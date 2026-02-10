DMM TV、2月注目ラインナップ公開「８番出口」「マッチング」「名探偵コナン」ほか
【モデルプレス＝2026/02/10】DMM TVより、2月の注目コンテンツが発表された。
【写真】DMM TV、2月注目ラインナップ一覧
DMMオリジナル作品では、100万円を懸けてリアルの世界を舞台に大暴れする人気シリーズ待望の第3弾『にじさんじ人気VTuber大集結！THE遊び王決定戦 Season3』が2月17日より配信決定。実写作品から社会現象ともいえるヒットとなった二宮和也主演の映画『８番出口』、アニメ作品から新作映画への期待も高まる『名探偵コナン』の物語の始まり『名探偵コナン エピソード“ONE” 小さくなった名探偵』など注目作品が多数。さらにDMMショートでは、大人気ゲームクリエイター屈指の恐怖作を縦型ショートドラマ化した『深夜放送』をはじめ新作ドラマが続々配信中となっている。（modelpress編集部）
『にじさんじ人気VTuber大集結！THE遊び王決定戦 Season3』
今回の舞台は、銀行・教会・オフィス・廃墟・学校など、あらゆるシチュエーションが詰め込まれた不思議なビル？シーズン1・2に続き『遊び王』を知り尽くす夢追翔、リゼ・ヘルエスタがMCを務め、シリーズ全出演の剣持刀也 vs 初出演のフレン・E・ルスタリオをリーダーに、五十嵐梨花、北見遊征、佐伯イッテツ、栞葉るり、先斗寧、叢雲カゲツによる、火花を散らすチーム戦が勃発。
『８番出口』（配信中）
８番出口から外に出ること。世界中でヒットの【異変】探し無限ループゲームを実写映画化。地下鉄の改札を出て白い地下通路を歩いていく。天井には【出口８】の看板。だがいつまでも出口に辿り着くことができない。何度もすれ違う同じ男に違和感を感じ、やがて自分が同じ通路を繰り返し歩いていることに気付く。そして壁に掲示されている、謎めいた【ご案内】を見つける。通路のどこかに【異変】があれば引き返し、なければそのまま前に進む。【1番出口】【2番出口】【3番出口】……正しければ【８番出口】に近づき、見落とすと【0番出口】に戻る。次々と現れる不可解な異変を見つけ、絶望的にループする無限回廊から抜け出すことができるのか？
『GEMNIBUS』（配信中）
新時代。観よ。ジャンルを超えた4人の監督による4作で構成される短編オムニバス映画。全世界からの注目を集める日本のトップCGクリエイター上西琢也による〈シネマティック・バージョン〉の映画『ゴジラVSメガロ』、TikTok TOHO Film Festival 2022にてサードアイ賞を受賞した平瀬遼太郎のサイコスリラー映画『knot』、アニメーション界の新鋭ちな監督に、活躍目覚ましい唯一無二のピアニスト・角野隼斗が音楽を担当、奇跡のタッグが実現した新感覚アニメーション映画『ファーストライン』、縦型映画のパイオニアともいえる本木真武太のSF学園ゾンビ映画『フレイル』というジャンルの垣根を超えた傑作たちが勢ぞろい。
『リボルバー・リリー』（配信中）
「“小曾根百合”のところにいけ！」少年と出逢い、現在（いま）が目覚め、S＆W M1917リボルバーを握り、未来が覚醒する。1924年帝都・東京。欲望が剥きだしになった人間たちの思惑が交錯するなか、明日の「生」に向けた伝説が幕を開ける。
『マッチング』（配信中）
ラスト1秒、あなたの愛が反転する。マッチングアプリを題材に鬼才・内田英治が完全オリジナルで描く新感覚サスペンス・スリラー。確かな演技力が魅力の主演・土屋太鳳×“狂気のストーカー”役として初実写映画単独出演となったSnow Man 佐久間大介。
『名探偵コナン エピソード“ONE” 小さくなった名探偵』（配信中）
