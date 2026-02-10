¡¡º£·î6Æü¤«¤é8Æü¤Ë¤«¤±¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤¿J2¡¦J3É´Ç¯¹½ÁÛ¥ê¡¼¥°³«ËëÀá¤Ç¤Ï¡¢¹â¹»Â´¶È¡¦Âç³ØÂ´¶È¤ò¹µ¤¨¤ëº£µ¨²ÃÆþ¤Î¥ë¡¼¥­¡¼25¿Í¤¬½ÐÈÖ¤òÄÏ¤ó¤À¡£

¡¡¥Ù¥¬¥ë¥¿ÀçÂæ¤ÎFW¸Å²°ÊâÌ´(¢«ÀçÂæ¥æ¡¼¥¹)¡¢¥ô¥¡¥ó¥Õ¥©¡¼¥ì¹ÃÉÜ¤ÎFW¥¹¥¿¥Á¥ª¡¼¥ê¡¦¥ß¥±¡¼¥ì(¢«ÆüËÜÂÎ°éÂç)¤Ï¤µ¤Ã¤½¤¯½é¥´¡¼¥ë¡£¥¬¥¤¥Ê¡¼¥ìÄ»¼è¤ÎFWÀ±·Ê¸×(¢«Åì³¤Âç)¤â¥¢¥·¥¹¥È¤òµ­Ï¿¤·¡¢³«ËëÀá¤«¤é·ë²Ì¤ò½Ð¤·¤¿¡£

¡¡Åß¤ÎÁ´¹ñ¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¸¢¤Ç½éÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¿ÀÂ¼³Ø±à¹âÀª¤âÂç¤­¤ÊÂè°ìÊâ¤ò¹ï¤ó¤À¡£

¡¡¤¤¤ï¤­FC¤Ë²ÃÆþ¤·¤¿¼ç¾­¤ÎDFÃæÌîÍÛÅÍ¤Ï³«ËëÀá¤«¤éÁáÂ®¥Õ¥ë½Ð¾ì¤ò²Ì¤¿¤·¡¢´ÓÏ½¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ÇÇòÀ±È¯¿Ê¤ËÂç¤­¤¯¹×¸¥¡£¤Þ¤¿Æ±¤¸¤¤¤ï¤­¤Ë²ÃÆþ¤·¤¿MF¹ÓÌÚ¿ÎæÆ¡¢Âç²ñÆÀÅÀ²¦¤ÎRBÂçµÜ¥¢¥ë¥Ç¥£¡¼¥¸¥ãFWÆü¹â¸µ¤Ï½Ð¾ìµ¡²ñ¤³¤½¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¥Ù¥ó¥ÁÆþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£J1¤Ç¤âFCÄ®ÅÄ¥¼¥ë¥Ó¥¢¤ÎFWÆÁÂ¼ÉöÂç¤¬¥Ù¥ó¥Á¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆüËÜ°ìÀï»Î¤¿¤Á¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Ë´üÂÔ¤¬¤«¤«¤ë¡£

¡¡¸½ÌòÂç³ØÀ¸¤Ç¤ÏÅì³¤³Ø±àÂçMF¹áÀîÂÀÏ¯¤¬ÆâÄêÀè¤Î¥«¥¿¡¼¥ìÉÙ»³¤ÇÆÃÊÌ»ØÄêÁª¼ê¤È¤·¤ÆÅÓÃæ½Ð¾ì¤·¡¢J¥ê¡¼¥°¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£

