデアも大きいだろうが）。

自己肯定にたどり着くまでのエンパワーの物語と、そこに重ね合わされる各メンバーやグループ自体の足取り、さらにはその全体を視聴者として目撃し支えてきたファン……等々、このMVを取り巻くさまざまな要素は、どれをとっても極めて現代的だ。オーディション番組というかたちをとったリアリティショーから誕生したグループの放つコンテンツとして、ある種象徴的な作りになっていると思う。興味深い1本。

※1：https://charts.youtube.com/charts/TopVideos/jp/weekly

（文＝imdkm）