国民的人気シリーズの始まりの物語…これを観れば人気の秘密が分かるかも。「名探偵コナン」の原点。名探偵は何故小さくなってしまったのか？原作にもアニメ放送時にもなかったストーリーが追加され、伝説の第1話が全く新しい物語へと生まれ変わった！小さくなって灰原哀になる前のシェリー、怪盗キッド、そして黒ずくめの組織のジンとウォッカ…大人気キャラクターが勢ぞろい！それぞれの視点から描かれる“江戸川コナン誕生の日”。今まで語られなかった秘密が明らかになる―！
『魔都精兵のスレイブ2 《ご褒美Ver.》』（配信中）
DMM TV独占配信中。最高戦力 全組長、集結。活躍できる場所を求めていた男子高校生・和倉優希は、魔防隊 七番組組長・羽前京香の能力により“奴隷（スレイブ）”としての力を開花させ、京香は故郷の敵である一本角を討ち果たし宿願の復讐を遂げた。しかしその陰で、魔都では新たな脅威《八雷神》が動き始める。“飼われる少年”のバトルファンタジー、第2章。ここに開幕。
『BEASTARS（第2期）』（配信中）
肉食獣である自分自身を受け入れ、ハルとの恋に向かって一歩踏み出したレゴシ。しかし、平穏な学園生活を取り戻したかに思えたレゴシに、新たな危機が忍び寄る。
『ババンババンバンバンパイア』（配信中）
本物の「吸血鬼」は、現代日本の“銭湯”にいた。創業60年の老舗銭湯「こいの湯」で住み込みバイトをしている森蘭丸。彼は、人の生き血を啜る正真正銘のバンパイアだった。
『深夜放送』（配信中）
2月20日公開の映画『夜勤事件』とのコラボレーション企画。人気ゲームクリエイターChilla’s Art屈指の恐怖作を縦型ショートドラマ化。ラジオパーソナリティであった弟の不可解な自殺の真相を追うため、山奥のコミュニティラジオ局を訪れた鬼川治男。そこにあった弟の番組が収録された音声テープを辿るほどに、静かに、しかし確実に禍々しい真実が、逃げ場のないかたちで浮かび上がってくる。主演はTikTokショートドラマ『こねこフィルム』で話題となった半田周平。
『センプラ 相方が親友で時どき恋人』（配信中）
この部屋でだけ、手を繋いでも、キスしてもいい。でも一歩出たら2人は友達だし相方。お笑いコンビの相方・武井(元之介)から突然「俺はお前の事好きなんだ」と告白された佑太郎(石川悠人)は「この部屋でだけ俺らは恋人同士ってことにしよう」と提案をする。
『地獄に堕とすその日まで』（配信中）
学生時代、いじめによって人生を壊された女性が、整形と改名を経て人気インフルエンサーとして再出発し、かつての加害者カップルに復讐を果たしていく。
『頂き女子 - あなたのお金、頂いてもいいですか？』（配信中）
親と縁を切り一人で生きていくためにコンカフェで働くも、ホストへ依存し首が回らなくなったりさは、「おじ」から大金を巻き上げ、「頂き女子」として成り上がっていく。
『不倫パパラッチ』（配信中）
不倫を盗み見るのが大好きで、不倫専門のパパラッチとして働く不倫オタクのジュリ。ある日、1億の報酬でイケメン大企業会長の不倫を暴いてほしいという依頼を受ける。
『ここから先は幼なじみ以上です』（配信中）
幼なじみ同士の“近すぎる距離”が恋へと変わっていく過程を描く青春ラブストーリー。純朴で面倒見のいい高校生が隣に住む幼なじみから突然「付き合ってよ」と告白され…。
舞台『刀剣乱舞』十口伝 あまねく刻の遥かへ（配信中）
刀ステシリーズ初となる短編連作集(オムニバス)が見放題配信に登場。主からの命を受け、ある時代の先行調査任務に就いた山姥切長義と日光一文字はそこで、時間遡行軍に命を狙われている男と接触する。男の名は鎌田魚妙。刀剣愛好家だった父により、江戸時代の刀剣学者にちなんだ名を授かったと語る魚妙は、自らも刀剣学者となり古今東西の刀剣を研究していた。
刀剣たちの歴史を守り、伝えていきたいと願う魚妙。山姥切長義と日光一文字は、果たして刀剣の歴史を守ることができるのか。
舞台『パリピ孔明』（配信中）
アニメ化・ドラマ化・映画化と快進撃を続ける、あの”逆”転生系☆痛快成り上がりストーリー『パリピ孔明』がついに舞台化。三国志の中でもひときわ異彩を放つ稀代の天才軍師・孔明が、現代の渋谷に転生？今度は舞台で Let’s Party Time.
