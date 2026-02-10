新海誠監督、神木隆之介の結婚祝福「ほんとうにおめでたいですー！」 『君の名は。』主演
俳優の神木隆之介（32）が10日、一般女性と結婚したことを発表した。これを受け、仕事やプライベートでも親交があるアニメ『君の名は。』などで知られる新海誠監督が自身のXを更新し、祝福した。
【写真】ラブラブすぎる！ 何度も抱き合う神木隆之介＆浜辺美波
『君の名は。』主人公・立花瀧や『すずめの戸締まり』芹澤朋也役など数々の新海誠作品に出演している神木へ、新海監督は「神木くん、ご結婚おめでとうー！！どうかどうか、末永くお幸せに。ほんとうにおめでたいですー！！」と伝えた。
神木の結婚については、事務所の公式サイトにて「ご報告 平素よりお世話になっております。この度、神木隆之介が結婚したことをご報告させていただきます」と発表。続けて「なお、お相手は一般の方となりますので、取材等はお控えいただけますと幸いです」と報告されている。
神木は1993年5月19日生まれ、埼玉県出身。2005年、映画『妖怪大戦争』で主演を務め、『第29回 日本アカデミー賞』新人俳優賞を受賞。以降、NHK大河ドラマ『義経』（05年）、映画『桐島、部活やめるってよ』（12年）、映画『バクマン。』（15年）、NHK連続テレビ小説『らんまん』（23年）、映画『るろうに剣心』シリーズ、映画・ドラマ『SPEC』シリーズなど様々な作品に出演。
声優としても活躍しており、アニメ映画『千と千尋の神隠し』（01年）、『サマーウォーズ』（09年）、『借りぐらしのアリエッティ』（10年）、『君の名は。』（16年）、『メアリと魔女の花』（17年）、『天気の子』（19年）、『すずめの戸締まり』（22年）などの話題作に出た。23年11月公開の「ゴジラ-1.0」では敷島浩一役で主演を務めた。
