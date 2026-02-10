群馬県は、県内外のファクトリーブランド等が集まるファッションイベント「GUNMA FASHION MARKET」を、2026年3月7日(土)・8日(日)の2日間、Gメッセ群馬(高崎市)にて開催します。

群馬を代表するローカル×クリエイティブなファッションブランド16社に加え、県外産地を代表するブランドも出展。

作り手と直接会話を楽しみながら、こだわりが詰まったアイテムを選べます。

群馬県「GUNMA FASHION MARKET」

開催日：2026年3月7日(土) 10:00〜18:00、3月8日(日) 10:00〜17:00

会場：Gメッセ群馬 メインホール（群馬県高崎市岩押町12-24）

入場料：無料

どなたでも参加できるワークショップやカフェエリアも併設。

ゆったりとした雰囲気の中でお買い物を楽しめます。

産地に根ざした「新しいファッションの楽しみ方」を、会場で体感できるイベントです☆

群馬県内外のファクトリーブランドが集結

群馬県内外の繊維産地から、独自の世界観と高い技術力を持つアパレルブランドが一堂に集結。

素材選びから縫製、仕上げまで、作り手のこだわりが詰まったアイテムを、想いや背景を直接聞きながら手に取って選べます。

カジュアルからエレガントまで、幅広いスタイルの服やバッグ、アクセサリーが揃います。

県外からは、うなぎの寝床（福岡県八女市）、HUIS（静岡県浜松市）、illbe（東京都世田谷区）、Cornier（愛知県一宮市）、HOLOMARKET（京都府京都市）の5社が出展。

全国各地の産地の魅力を一度に体験できる貴重な機会です。

群馬県内出展ブランド（16社）

Ay（前橋市）、104collection（桐生市）、ezu（桐生市）、SG BASE（太田市）、embland（桐生市）、桐染 KIRISEN（桐生市）、KIRYU ALOHA（桐生市）、SAKASO（桐生市）、SILKKI（桐生市）、Sawtooth Roof（桐生市）、to touch（太田市）、トリプル・オゥ（桐生市）、PRIRET（桐生市）、masoom（桐生市）、MiKMoK（桐生市）、usine（桐生市）が参加。

群馬が誇る繊維産地・桐生市を中心に、県内各地のブランドが集結します。

ものづくり体験ワークショップ

会場内では、群馬県の繊維産業に携わる事業者による体験型ワークショップを実施。

初心者でも参加しやすく、「見て・触れて・体験」しながら、ものづくりの楽しさや奥深さを感じられます。

工房 風花による「座繰りでかわいい糸車を作ろう！」では、繭から糸ができるまでの工程を体験。

福田商店による「描いたイラストを職人が刺繍！オリジナルバッグを作ろう！」では、自分のデザインをプロの技で形にできます。

土田産業（mimimo）による「『mimimo』を使った手編みのチャーム《みみもぐ》を作ろう！」では、カラフルな編み物作品を手作り。

職人の技に触れられる貴重な体験です☆

県内人気ベーカリー＆カフェ

群馬を代表する人気ベーカリーやカフェが出店。

ベッカライカッツエ、こーぼ屋 122g、リトルライトコーヒーなど、こだわりのパンやドリンクを楽しめます。

お買い物の合間に、ゆったりとしたひとときを過ごせるスペースです。

群馬県内外の個性豊かなファクトリーブランドとの出会い、職人の技を体験できるワークショップ、地元の美味しいグルメ。

一日中楽しめる充実のファッションイベントです。

作り手の想いに触れながら、お気に入りの一着を見つけられます。

産地ならではの特別な体験をお楽しみください。

群馬県「GUNMA FASHION MARKET」の紹介でした。

よくある質問

Q. 開催期間はいつですか？

2026年3月7日(土) 10:00〜18:00、3月8日(日) 10:00〜17:00の2日間開催されます。

Q. 入場料はかかりますか？

入場無料です。

Q. ワークショップは予約が必要ですか？

初心者でも参加しやすい内容になっています。詳細は公式サイト（https://fashion-market.pref.gunma.jp/）または公式Instagram（https://www.instagram.com/gunma_fashion_market/）をご確認ください。

Q. どんなブランドが出展しますか？

群馬県内から16社、県外から5社の計21社のファクトリーブランドが出展します。群馬県桐生市を中心とした繊維産地のブランドに加え、福岡県八女市、静岡県浜松市、京都府京都市など全国各地の産地ブランドが集結します。

Q. 会場へのアクセスは？

Gメッセ群馬 メインホール（群馬県高崎市岩押町12-24）で開催されます。