舞台「鬼滅の刃」其ノ肆 遊郭潜入（配信中）
音柱・宇髄天元と共に新たな任務へ。日本一“色”と“欲”に塗れた街で、美しくも醜い鬼とのド派手な戦いの幕が開く。
舞台「呪術廻戦」京都姉妹校交流会・起首雷同（配信中）
互いの信念、希望と絶望、青春と謀略が交差する京都姉妹校交流会編。終わりなき戦いの螺旋に身を投じ、傷つきながらも前を向く起首雷同編。そうして彼らは呪術師として歩み続ける。その先にどんな未来があろうとも。
「チェンソーマン」ザ・ステージ（配信中）
『チェンソーの悪魔』ポチタと共にデビルハンターとして暮らす少年デンジ。親が遺した借金返済のため、貧乏な生活を送る中、裏切りに遭い殺されてしまう。薄れる意識の中、デンジはポチタと契約し、悪魔の心臓を持つもの『 チェンソーマン 』として蘇る。
【Not Sponsored 記事】
【写真】DMM TV、2月注目ラインナップ一覧
◆DMM TV、2月注目コンテンツ発表
DMMオリジナル作品では、100万円を懸けてリアルの世界を舞台に大暴れする人気シリーズ待望の第3弾『にじさんじ人気VTuber大集結！THE遊び王決定戦 Season3』が2月17日より配信決定。実写作品から社会現象ともいえるヒットとなった二宮和也主演の映画『８番出口』、アニメ作品から新作映画への期待も高まる『名探偵コナン』の物語の始まり『名探偵コナン エピソード“ONE” 小さくなった名探偵』など注目作品が多数。さらにDMMショートでは、大人気ゲームクリエイター屈指の恐怖作を縦型ショートドラマ化した『深夜放送』をはじめ新作ドラマが続々配信中となっている。（modelpress編集部）
◆オリジナル
『にじさんじ人気VTuber大集結！THE遊び王決定戦 Season3』
今回の舞台は、銀行・教会・オフィス・廃墟・学校など、あらゆるシチュエーションが詰め込まれた不思議なビル？シーズン1・2に続き『遊び王』を知り尽くす夢追翔、リゼ・ヘルエスタがMCを務め、シリーズ全出演の剣持刀也 vs 初出演のフレン・E・ルスタリオをリーダーに、五十嵐梨花、北見遊征、佐伯イッテツ、栞葉るり、先斗寧、叢雲カゲツによる、火花を散らすチーム戦が勃発。
◆実写
『８番出口』（配信中）
８番出口から外に出ること。世界中でヒットの【異変】探し無限ループゲームを実写映画化。地下鉄の改札を出て白い地下通路を歩いていく。天井には【出口８】の看板。だがいつまでも出口に辿り着くことができない。何度もすれ違う同じ男に違和感を感じ、やがて自分が同じ通路を繰り返し歩いていることに気付く。そして壁に掲示されている、謎めいた【ご案内】を見つける。通路のどこかに【異変】があれば引き返し、なければそのまま前に進む。【1番出口】【2番出口】【3番出口】……正しければ【８番出口】に近づき、見落とすと【0番出口】に戻る。次々と現れる不可解な異変を見つけ、絶望的にループする無限回廊から抜け出すことができるのか？
『GEMNIBUS』（配信中）
