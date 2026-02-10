ものであふれかえる実家で、両親にどうやって手放してもらえばいいかわからない…。そんな悩みを抱えていませんか。30代で3児の母、片付け収納スペシャリストのおさくさんの両親（60代）も、ものが捨てられないタイプでした。実家の片付けで見えてきた、親世代が捨てられない理由と、手放してもらうコツについて伺いました。

20年汚部屋だった私。じつは両親の影響を受けていた

20年以上汚部屋で暮らしていた私。実家に帰るたびに気づくのは、ものをため込む癖は、じつは両親の影響を少なからず受けていたということです。

【写真】キッチン収納は捨てられないものでパンパンに

実家の60代の両親は、ものを捨てられないタイプ。6人家族から2人暮らしになったいまも、大きな食器棚には昔と変わらず大量の食器が入ったまま。母の口癖は「もったいない」。

自分自身、第二子の出産をきっかけに捨て活を始め、片付けられるようになって初めて両親の「捨てられない理由」が見えてきました。

実家の両親が「もったいない」で捨てられない理由

両親がものを捨てられない理由には、大きく分けて2つあることに気づきました。

●ものを大切にする世代の価値観

母たち60代は、ものが今ほど豊かではない時代に育った世代です。そのため、「捨てるのは悪いこと」という価値観が、私たちの世代以上にしみついているように思います。

母がよく口にするのは「ゴミではないから捨てられない」という言葉。まだ使える食器、だれかが使うかもしれない日用品…。使わないけど役に立つ可能性があるものを“ゴミ”として扱うことに、強い抵抗があるんです。

私が「使わないなら手放そう」と考えるのに対して、根本的な価値観が違います。

また、実家がある地域は近所づき合いも濃く、葬式などの行事に出ると、手伝いのお礼やお香典返しで食べきれない、使いきれないほどのものを受け取り、捨てられずにどんどんたまっていきます。

●捨て方がわからない

ブラウン管のパソコン、大量の食器、昔のオモチャ…。「これ、どうやって捨てるの？」と母に聞かれたことがあります。

普段は何気なく使っているものでも、いざ処分するとなると方法がわからず、困るものも多くあります。捨て方がわからないから、結局そのまま放置されてしまうんです。

両親にものを手放してもらうコツ3つ

もったいなくて捨てられない、捨て方がわからない。そんな両親ですが、最近は少しずつ片付けが進むようになってきました。自分自身が片付けられるようになって気づいた、「両親にものを手放してもらうコツ」を紹介します。

●「だれかに使ってもらう」を提案する

母がいちばん納得して手放せたのは、「バザーに出す」という方法でした。子どもの小学校でバザーが開催されるタイミングにあわせて、出せるものはないか聞いたところ、粗品でもらったものや使っていない食器を出してくれました。

捨てることには抵抗があっても、だれかが使ってくれるなら手放せる。母にとって、この方法がぴったりの手放し方だと気づきました。

●ときには自分から動くことも大切

「捨て方がわからない」なら、子である私が調べて一緒に動けばいい。

たとえば自治体の回収日を調べる、リサイクルショップに持ち込むなど、処分方法を調べて提案するだけでも、母の心理的ハードルが下がるように感じます。

●親のペースに合わせて、焦らずに寄り添う

結婚前に母と一緒に洗面所やキッチンを片付けたことがあります。でも、大きな家具や大量の食器は、いまもそのままです。それでもあせらないことが大切だと思っています。

一気に片付けようとせず、親のペースに合わせながら、一緒に小さな成功体験を積み重ねていくことが、結果的に片付けを進めるのだと気づきました。

親に寄り添いながらサポートしたい

実家の母が「もったいない」で捨てられないのは、昔からの価値観や不安など、さまざまな感情や現状が複雑に絡み合っているから。

だからこそ、親を責めるのではなく、寄り添いながらサポートしていきたいと思っています。