¢§J2¡¦J3É´Ç¯¹½ÁÛ¥ê¡¼¥°EAST-A

2/7 ÆÊÌÚ¥·¥Æ¥£ 1-4 ¥Ù¥¬¥ë¥¿ÀçÂæ

MF¿ù»³ÍÔ·ú(22¡¢Ãæ±ûÂç¢ªÀçÂæ) ¢¦71

FW¸Å²°ÊâÌ´(18¡¢ÀçÂæ¥æ¡¼¥¹¢ªÀçÂæ) ¢¦59 1G

2/7 ²£ÉÍFC 1-2 ¥â¥ó¥Æ¥Ç¥£¥ª»³·Á

DFºÙ°æ¶Á(22¡¢¿·³ã°åÎÅÊ¡»ãÂç¢ª²£ÉÍFC) ¡ý90

2/7 ¾ÅÆî¥Ù¥ë¥Þ¡¼¥ì 1-2 ¥Ö¥é¥¦¥Ö¥ê¥Ã¥Ä½©ÅÄ

¤Ê¤·

¢¨ÆÊÌÚSCÂÐÈ¬¸Í¡¢ÁêÌÏ¸¶ÂÐ·²ÇÏ¤Ï¹ßÀãÃæ»ß

2/7 RBÂçµÜ¥¢¥ë¥Ç¥£¡¼¥¸¥ã 2-1 ¾¾ËÜ»³²íFC

FWÆü¹â¸µ(18¡¢¿ÀÂ¼³Ø±à¹â¢ªÂçµÜ) SUB

MF¾¾°æ¾¢(22¡¢ºåÆîÂç¢ªÂçµÜ) ¢¥1

DF¶â»Ò¸÷ÂÁ(22¡¢ºåÆîÂç¢ª¾¾ËÜ) ¡ý90

MF½ÂÃ«ÎÊÂÀ(22¡¢Î®ÄÌ·ÐºÑÂç¢ª¾¾ËÜ) ¢¦45

2/7 ¥ô¥¡¥ó¥Õ¥©¡¼¥ì¹ÃÉÜ 4-1 Ê¡Åç¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉFC

FW¥¹¥¿¥Á¥ª¡¼¥ê¡¦¥ß¥±¡¼¥ì(22¡¢ÆüËÜÂÎ°éÂç¢ª¹ÃÉÜ) ¢¥26 1G

MFÀôºÌµ©(22¡¢¹ÃÆîÂç¢ªÊ¡Åç) ¢¥4

MFÅÄÃæ·ÄÂÁ(22¡¢ÆüËÜÂç¢ªÊ¡Åç) SUB

2/7 ¥¸¥å¥Ó¥íÈØÅÄ 0-0(PK4-2) ACÄ¹Ìî¥Ñ¥ë¥»¥¤¥í

DFµÈÂ¼ÎÜÚð(22¡¢´ØÀ¾Âç¢ªÈØÅÄ) SUB

MF¿¹ÅÄÂçÃÒ(22¡¢Áá°ðÅÄÂç¢ªÄ¹Ìî) ¡ý90

MFÌîÅè·½¿Í(22¡¢´ØÅì³Ø±¡Âç¢ªÄ¹Ìî) ¢¥12 PK¡ß

FWÀ¶¿åÁóÂÀÏ¯(22¡¢Î®ÄÌ·ÐºÑÂç¢ªÄ¹Ìî) ¢¥45 PK¡û

2/8 Æ£»ÞMYFC 0-2 FC´ôÉì

MFÃæÂ¼Í¥ÅÍ(22¡¢Î©ÀµÂç¢ªÆ£»Þ) ¢¥16

MF»°ÌÚ¿ÎÂÀ(22¡¢´ØÀ¾Âç¢ªÆ£»Þ) ¢¥35

FW¿¿ÆéÈ»¸×(22¡¢ÌÀ¼£Âç¢ªÆ£»Þ) ¢¥35

FW»³ùõ°¼¿´(18¡¢ÉÙ»Î»ÔÎ©¹â¢ªÆ£»Þ) ¢¥16

2/8 ¤¤¤ï¤­FC 1-0 ËÌ³¤Æ»¥³¥ó¥µ¥É¡¼¥ì»¥ËÚ

DFÃæÌîÍÛÅÍ(18¡¢¿ÀÂ¼³Ø±à¹â¢ª¤¤¤ï¤­) ¡ý90

MF¹ÓÌÚ¿ÎæÆ(18¡¢¿ÀÂ¼³Ø±à¹â¢ª¤¤¤ï¤­) SUB

MF¾¾ËÜÎ°²í(21¡¢½çÅ·Æ²ºß³ØÃæ¢ª¤¤¤ï¤­/ÆÃÊÌ»ØÄêÁª¼ê) SUB

FWÅÄÃæ´´Âç(22¡¢Ãæ±ûÂç¢ª¤¤¤ï¤­) ¢¥11

FWº´Æ£ÍÛÀ®(22¡¢ÂçºåÂÎ°éÂç¢ª»¥ËÚ) ¢¥11

¢§J2¡¦J3É´Ç¯¹½ÁÛ¥ê¡¼¥°WEST-A

2/7 ÆàÎÉ¥¯¥é¥Ö 0-6 ÆÁÅç¥ô¥©¥ë¥Æ¥£¥¹

¤Ê¤·

2/8 °¦É²FC 0-1 ¥¢¥ë¥Ó¥ì¥Ã¥¯¥¹¿·³ã

¤Ê¤·

2/8 FCÂçºå 0-1 ¥«¥Þ¥¿¥Þ¡¼¥ì»¾´ô

MFµÜºê¿µ(22¡¢Î©¶µÂç¢ª»¾´ô) SUB

MFÞÉÅÄ×Â½á(22¡¢´ØÀ¾Âç¢ª»¾´ô) SUB

FWº´ÌîÎµâÃ(21¡¢ÂçºåÂÎ°éÂç¢ª»¾´ô) SUB

2/8 FCº£¼£ 0-0(PK5-3) ¥Ä¥¨¡¼¥²¥ó¶âÂô

DF´Ý»³ÂçÏÂ(22¡¢Åì³¤Âç¢ªº£¼£) SUB

MFµ×ÊÝ·Ã²»(18¡¢Äëµþ¹â¢ªº£¼£) SUB

2/8 ¹âÃÎ¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉSC 3-1 ¥«¥¿¡¼¥ìÉÙ»³

MF¾¾ËÜÂçÃÏ(22¡¢ÆüËÜÂç¢ª¹âÃÎ) SUB

FWÄ¹¼ÀÉ÷(18¡¢¼¯Åç¥æ¡¼¥¹¢ª¹âÃÎ) SUB

MFÅòÇ·Á°¶©±û(22¡¢ÅìÍÎÂç¢ªÉÙ»³) SUB

MF¹áÀîÂÀÏ¯(21¡¢Åì³¤³Ø±àÂçºß³ØÃæ¢ªÉÙ»³/ÆÃÊÌ»ØÄêÁª¼ê) ¢¥26

¢§J2¡¦J3É´Ç¯¹½ÁÛ¥ê¡¼¥°WEST-B

2/7 ¥®¥é¥ô¥¡¥ó¥ÄËÌ¶å½£ 1-3 ¥¬¥¤¥Ê¡¼¥ìÄ»¼è

DF¹Ó°æÎÃ(22¡¢ÅìÍÎÂç¢ªÄ»¼è) ¡ý90

MFÅÄÀ©Íµºî(22¡¢ÅìÍÎÂç¢ªÄ»¼è) ¢¦77

MFËÜÊÝÁÕ´õ(22¡¢Áá°ðÅÄÂç¢ªÄ»¼è) ¢¥13

FWÀ±·Ê¸×(22¡¢Åì³¤Âç¢ªÄ»¼è) ¢¥21 1A

2/8 ¥í¥¢¥Ã¥½·§ËÜ 2-1 ¥ì¥Î¥Õ¥¡»³¸ýFC

MFÆá¿Ü·ò°ì(22¡¢ÃæµþÂç¢ª·§ËÜ) SUB

FW¼¯¼èÍ¦ÅÍ(22¡¢Æ±»Ö¼ÒÂç¢ª·§ËÜ) SUB

MFÆ£¿¹ñ¥ÂÀ(22¡¢ÌÀ¼£Âç¢ª»³¸ý) ¢¥8

2/8 ¼¯»ùÅç¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉFC 2-3 ¥Æ¥²¥Ð¥¸¥ã¡¼¥íµÜºê

FWÃæ»³·Ë¸ã(22¡¢Ê¡²¬Âç¢ª¼¯»ùÅç) ¡ý90

MF»°ÉÊÄ¾ºÈ(22¡¢ÌÀ¼£Âç¢ª¼¯»ùÅç) ¢¥27