新時代。観よ。ジャンルを超えた4人の監督による4作で構成される短編オムニバス映画。全世界からの注目を集める日本のトップCGクリエイター上西琢也による〈シネマティック・バージョン〉の映画『ゴジラVSメガロ』、TikTok TOHO Film Festival 2022にてサードアイ賞を受賞した平瀬遼太郎のサイコスリラー映画『knot』、アニメーション界の新鋭ちな監督に、活躍目覚ましい唯一無二のピアニスト・角野隼斗が音楽を担当、奇跡のタッグが実現した新感覚アニメーション映画『ファーストライン』、縦型映画のパイオニアともいえる本木真武太のSF学園ゾンビ映画『フレイル』というジャンルの垣根を超えた傑作たちが勢ぞろい。
『リボルバー・リリー』（配信中）
「“小曾根百合”のところにいけ！」少年と出逢い、現在（いま）が目覚め、S＆W M1917リボルバーを握り、未来が覚醒する。1924年帝都・東京。欲望が剥きだしになった人間たちの思惑が交錯するなか、明日の「生」に向けた伝説が幕を開ける。
『マッチング』（配信中）
ラスト1秒、あなたの愛が反転する。マッチングアプリを題材に鬼才・内田英治が完全オリジナルで描く新感覚サスペンス・スリラー。確かな演技力が魅力の主演・土屋太鳳×“狂気のストーカー”役として初実写映画単独出演となったSnow Man 佐久間大介。
◆アニメ
『名探偵コナン エピソード“ONE” 小さくなった名探偵』（配信中）
国民的人気シリーズの始まりの物語…これを観れば人気の秘密が分かるかも。「名探偵コナン」の原点。名探偵は何故小さくなってしまったのか？原作にもアニメ放送時にもなかったストーリーが追加され、伝説の第1話が全く新しい物語へと生まれ変わった！小さくなって灰原哀になる前のシェリー、怪盗キッド、そして黒ずくめの組織のジンとウォッカ…大人気キャラクターが勢ぞろい！それぞれの視点から描かれる“江戸川コナン誕生の日”。今まで語られなかった秘密が明らかになる―！
『魔都精兵のスレイブ2 《ご褒美Ver.》』（配信中）
DMM TV独占配信中。最高戦力 全組長、集結。活躍できる場所を求めていた男子高校生・和倉優希は、魔防隊 七番組組長・羽前京香の能力により“奴隷（スレイブ）”としての力を開花させ、京香は故郷の敵である一本角を討ち果たし宿願の復讐を遂げた。しかしその陰で、魔都では新たな脅威《八雷神》が動き始める。“飼われる少年”のバトルファンタジー、第2章。ここに開幕。
『BEASTARS（第2期）』（配信中）
肉食獣である自分自身を受け入れ、ハルとの恋に向かって一歩踏み出したレゴシ。しかし、平穏な学園生活を取り戻したかに思えたレゴシに、新たな危機が忍び寄る。
『ババンババンバンバンパイア』（配信中）
本物の「吸血鬼」は、現代日本の“銭湯”にいた。創業60年の老舗銭湯「こいの湯」で住み込みバイトをしている森蘭丸。彼は、人の生き血を啜る正真正銘のバンパイアだった。
◆DMMショート
『深夜放送』（配信中）
2月20日公開の映画『夜勤事件』とのコラボレーション企画。人気ゲームクリエイターChilla’s Art屈指の恐怖作を縦型ショートドラマ化。ラジオパーソナリティであった弟の不可解な自殺の真相を追うため、山奥のコミュニティラジオ局を訪れた鬼川治男。そこにあった弟の番組が収録された音声テープを辿るほどに、静かに、しかし確実に禍々しい真実が、逃げ場のないかたちで浮かび上がってくる。主演はTikTokショートドラマ『こねこフィルム』で話題となった半田周平。
『センプラ 相方が親友で時どき恋人』（配信中）
この部屋でだけ、手を繋いでも、キスしてもいい。でも一歩出たら2人は友達だし相方。お笑いコンビの相方・武井(元之介)から突然「俺はお前の事好きなんだ」と告白された佑太郎(石川悠人)は「この部屋でだけ俺らは恋人同士ってことにしよう」と提案をする。
『地獄に堕とすその日まで』（配信中）
学生時代、いじめによって人生を壊された女性が、整形と改名を経て人気インフルエンサーとして再出発し、かつての加害者カップルに復讐を果たしていく。
『頂き女子 - あなたのお金、頂いてもいいですか？』（配信中）
親と縁を切り一人で生きていくためにコンカフェで働くも、ホストへ依存し首が回らなくなったりさは、「おじ」から大金を巻き上げ、「頂き女子」として成り上がっていく。
『不倫パパラッチ』（配信中）
不倫を盗み見るのが大好きで、不倫専門のパパラッチとして働く不倫オタクのジュリ。ある日、1億の報酬でイケメン大企業会長の不倫を暴いてほしいという依頼を受ける。
『ここから先は幼なじみ以上です』（配信中）
幼なじみ同士の“近すぎる距離”が恋へと変わっていく過程を描く青春ラブストーリー。純朴で面倒見のいい高校生が隣に住む幼なじみから突然「付き合ってよ」と告白され…。
◆2.5次元・舞台
舞台『刀剣乱舞』十口伝 あまねく刻の遥かへ（配信中）
刀ステシリーズ初となる短編連作集(オムニバス)が見放題配信に登場。主からの命を受け、ある時代の先行調査任務に就いた山姥切長義と日光一文字はそこで、時間遡行軍に命を狙われている男と接触する。男の名は鎌田魚妙。刀剣愛好家だった父により、江戸時代の刀剣学者にちなんだ名を授かったと語る魚妙は、自らも刀剣学者となり古今東西の刀剣を研究していた。
刀剣たちの歴史を守り、伝えていきたいと願う魚妙。山姥切長義と日光一文字は、果たして刀剣の歴史を守ることができるのか。
舞台『パリピ孔明』（配信中）
アニメ化・ドラマ化・映画化と快進撃を続ける、あの”逆”転生系☆痛快成り上がりストーリー『パリピ孔明』がついに舞台化。三国志の中でもひときわ異彩を放つ稀代の天才軍師・孔明が、現代の渋谷に転生？今度は舞台で Let’s Party Time.
舞台「鬼滅の刃」其ノ肆 遊郭潜入（配信中）
音柱・宇髄天元と共に新たな任務へ。日本一“色”と“欲”に塗れた街で、美しくも醜い鬼とのド派手な戦いの幕が開く。
舞台「呪術廻戦」京都姉妹校交流会・起首雷同（配信中）
互いの信念、希望と絶望、青春と謀略が交差する京都姉妹校交流会編。終わりなき戦いの螺旋に身を投じ、傷つきながらも前を向く起首雷同編。そうして彼らは呪術師として歩み続ける。その先にどんな未来があろうとも。
「チェンソーマン」ザ・ステージ（配信中）
『チェンソーの悪魔』ポチタと共にデビルハンターとして暮らす少年デンジ。親が遺した借金返済のため、貧乏な生活を送る中、裏切りに遭い殺されてしまう。薄れる意識の中、デンジはポチタと契約し、悪魔の心臓を持つもの『 チェンソーマン 』として蘇る。
【Not Sponsored 記事】